Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Клуб УПЛ лишился ключевого игрока. Легионер пропустит остаток сезона
Украина. Премьер лига
05 мая 2026, 08:29 | Обновлено 05 мая 2026, 09:25
Клуб УПЛ лишился ключевого игрока. Легионер пропустит остаток сезона

Неманья Анджушич не сможет помочь луганской «Заре»

ФК Заря. Неманья Анджушич

Боснийский легионер Зари Неманья Анджушич получил повреждение и не поможет команде Виктора Скрипника на финальном отрезке нынешнего сезона УПЛ.

По официальной информации, у футболиста диагностировали ARS-синдром (симфизит). На восстановление полузащитнику понадобится около месяца.

«Желаем Анджушичу скорейшего восстановления и возвращения в общую группу», – лаконично говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Неманья сыграл 22 матча за «Зарю» во всех турнирах. В его активе 7 голов и 2 результативные передачи.

Неманья Анджушич Заря Луганск травма Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Заря Луганск
