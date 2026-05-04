ФОТО. Месси показал обновку стоимостью в почти миллион долларов
Лионель Месси любит дорогостоящие часы
Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси снова оказался в центре внимания – на этот раз не только благодаря футболу, но и из-за своего дорогого аксессуара.
Во время Гран-при Майами аргентинца заметили с часами Rolex Daytona «Rainbow». По информации The Touchline, стоимость такого экземпляра оценивается в диапазоне от 400 до 900 тысяч долларов.
Эта модель считается одной из самых эксклюзивных в линейке Rolex – она украшена разноцветными сапфирами и выпускается ограниченными тиражами, что и формирует ее высокую цену.
Впрочем, в сети обсуждают не только сами часы, но и отношение Месси к роскоши. Один из фанатов иронично отметил: «Месси носит часы, которые стоят больше, чем годовая зарплата большинства футболистов».
🚨 𝗗𝗜𝗗 𝗬𝗢𝗨 𝗞𝗡𝗢𝗪: Leo Messi was spotted wearing a Rolex Daytona "Rainbow" at the F1 Miami Grand Prix yesterday.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 4, 2026
That stunning piece is valued between $400,000 and $900,000 USD. 💎⌚ pic.twitter.com/34NITXnjV3
