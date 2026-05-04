Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис связался с главным тренером «Буковины» Сергеем Шищенко. Об этом сообщает телеграм-канал «INSIDE UPL».

По информации источника, 67-летний специалист связался с коучем чемпиона Первой Лиги, который в следующем сезоне будет выступать в УПЛ, по поводу аренды футболистов, которые не входят в планы киевской команды. Фамилии игроков не уточняются.

«Буковина» с 72 пунктами, заработанными за 26 туров, гарантировала себе титул Первой лиги, а вместе с ним и прямую путевку элитный дивизион чемпионата Украины.

Ранее «Динамо» обратилось в УАФ перед июньскими матчами сборной Украины.