Легенда Динамо Ващук назвал причину поражения от Шахтера

05 мая 2026, 18:48
«Горняки» уступили в матче со счётом 1:2

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ващук

Бывший футболист «Динамо» Владислав Ващук объяснил поражение столичного клуба в «Классическом» от донецкого «Шахтера» (1:2).

«Наверное, концентрация в обороне. В целом был неплохой старт, 1:0 выигрывали, но ошибки в центре обороны, как и на флангах... Раньше говорили, что с фланга нельзя давать подавать, а сегодня это закономерность. Много моментов, в частности индивидуальное мастерство ребят», – сказал Ващук.

Ранее главный тренер «Динамо» Игорь Костюк ответил на вопросы после поражения от «Шахтера» (1:2).

Дмитрий Олийченко Источник: Трибуна
