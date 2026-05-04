Игор НЕВЕС: «В футболе нельзя терять концентрацию»

Нападающий львовского «Руха» Игор Невес прокомментировал поражение от луганской «Зари» (1:2) в матче 26-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Мы разыгрываем такие атаки, и хорошо, что наши комбинации конвертируются в забитые голы. Приятно забить мяч в ворота соперника. Считаю, что «Рух» постепенно прогрессирует, но, к сожалению, нам очень не везет. Мы уже лучше понимаем идеи тренерского штаба, поэтому обидно, что сейчас не удается победить.

В первом тайме «Рух» играл великолепно, задал высокий темп, но во втором тайме мы допустили досадные ошибки. В футболе нельзя терять концентрацию, ведь соперник быстро может наказать за это. Мы не играли плохо и не заслуживали поражения. Впрочем, в некоторых эпизодах нам не хватило концентрации, из-за чего команда пропускала голы. Такие моменты нельзя допускать у своих ворот. После пропущенного первого гола мы дали много пространства сопернику, чем «Заря» и воспользовалась. При этом сейчас команда играет лучше, чем раньше.

Мы мотивированы на положительный результат — каждый из нас хочет, чтобы «Рух» побеждал и исправил свое положение в турнирной таблице. Понимаем, что сейчас все зависит от нас. Тренерский штаб даст нам указания на следующий матч, а мы постараемся победить».