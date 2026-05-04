Фабрицио РОМАНО: «Мальдера вот-вот станет тренером сборной Украины»

54-летний итальянский специалист Андреа Мальдера уже сегодня официально возглавит национальную сборную Украины по футболу.

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, УАФ завершает работу над контрактом с тренером, который должен быть подписан в ближайшие часы.

«Андреа Мальдера вот-вот станет новым главным тренером сборной Украины. Сейчас завершается заключение соглашения с итальянским тренером», – написал журналист.

Для Мальдеры это будет первая работа в качестве главного тренера. Ранее итальянец был ассистентом в штабах «Милана», «Брайтона», «Марселя» и сборной Украины.