Барселона получила предложение в размере 200 млн евро за суперзвезду
Каталонцы отказались продавать Педри
Каталонский клуб получил громкое предложение из Саудовской Аравии по трансферу полузащитника Педри, однако сразу же ответил отказом.
Как сообщается, сумма потенциальной сделки достигала 200 миллионов евро, но у руководства «Барселоны» не было никаких сомнений относительно будущего игрока — он недоступен для продажи.
Сам футболист также не рассматривает вариант переезда за пределы Европы и настроен продолжать карьеру в «Барселоне», где чувствует себя важной частью проекта.
В этом сезоне Педри провел 40 матчей, в которых отличился двумя забитыми голами и совершил 11 результативных передач.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
