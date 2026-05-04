Василий БАРАНОВ: «Я не согласен с увольнением»

Уже бывший главный тренер «Кудровки» Василий Баранов прокомментировал свое увольнение из клуба.

– Готовы ли вы прокомментировать решение клуба об увольнении вас?

– Руководство приняло такое решение, об этом сообщил президент клуба, со своей стороны я должен уважать это решение. Согласен ли я с ним? Я не согласен.

– Были ли вы готовы к такому развитию событий?

– Как вам сказать, когда затяжная серия матчей, в которых мы не выигрывали, то это всегда подталкивает к увольнению. Но, учитывая условия, в которых мы работали, я считаю, что мы с тренерским штабом очень хорошо делали свое дело. В тех играх, которые были последними, мы не должны были проигрывать в пяти играх, в трех точно. После последней игры президент сказал, что хочет только движения вперед. И если у футболистов глаза не горели, то надеюсь, что после моей отставки они загорятся.

46-летний наставник присоединился к команде летом 2024 года в качестве ассистента, но уже через несколько месяцев стал главным тренером. В сезоне 2024/25 он впервые вывел клуб в УПЛ.