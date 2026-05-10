Определилось будущее Трубина в португальской Бенфике

Португальская «Бенфика» готовится к уходу вратаря сборной Украины Анатолия Трубина после сезона 2025/26.

В клубе сформировали шорт-лист кандидатов на замену украинскому голкиперу. В список попали Лукаш Горничек (Брага), Эдерсон Мораес (Фенербахче) и Темирлан Анарбеков (Кайрат).

Ранее сообщалось, что «Бенфика» может продать Трубина за сумму не менее 40 миллионов евро – «Шахтер» может получить 16 миллионов евро.

Трубин выступает за «Бенфику» с 2023 года. В этом сезоне в активе украинского голкипера 47 матчей, 38 пропущенных голов и 21 поединок, в котором ему удалось сохранить ворота на нуле.