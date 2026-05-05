  Не справились без украинца. Спортинг разгромил Виторию
04.05.2026 22:15 – FT 5 : 1
05 мая 2026, 01:48
Не справились без украинца. Спортинг разгромил Виторию

Матч завершился со счетом 5:1

Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 4 мая 2026 года, состоялся матч 32-го тура Лиги Португалии, в котором встретились «Спортинг» и «Витория Гимарайнш».

Матч прошел в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу Жозе Алвеладе» и завершился победой хозяев поля со счетом 2:2.

Украинский левый защитник «Витории» Орест Лебеденко по неизвестным причинам не попал в заявку на эту игру.

Лига Португалии 2025/26. 32-й тур, 4 мая
Спортинг – Витория Гимараеш – 5:1
Голы: Инасиу, 9, Браганса, 23, Араухо, 45+1, Суарес, 61, Гильерме, 74 – Дебаст, 85 (автогол)

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Порту 32 27 4 1 64 - 15 10.05.26 20:00 АВС - Порту02.05.26 Порту 1:0 Алверка26.04.26 Эштрела Амадора 1:2 Порту19.04.26 Порту 2:0 Тондела12.04.26 Эшторил 1:3 Порту04.04.26 Порту 2:2 Фамаликау 85
2 Бенфика 32 22 10 0 69 - 22 10.05.26 20:00 Бенфика - Брага02.05.26 Фамаликау 2:2 Бенфика25.04.26 Бенфика 4:1 Морейренсе19.04.26 Спортинг Лиссабон 1:2 Бенфика12.04.26 Бенфика 2:0 Насьонал06.04.26 Каза Пия 1:1 Бенфика 76
3 Спортинг Лиссабон 32 23 7 2 82 - 23 10.05.26 20:00 Риу Аве - Спортинг Лиссабон04.05.26 Спортинг Лиссабон 5:1 Витория Гимараеш29.04.26 Спортинг Лиссабон 2:2 Тондела26.04.26 АВС 1:1 Спортинг Лиссабон19.04.26 Спортинг Лиссабон 1:2 Бенфика11.04.26 Эштрела Амадора 0:1 Спортинг Лиссабон 76
4 Брага 32 16 9 7 60 - 32 10.05.26 20:00 Бенфика - Брага03.05.26 Брага 1:1 Эшторил26.04.26 Санта Клара 2:1 Брага23.04.26 Каза Пия 0:1 Брага19.04.26 Брага 2:2 Фамаликау12.04.26 Брага 1:0 Арока 57
5 Фамаликау 32 14 10 8 41 - 29 10.05.26 20:00 Эштрела Амадора - Фамаликау02.05.26 Фамаликау 2:2 Бенфика26.04.26 Эшторил 0:1 Фамаликау19.04.26 Брага 2:2 Фамаликау10.04.26 Фамаликау 1:1 Морейренсе04.04.26 Порту 2:2 Фамаликау 52
6 Жил Висенте 32 13 11 8 46 - 32 10.05.26 20:00 Жил Висенте - Арока03.05.26 Риу Аве 0:0 Жил Висенте27.04.26 Жил Висенте 2:1 Каза Пия18.04.26 Жил Висенте 0:1 Витория Гимараеш13.04.26 Тондела 2:2 Жил Висенте03.04.26 Жил Висенте 3:0 АВС 50
7 Морейренсе 32 12 6 14 37 - 47 10.05.26 20:00 Тондела - Морейренсе02.05.26 Морейренсе 3:2 Эштрела Амадора25.04.26 Бенфика 4:1 Морейренсе20.04.26 Морейренсе 1:0 Эшторил10.04.26 Фамаликау 1:1 Морейренсе04.04.26 Морейренсе 0:1 Брага 42
8 Витория Гимараеш 32 12 6 14 39 - 48 10.05.26 20:00 Витория Гимараеш - Каза Пия04.05.26 Спортинг Лиссабон 5:1 Витория Гимараеш25.04.26 Витория Гимараеш 2:0 Риу Аве18.04.26 Жил Висенте 0:1 Витория Гимараеш11.04.26 АВС 1:1 Витория Гимараеш03.04.26 Витория Гимараеш 5:0 Тондела 42
9 Эшторил 32 10 8 14 52 - 53 10.05.26 20:00 Алверка - Эшторил03.05.26 Брага 1:1 Эшторил26.04.26 Эшторил 0:1 Фамаликау20.04.26 Морейренсе 1:0 Эшторил12.04.26 Эшторил 1:3 Порту06.04.26 Арока 3:2 Эшторил 38
10 Алверка 32 10 8 14 34 - 50 10.05.26 20:00 Алверка - Эшторил02.05.26 Порту 1:0 Алверка24.04.26 Алверка 2:1 Арока18.04.26 Насьонал 1:0 Алверка12.04.26 Алверка 3:1 Каза Пия04.04.26 Риу Аве 1:2 Алверка 38
11 Арока 32 10 6 16 41 - 62 10.05.26 20:00 Жил Висенте - Арока02.05.26 Арока 2:2 Санта Клара24.04.26 Алверка 2:1 Арока19.04.26 Арока 1:0 Эштрела Амадора12.04.26 Брага 1:0 Арока06.04.26 Арока 3:2 Эшторил 36
12 Риу Аве 32 8 11 13 33 - 52 10.05.26 20:00 Риу Аве - Спортинг Лиссабон03.05.26 Риу Аве 0:0 Жил Висенте25.04.26 Витория Гимараеш 2:0 Риу Аве17.04.26 Риу Аве 2:2 АВС11.04.26 Санта Клара 0:2 Риу Аве04.04.26 Риу Аве 1:2 Алверка 35
13 Санта Клара 32 8 9 15 30 - 40 10.05.26 20:00 Санта Клара - Насьонал02.05.26 Арока 2:2 Санта Клара26.04.26 Санта Клара 2:1 Брага18.04.26 Каза Пия 0:0 Санта Клара11.04.26 Санта Клара 0:2 Риу Аве03.04.26 Спортинг Лиссабон 4:2 Санта Клара 33
14 Насьонал 32 8 7 17 35 - 43 10.05.26 20:00 Санта Клара - Насьонал02.05.26 Насьонал 1:2 АВС25.04.26 Тондела 0:2 Насьонал18.04.26 Насьонал 1:0 Алверка12.04.26 Бенфика 2:0 Насьонал04.04.26 Насьонал 2:0 Эштрела Амадора 31
15 Эштрела Амадора 32 6 10 16 36 - 54 10.05.26 20:00 Эштрела Амадора - Фамаликау02.05.26 Морейренсе 3:2 Эштрела Амадора26.04.26 Эштрела Амадора 1:2 Порту19.04.26 Арока 1:0 Эштрела Амадора11.04.26 Эштрела Амадора 0:1 Спортинг Лиссабон04.04.26 Насьонал 2:0 Эштрела Амадора 28
16 Каза Пия 32 5 11 16 29 - 56 10.05.26 20:00 Витория Гимараеш - Каза Пия03.05.26 Каза Пия 0:1 Тондела27.04.26 Жил Висенте 2:1 Каза Пия23.04.26 Каза Пия 0:1 Брага18.04.26 Каза Пия 0:0 Санта Клара12.04.26 Алверка 3:1 Каза Пия 26
17 Тондела 32 5 10 17 24 - 52 10.05.26 20:00 Тондела - Морейренсе03.05.26 Каза Пия 0:1 Тондела29.04.26 Спортинг Лиссабон 2:2 Тондела25.04.26 Тондела 0:2 Насьонал19.04.26 Порту 2:0 Тондела13.04.26 Тондела 2:2 Жил Висенте 25
18 АВС 32 2 11 19 24 - 66 10.05.26 20:00 АВС - Порту02.05.26 Насьонал 1:2 АВС26.04.26 АВС 1:1 Спортинг Лиссабон17.04.26 Риу Аве 2:2 АВС11.04.26 АВС 1:1 Витория Гимараеш03.04.26 Жил Висенте 3:0 АВС 17
85’
ГОЛ ! Автогол забил Зено Дебаст (Спортинг Лиссабон).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Гильерме (Спортинг Лиссабон), асcист Луис Хавьер Суарес.
61’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Хавьер Суарес (Спортинг Лиссабон), асcист Педро Гонсалвес.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Максимилиано Араухо (Спортинг Лиссабон), асcист Зено Дебаст.
23’
ГОЛ ! Мяч забил Дэниел Браганса (Спортинг Лиссабон), асcист Хидемаса Морита.
9’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Инасиу (Спортинг Лиссабон), асcист Луис Хавьер Суарес.
