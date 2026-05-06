Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок Шахтера: «Мы только об этом говорили в раздевалке. Нам это по силам»
Украина. Премьер лига
06 мая 2026, 07:49 |
360
0

Игрок Шахтера: «Мы только об этом говорили в раздевалке. Нам это по силам»

Егор Назарина поделился ожиданиями от ответного матча против Кристал Пелас

06 мая 2026, 07:49 |
360
0
Игрок Шахтера: «Мы только об этом говорили в раздевалке. Нам это по силам»
ФК Шахтер Донецк. Егор Назарина

Полузащитник донецкого Шахтера Егор Назарина поделился ожиданиями от ответного матча против Кристал Пелас в полуфинале Лиги конференций.

– Уже в четверг у вас матч с Кристал Пелас. Может ли Шахтер все поправить в этой игре?

– Мы только что об этом говорили в раздевалке. Нам это по силам. Мы проанализировали нашу игру в первом матче – некоторые детали решили результат игры. Мы обратили на них внимание, верим и надеемся, что нам по силам пройти Кристал Пелас, – сказал Назарина.

Матч Кристал Пелас – Шахтер запланирован на четверг, 7 мая. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Туран назвал главную проблему Шахтера: «Иногда мы даже не понимаем...»
Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
Арсенал вышел в финал ЛЧ. Стало вакантным место для обладателя трофея
Егор Назарина Кристал Пэлас Шахтер Донецк Кристал Пэлас - Шахтер Лига конференций
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
Футбол | 05 мая 2026, 23:28 14
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную

Стало известно, почему Маркевич не возглавит команду

Кто сыграет с Арсеналом? Букмекеры выбрали фаворита пары Бавария – ПСЖ
Футбол | 06 мая 2026, 04:12 0
Кто сыграет с Арсеналом? Букмекеры выбрали фаворита пары Бавария – ПСЖ
Кто сыграет с Арсеналом? Букмекеры выбрали фаворита пары Бавария – ПСЖ

Шансы команд примерно равны

Мальдера может не задержаться в сборной Украины. Неожиданные детали
Футбол | 05.05.2026, 08:11
Мальдера может не задержаться в сборной Украины. Неожиданные детали
Мальдера может не задержаться в сборной Украины. Неожиданные детали
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
Футбол | 05.05.2026, 09:11
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде
Бокс | 05.05.2026, 08:56
Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде
Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бенфика – в ЛЧ? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 32-го тура
Бенфика – в ЛЧ? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 32-го тура
05.05.2026, 12:12
Футбол
Контракт не подписали. В Португалии решили судьбу Трубина
Контракт не подписали. В Португалии решили судьбу Трубина
04.05.2026, 20:33 6
Футбол
Снигур с разгромом вышла в финал квалификации турнира WTA 1000 в Риме
Снигур с разгромом вышла в финал квалификации турнира WTA 1000 в Риме
04.05.2026, 14:03 22
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлено, кто в Украине покажет бой Усик – Верховен
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлено, кто в Украине покажет бой Усик – Верховен
05.05.2026, 08:10
Бокс
Жребий WTA 1000 в Риме. Свитолина и Костюк ожидают. Кто попался украинкам?
Жребий WTA 1000 в Риме. Свитолина и Костюк ожидают. Кто попался украинкам?
04.05.2026, 12:05 10
Теннис
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
05.05.2026, 13:13 17
Футбол
Маркевич – о возможном назначение Мальдеры наставником сборной Украины
Маркевич – о возможном назначение Мальдеры наставником сборной Украины
04.05.2026, 11:30 22
Футбол
Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
05.05.2026, 07:06 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем