Игрок Шахтера: «Мы только об этом говорили в раздевалке. Нам это по силам»

Полузащитник донецкого Шахтера Егор Назарина поделился ожиданиями от ответного матча против Кристал Пелас в полуфинале Лиги конференций.

– Уже в четверг у вас матч с Кристал Пелас. Может ли Шахтер все поправить в этой игре?

– Мы только что об этом говорили в раздевалке. Нам это по силам. Мы проанализировали нашу игру в первом матче – некоторые детали решили результат игры. Мы обратили на них внимание, верим и надеемся, что нам по силам пройти Кристал Пелас, – сказал Назарина.

Матч Кристал Пелас – Шахтер запланирован на четверг, 7 мая. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.