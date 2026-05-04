04 мая 2026, 21:04 | Обновлено 04 мая 2026, 21:29
Сыграет ли Миколенко? Стартовые составы на матч Эвертона и Ман Сити

4 мая в 22:00 пройдет матч 35-го тура Английской Премьер-лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Названы стартовые составы на матч 35-го тура Английской Премьер-лиги.

4 мая в 22:00 Эвертон и Манчестер Сити сыграют на стадионе Хилл Дикинсон в Ливерпуле.

Наставники Дэвид Мойес и Пеп Гвардиола определили стартовые составы команд.

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко выйдет в основном составе ирисок

Топ-5 АПЛ: Арсенал (76 очков), Ман Сити (70), Ман Юнайтед (64), Ливерпуль, Астон Вилла (по 58).

Эвертон: Пикфорд, О'Брайен, Тарковски (кап), Кин, Миколенко, Ирогбунам, Гарнер, Рель, Дьюсбери-Холл, Ндиайе, Бету

Запас: Траверс, Паттерсон, Макнил, Барри, Джордж, Диблинг, Коулмен, Алькарас, Армстронг

Ман Сити: Доннарумма, Нунеш, Хусанов, Гехи, О'Райли, Нико, Бернарду Силва (кап), Семеньо, Шерки, Доку, Холанд

Запас: Траффорд, Рейндерс, Стоунз, Аке, Мармуш, Ковачич, Аит-Нури, Савиньо, Фоден

