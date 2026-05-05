Украина. Премьер лига05 мая 2026, 08:29 | Обновлено 05 мая 2026, 09:25
678
0
Клуб УПЛ лишился ключевого игрока. Легионер пропустит остаток сезона
Неманья Анджушич не сможет помочь луганской «Заре»
05 мая 2026, 08:29 | Обновлено 05 мая 2026, 09:25
678
0
Боснийский легионер Зари Неманья Анджушич получил повреждение и не поможет команде Виктора Скрипника на финальном отрезке нынешнего сезона УПЛ.
По официальной информации, у футболиста диагностировали ARS-синдром (симфизит). На восстановление полузащитнику понадобится около месяца.
«Желаем Анджушичу скорейшего восстановления и возвращения в общую группу», – лаконично говорится в сообщении.
В нынешнем сезоне Неманья сыграл 22 матча за «Зарю» во всех турнирах. В его активе 7 голов и 2 результативные передачи.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 мая 2026, 07:35 11
Киевляне проиграли 1:2
Футбол | 04 мая 2026, 08:12 15
Президент киевлян вспомнил, как продавал Миколенко
Футбол | 04.05.2026, 16:58
Футбол | 05.05.2026, 07:08
Футбол | 05.05.2026, 05:32
Комментарии 0
Популярные новости
05.05.2026, 06:23 10
04.05.2026, 11:30 22
03.05.2026, 23:33
03.05.2026, 08:37
04.05.2026, 07:20 7
03.05.2026, 09:27 8
04.05.2026, 12:05 8
03.05.2026, 11:12 22