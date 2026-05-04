ФОТО. Месси показал обновку стоимостью в почти миллион долларов

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси снова оказался в центре внимания – на этот раз не только благодаря футболу, но и из-за своего дорогого аксессуара.

Во время Гран-при Майами аргентинца заметили с часами Rolex Daytona «Rainbow». По информации The Touchline, стоимость такого экземпляра оценивается в диапазоне от 400 до 900 тысяч долларов.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Эта модель считается одной из самых эксклюзивных в линейке Rolex – она украшена разноцветными сапфирами и выпускается ограниченными тиражами, что и формирует ее высокую цену.

Впрочем, в сети обсуждают не только сами часы, но и отношение Месси к роскоши. Один из фанатов иронично отметил: «Месси носит часы, которые стоят больше, чем годовая зарплата большинства футболистов».