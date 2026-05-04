Лаутаро Мартинес во второй раз выиграл Скудетто в качестве капитана Интера
Вспомним всех капитанов нерадзури в чемпионских сезонах Серии А
Аргентинский нападающий Интера Лаутаро Мартинес во второй раз стал чемпионом Италии в качестве капитана нерадзури.
По этому поводу Серия А опубликовала список всех капитанов Интера в чемпионских сезонах.
Рекордсменом клуба является другой аргентинец Хавьер Дзанетти, который в пяти победных сезонах был капитаном команды.
Интересным фактом является то, что уже в восьми чемпионских сезонах капитаном Интера был не итальянский футболист. Кроме Дзанетти и Мартинеса, капитаном нерадзури был словенец Самир Ханданович.
Капитаны Интера в чемпионских сезонах Серии А
- 2025/26 – Лаутаро Мартинес (Аргентина)
- 2023/24 – Лаутаро Мартинес (Аргентина)
- 2020/21 – Самир Ханданович (Словения)
- 2009/10 – Хавьер Дзанетти (Аргентина)
- 2008/09 – Хавьер Дзанетти (Аргентина)
- 2007/08 – Хавьер Дзанетти (Аргентина)
- 2006/07 – Хавьер Дзанетти (Аргентина)
- 2005/06 – Хавьер Дзанетти (Аргентина)
- 1988/89 – Джузеппе Бергоми (Италия)
- 1979/80 – Грациано Бини (Италия)
- 1970/71 – Сандро Маццола (Италия)
- 1965/66 – Армандо Пикки (Италия)
- 1964/65 – Армандо Пикки (Италия)
- 1962/63 – Армандо Пикки (Италия)
- 1953/54 – Аттилио Джованнини (Италия)
- 1952/53 – Аттилио Джованнини (Италия)
- 1939/40 – Джузеппе Меаццо (Италия)
- 1937/38 – Джузеппе Меаццо (Италия)
- 1929/30 – Леопольдо Конти (Италия)
- 1919/20 – Эрманно Аэби (Италия)
- 1909/10 – Вирджилио Фоссати (Италия)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
