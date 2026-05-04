Сыграет ли Миколенко? Стартовые составы на матч Эвертона и Ман Сити
4 мая в 22:00 пройдет матч 35-го тура Английской Премьер-лиги
4 мая в 22:00 Эвертон и Манчестер Сити сыграют на стадионе Хилл Дикинсон в Ливерпуле.
Наставники Дэвид Мойес и Пеп Гвардиола определили стартовые составы команд.
Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко выйдет в основном составе ирисок
Топ-5 АПЛ: Арсенал (76 очков), Ман Сити (70), Ман Юнайтед (64), Ливерпуль, Астон Вилла (по 58).
Эвертон: Пикфорд, О'Брайен, Тарковски (кап), Кин, Миколенко, Ирогбунам, Гарнер, Рель, Дьюсбери-Холл, Ндиайе, Бету
Запас: Траверс, Паттерсон, Макнил, Барри, Джордж, Диблинг, Коулмен, Алькарас, Армстронг
Ман Сити: Доннарумма, Нунеш, Хусанов, Гехи, О'Райли, Нико, Бернарду Силва (кап), Семеньо, Шерки, Доку, Холанд
Запас: Траффорд, Рейндерс, Стоунз, Аке, Мармуш, Ковачич, Аит-Нури, Савиньо, Фоден
