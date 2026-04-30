Флик решил выгнать из Барселоны трех игроков. Имена – удивят

Главный тренер Ханси Флик уже составил список игроков, которые покинут «Барселону» летом.

Речь идет о трех футболистах – Ферране Торресе, Рафинье и Жюле Кунде. В клубе рассматривают возможные продажи как часть масштабной перестройки состава и попытки улучшить финансовую ситуацию.

В случае с Ферраном Торресом каталонцы могут использовать его как «дорогостоящий актив» – он провел результативный сезон, но его контракт действует до 2027 года, что делает его потенциально выгодным вариантом для продажи или обмена.

Что касается Рафиньи, то в клубе считают, что именно это лето может стать последним моментом для продажи игрока по максимальной цене – интерес к нему остается стабильным, а его трансфер может принести до 100 миллионов евро.

Кунде, в свою очередь, провел неоднозначный сезон и потерял стабильное место в стартовом составе. Из-за этого его уход также не исключается, особенно учитывая спрос со стороны клубов английской Премьер-лиги.

В «Барселоне» понимают, что для дальнейшего развития команды придется принимать сложные решения. Летнее трансферное окно может стать ключевым для формирования нового проекта Флика как в спортивном, так и в финансовом плане.