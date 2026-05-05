  4. Барселона получила предложение в размере 200 млн евро за суперзвезду
Каталонцы отказались продавать Педри

Getty Images/Global Images Ukraine. Педри

Каталонский клуб получил громкое предложение из Саудовской Аравии по трансферу полузащитника Педри, однако сразу же ответил отказом.

Как сообщается, сумма потенциальной сделки достигала 200 миллионов евро, но у руководства «Барселоны» не было никаких сомнений относительно будущего игрока — он недоступен для продажи.

Сам футболист также не рассматривает вариант переезда за пределы Европы и настроен продолжать карьеру в «Барселоне», где чувствует себя важной частью проекта.

В этом сезоне Педри провел 40 матчей, в которых отличился двумя забитыми голами и совершил 11 результативных передач.

Дмитрий Олийченко Источник: Fichajes.net
