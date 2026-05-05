Букмекеры обновили коэффициенты на победителя АПЛ после провала Сити

В понедельник, 4 мая 2026 года, состоялся матч 35-го тура Английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Манчестер Сити».

Поединок состоялся в Ливерпуле на стадионе «Хилл Дикинсон Стедиум» и завершился ничейным счетом 3:3.

После потери очков командой Пепа Гвардиолы букмекеры обновили коэффициенты на победителя Английской Премьер-лиги сезона 2025/26:

«Арсенал» – 1,26

«Манчестер Сити» – 3,90

Турнирная таблица АПЛ: