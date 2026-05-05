Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Они до конца будут бороться за медали УПЛ»
Украина. Премьер лига
05 мая 2026, 13:02 | Обновлено 05 мая 2026, 13:23
918
1

Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Они до конца будут бороться за медали УПЛ»

Артем высказался о черкасском ЛНЗ

05 мая 2026, 13:02 | Обновлено 05 мая 2026, 13:23
918
1 Comments
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Они до конца будут бороться за медали УПЛ»
Instagram. Артем Федецкий

Бывший защитник национальной сборной Украины Артем Федецкий оценил перспективы черкасского ЛНЗ на финише нынешнего сезона УПЛ, похвалив Карпаты за игру против «фиолетовых» в 26 туре чемпионата.

– А кто из команд вас в этом туре больше разочаровал? От кого ожидали большего?

– Знаете, каких-то откровенных разочарований не было. Напротив, меня порадовало, что Карпаты сыграли на ноль против ЛНЗ (0:0). Это во многом заслуга парировавшего пенальти Назара Домчака. Это показатель игровой дисциплины «львов», особенно в защите. То, что они не забили – разумеется, играли ведь против крепкого ЛНЗ.

Команда Пономарева будет бороться за медали до конца. Конечно, они хотят занять второе место, но если финишируют третьими, трагедии не будет. А еще я хочу отдельно сделать комплимент Эпицентру, – сказал Федецкий.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 26 19 6 1 61 - 17 10.05.26 15:30 Полтава - Шахтер Донецк03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк 63
2 ЛНЗ 26 16 5 5 36 - 16 09.05.26 15:30 ЛНЗ - Динамо Киев02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ 53
3 Полесье 26 16 4 6 45 - 17 08.05.26 18:00 Полесье - Александрия03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье10.04.26 Полтава 0:4 Полесье05.04.26 Полесье 1:1 Верес 52
4 Динамо Киев 26 14 5 7 59 - 33 09.05.26 15:30 ЛНЗ - Динамо Киев03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов 47
5 Металлист 1925 26 12 9 5 31 - 15 09.05.26 18:00 Заря - Металлист 192503.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев 45
6 Колос Ковалевка 26 11 10 5 27 - 21 08.05.26 15:30 Колос Ковалевка - Кудровка02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 1925 43
7 Кривбасс 26 11 8 7 46 - 41 08.05.26 13:00 Кривбасс - Карпаты Львов01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ 41
8 Заря 26 10 8 8 37 - 33 09.05.26 18:00 Заря - Металлист 192504.05.26 Рух Львов 1:2 Заря27.04.26 Заря 2:0 Верес23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр 38
9 Карпаты Львов 26 9 10 7 35 - 26 08.05.26 13:00 Кривбасс - Карпаты Львов02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов 37
10 Верес 26 7 9 10 25 - 34 09.05.26 13:00 Рух Львов - Верес02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Заря 2:0 Верес20.04.26 Александрия 0:3 Верес15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Верес 2:0 Оболонь 30
11 Оболонь 26 6 9 11 23 - 43 09.05.26 18:00 Оболонь - Эпицентр03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Оболонь 3:3 Заря 27
12 Эпицентр 26 7 5 14 30 - 40 09.05.26 18:00 Оболонь - Эпицентр02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка 26
13 Кудровка 26 5 7 14 27 - 43 08.05.26 15:30 Колос Ковалевка - Кудровка03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка 22
14 Рух Львов 26 6 2 18 18 - 44 09.05.26 13:00 Рух Львов - Верес04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов 20
15 Александрия 26 2 7 17 18 - 52 08.05.26 18:00 Полесье - Александрия02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия20.04.26 Александрия 0:3 Верес11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия03.04.26 Полтава 3:3 Александрия 13
16 Полтава 26 2 6 18 23 - 66 10.05.26 15:30 Полтава - Шахтер Донецк01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава10.04.26 Полтава 0:4 Полесье03.04.26 Полтава 3:3 Александрия 12
Полная таблица

По теме:
Цифры и факты. Важнейшие события 26-го тура УПЛ
Президент удивил выбором. Аутсайдер УПЛ определился с тренером
Лидер ЛНЗ: «На Динамо настроимся даже больше, чем на Карпаты»
Артем Федецкий Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ЛНЗ Черкассы Карпаты Львов Карпаты - ЛНЗ
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футболиста сборной Украины могут выставить на трансфер. Разочаровал тренера
Футбол | 05 мая 2026, 13:27 0
Футболиста сборной Украины могут выставить на трансфер. Разочаровал тренера
Футболиста сборной Украины могут выставить на трансфер. Разочаровал тренера

Наставник турецкого «Трабзонспора» Фатих Текке недоволен игровой формой Александра Зубкова

Контракт не подписали. В Португалии решили судьбу Трубина
Футбол | 04 мая 2026, 20:33 3
Контракт не подписали. В Португалии решили судьбу Трубина
Контракт не подписали. В Португалии решили судьбу Трубина

Украинец покинет «Бенфику» этим летом

Мальдера может не задержаться в сборной Украины. Неожиданные детали
Футбол | 05.05.2026, 08:11
Мальдера может не задержаться в сборной Украины. Неожиданные детали
Мальдера может не задержаться в сборной Украины. Неожиданные детали
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
Теннис | 05.05.2026, 11:49
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
Турнирная таблица УПЛ после Классико. Шахтеру нужны еще 3 очка в 4 матчах
Футбол | 04.05.2026, 20:12
Турнирная таблица УПЛ после Классико. Шахтеру нужны еще 3 очка в 4 матчах
Турнирная таблица УПЛ после Классико. Шахтеру нужны еще 3 очка в 4 матчах
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
динамо теж може зможе поборотися
Ответить
0
Популярные новости
Яремчук запустил камбэк. Лион с украинцем победил в безумном матче
Яремчук запустил камбэк. Лион с украинцем победил в безумном матче
03.05.2026, 23:46 9
Футбол
Волшебник без магии. Китайский снукерист впереди после 2-й сессии финала ЧМ
Волшебник без магии. Китайский снукерист впереди после 2-й сессии финала ЧМ
04.05.2026, 06:47 8
Снукер
Снигур с разгромом вышла в финал квалификации турнира WTA 1000 в Риме
Снигур с разгромом вышла в финал квалификации турнира WTA 1000 в Риме
04.05.2026, 14:03 22
Теннис
Динамо – Шахтер – 1:2. Гол года от Пономаренко, камбэк горняков. Видеообзор
Динамо – Шахтер – 1:2. Гол года от Пономаренко, камбэк горняков. Видеообзор
03.05.2026, 21:20 5
Футбол
Александр Алиев обратился к Шахтеру после победы над Динамо
Александр Алиев обратился к Шахтеру после победы над Динамо
04.05.2026, 10:05 9
Футбол
К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ
К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ
03.05.2026, 09:27 8
Футбол
Судаков получил роскошный вариант трансфера. Его выгоняет Моуринью
Судаков получил роскошный вариант трансфера. Его выгоняет Моуринью
03.05.2026, 08:36 17
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Формула-1 изменила время старта Гран-при Майами
ОФИЦИАЛЬНО. Формула-1 изменила время старта Гран-при Майами
03.05.2026, 11:20
Авто/мото
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем