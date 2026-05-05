Легенда Динамо Ващук назвал причину поражения от Шахтера

Бывший футболист «Динамо» Владислав Ващук объяснил поражение столичного клуба в «Классическом» от донецкого «Шахтера» (1:2).

«Наверное, концентрация в обороне. В целом был неплохой старт, 1:0 выигрывали, но ошибки в центре обороны, как и на флангах... Раньше говорили, что с фланга нельзя давать подавать, а сегодня это закономерность. Много моментов, в частности индивидуальное мастерство ребят», – сказал Ващук.

Ранее главный тренер «Динамо» Игорь Костюк ответил на вопросы после поражения от «Шахтера» (1:2).