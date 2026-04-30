Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Флик решил выгнать из Барселоны трех игроков. Имена – удивят
Испания
30 апреля 2026, 08:02
1072
0

Флик решил выгнать из Барселоны трех игроков. Имена – удивят

Тренер решил провести перестройку в клубе

30 апреля 2026, 08:02 |
1072
0
Флик решил выгнать из Барселоны трех игроков. Имена – удивят
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханси Флик

Главный тренер Ханси Флик уже составил список игроков, которые покинут «Барселону» летом.

Речь идет о трех футболистах – Ферране Торресе, Рафинье и Жюле Кунде. В клубе рассматривают возможные продажи как часть масштабной перестройки состава и попытки улучшить финансовую ситуацию.

В случае с Ферраном Торресом каталонцы могут использовать его как «дорогостоящий актив» – он провел результативный сезон, но его контракт действует до 2027 года, что делает его потенциально выгодным вариантом для продажи или обмена.

Что касается Рафиньи, то в клубе считают, что именно это лето может стать последним моментом для продажи игрока по максимальной цене – интерес к нему остается стабильным, а его трансфер может принести до 100 миллионов евро.

Кунде, в свою очередь, провел неоднозначный сезон и потерял стабильное место в стартовом составе. Из-за этого его уход также не исключается, особенно учитывая спрос со стороны клубов английской Премьер-лиги.

В «Барселоне» понимают, что для дальнейшего развития команды придется принимать сложные решения. Летнее трансферное окно может стать ключевым для формирования нового проекта Флика как в спортивном, так и в финансовом плане.

Ханс-Дитер Флик Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Рафинья Диас Жюль Кунде Ферран Торрес
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем