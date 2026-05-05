Полная катастрофа. Появились новые подробности допинг-скандала с Мудриком

Журналист Игорь Цыганык высказал резонансную историю относительно допинг-скандала вокруг вингера «Челси» и сборной Украины Михаила Мудрика. По его словам, обнаружение мельдония в организме футболиста вряд ли могло быть единичным случаем.

«Насколько я понимаю, ситуация с мельдонием не могла возникнуть из-за однократного употребления – речь идет о значительном количестве вещества. Это могло происходить систематически, кто-то из близкого окружения Мудрика делал это сознательно.

Это настоящая катастрофа, ведь мы рискуем потерять одного из самых талантливых футболистов своего поколения», – отметил журналист.