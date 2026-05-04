Шахтер: «19 часов в пути – и мы в Лондоне»

Сразу после окончания матча 26-го тура Премьер-лиги Украины против «Динамо» (2:1) «Шахтер» отправился в дальнюю дорогу в Лондон, где в четверг сыграет с «Кристал Пэлас» за выход в финал Лиги конференций.

«19 часов в пути – и мы в Лондоне. Прибыли на второй полуфинальный матч Лиги конференций с «Кристал Пэлас», – написала пресс-служба «горняков».

Футболисты «Шахтера» поездом и автобусами добрались до польского Жешува, а оттуда – самолетом до Лондона. В четверг им предстоит отыграться после 1:3 в первом полуфинальном матче.