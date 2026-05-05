Клуб УПЛ лишился ключевого игрока. Легионер пропустит остаток сезона

Боснийский легионер Зари Неманья Анджушич получил повреждение и не поможет команде Виктора Скрипника на финальном отрезке нынешнего сезона УПЛ.

По официальной информации, у футболиста диагностировали ARS-синдром (симфизит). На восстановление полузащитнику понадобится около месяца.

«Желаем Анджушичу скорейшего восстановления и возвращения в общую группу», – лаконично говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Неманья сыграл 22 матча за «Зарю» во всех турнирах. В его активе 7 голов и 2 результативные передачи.