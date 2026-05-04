04 мая 2026, 23:46 | Обновлено 04 мая 2026, 23:47
Лаутаро Мартинес во второй раз выиграл Скудетто в качестве капитана Интера

Вспомним всех капитанов нерадзури в чемпионских сезонах Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

Аргентинский нападающий Интера Лаутаро Мартинес во второй раз стал чемпионом Италии в качестве капитана нерадзури.

По этому поводу Серия А опубликовала список всех капитанов Интера в чемпионских сезонах.

Рекордсменом клуба является другой аргентинец Хавьер Дзанетти, который в пяти победных сезонах был капитаном команды.

Интересным фактом является то, что уже в восьми чемпионских сезонах капитаном Интера был не итальянский футболист. Кроме Дзанетти и Мартинеса, капитаном нерадзури был словенец Самир Ханданович.

Капитаны Интера в чемпионских сезонах Серии А

  • 2025/26 – Лаутаро Мартинес (Аргентина)
  • 2023/24 – Лаутаро Мартинес (Аргентина)
  • 2020/21 – Самир Ханданович (Словения)
  • 2009/10 – Хавьер Дзанетти (Аргентина)
  • 2008/09 – Хавьер Дзанетти (Аргентина)
  • 2007/08 – Хавьер Дзанетти (Аргентина)
  • 2006/07 – Хавьер Дзанетти (Аргентина)
  • 2005/06 – Хавьер Дзанетти (Аргентина)
  • 1988/89 – Джузеппе Бергоми (Италия)
  • 1979/80 – Грациано Бини (Италия)
  • 1970/71 – Сандро Маццола (Италия)
  • 1965/66 – Армандо Пикки (Италия)
  • 1964/65 – Армандо Пикки (Италия)
  • 1962/63 – Армандо Пикки (Италия)
  • 1953/54 – Аттилио Джованнини (Италия)
  • 1952/53 – Аттилио Джованнини (Италия)
  • 1939/40 – Джузеппе Меаццо (Италия)
  • 1937/38 – Джузеппе Меаццо (Италия)
  • 1929/30 – Леопольдо Конти (Италия)
  • 1919/20 – Эрманно Аэби (Италия)
  • 1909/10 – Вирджилио Фоссати (Италия)
