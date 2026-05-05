Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Они до конца будут бороться за медали УПЛ»

Бывший защитник национальной сборной Украины Артем Федецкий оценил перспективы черкасского ЛНЗ на финише нынешнего сезона УПЛ, похвалив Карпаты за игру против «фиолетовых» в 26 туре чемпионата.

– А кто из команд вас в этом туре больше разочаровал? От кого ожидали большего?

– Знаете, каких-то откровенных разочарований не было. Напротив, меня порадовало, что Карпаты сыграли на ноль против ЛНЗ (0:0). Это во многом заслуга парировавшего пенальти Назара Домчака. Это показатель игровой дисциплины «львов», особенно в защите. То, что они не забили – разумеется, играли ведь против крепкого ЛНЗ.

Команда Пономарева будет бороться за медали до конца. Конечно, они хотят занять второе место, но если финишируют третьими, трагедии не будет. А еще я хочу отдельно сделать комплимент Эпицентру, – сказал Федецкий.