  4. Полная катастрофа. Появились новые подробности допинг-скандала с Мудриком
05 мая 2026, 22:08
Полная катастрофа. Появились новые подробности допинг-скандала с Мудриком

Украинец мог получать запрещенное вещество систематически

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Журналист Игорь Цыганык высказал резонансную историю относительно допинг-скандала вокруг вингера «Челси» и сборной Украины Михаила Мудрика. По его словам, обнаружение мельдония в организме футболиста вряд ли могло быть единичным случаем.

«Насколько я понимаю, ситуация с мельдонием не могла возникнуть из-за однократного употребления – речь идет о значительном количестве вещества. Это могло происходить систематически, кто-то из близкого окружения Мудрика делал это сознательно.

Это настоящая катастрофа, ведь мы рискуем потерять одного из самых талантливых футболистов своего поколения», – отметил журналист.

дисквалификация чемпионат Англии по футболу Спортивный арбитражный суд (CAS) Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Игорь Цыганык
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Цыганык
Циганика слухати – себе не поважати!
Ну тоді питання вже до Мудрика, якими люди він оточений 
Серун прилетал тайно в Лондон и с рук кормил регбиста-качка
