ДЬЕКЕРЕШ: «Весь сезон зависит от этих матчей»

Виктор Дьекереш, нападающий «Арсенала», отметил огромное значение ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Атлетико».

«Думаю, мы сейчас находимся в таком положении не просто так. Мы очень хорошо играли на протяжении всего сезона, но, конечно, теперь все зависит от этих матчей, от того, чтобы довести дело до конца. Пока что мы показываем невероятные результаты, но теперь нам нужно продолжать в том же духе», – заявил Дьекереш.

Швед также отметил партнера, Букайо Саку: «Думаю, он очень хорошо сыграл в субботу. Когда он в такой форме и играет так, как всегда, это просто потрясающе для меня и всех остальных ребят – видеть его на поле».

Во вторник «Арсенал» примет «Атлетико» в матче Лиги чемпионов. На прошлой неделе соперники сыграли 1:1.