Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Фабрицио РОМАНО: «Мальдера вот-вот станет тренером сборной Украины»
Сборная УКРАИНЫ
04 мая 2026, 20:46 | Обновлено 04 мая 2026, 20:54
Фабрицио РОМАНО: «Мальдера вот-вот станет тренером сборной Украины»

Договор с итальянским специалистом уже находится на завершающей стадии

Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Мальдера

54-летний итальянский специалист Андреа Мальдера уже сегодня официально возглавит национальную сборную Украины по футболу.

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, УАФ завершает работу над контрактом с тренером, который должен быть подписан в ближайшие часы.

«Андреа Мальдера вот-вот станет новым главным тренером сборной Украины. Сейчас завершается заключение соглашения с итальянским тренером», – написал журналист.

Для Мальдеры это будет первая работа в качестве главного тренера. Ранее итальянец был ассистентом в штабах «Милана», «Брайтона», «Марселя» и сборной Украины.

Фабрицио Романо Андреа Мальдера сборная Украины по футболу назначение тренера
Андрей Плыгун Источник: Фабрицио Романо
Снова провал в отборе. Это суркис выполняет преступный приказ путина и сажает в кресло тренера своего холуя!
