Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба
Англия
04 мая 2026, 16:58 | Обновлено 04 мая 2026, 18:08
3783
3

Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба

Президент «Динамо» вышел на связь с коучем «Буковины» Сергеем Шищенко

04 мая 2026, 16:58 | Обновлено 04 мая 2026, 18:08
3783
3 Comments
Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба
Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис связался с главным тренером «Буковины» Сергеем Шищенко. Об этом сообщает телеграм-канал «INSIDE UPL».

По информации источника, 67-летний специалист связался с коучем чемпиона Первой Лиги, который в следующем сезоне будет выступать в УПЛ, по поводу аренды футболистов, которые не входят в планы киевской команды. Фамилии игроков не уточняются.

«Буковина» с 72 пунктами, заработанными за 26 туров, гарантировала себе титул Первой лиги, а вместе с ним и прямую путевку элитный дивизион чемпионата Украины.

Ранее «Динамо» обратилось в УАФ перед июньскими матчами сборной Украины.

По теме:
Металлист 1925 обратился к болельщикам после скандального матча с Полесьем
ФОТО. Жена футболиста УПЛ похвасталась поездкой в Париж
Василий КОБИН: «Я знал, что рано или поздно закончится серия неудач»
Сергей Шищенко Игорь Суркис Динамо Киев Буковина Черновцы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины трансферы трансферы УПЛ
Даниил Кирияка Источник: Inside UPL
Оцените материал
(64)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины (обновляется)
Хоккей | 04 мая 2026, 07:00 6
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины (обновляется)

Турнир во втором по счету дивизионе

Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
Футбол | 04 мая 2026, 08:12 13
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»

Президент киевлян вспомнил, как продавал Миколенко

Экс-капитан сборной Украины: «Мальдера за 3 дня придумал. Не видел такого»
Футбол | 04.05.2026, 17:05
Экс-капитан сборной Украины: «Мальдера за 3 дня придумал. Не видел такого»
Экс-капитан сборной Украины: «Мальдера за 3 дня придумал. Не видел такого»
Снигур с разгромом вышла в финал квалификации турнира WTA 1000 в Риме
Теннис | 04.05.2026, 14:03
Снигур с разгромом вышла в финал квалификации турнира WTA 1000 в Риме
Снигур с разгромом вышла в финал квалификации турнира WTA 1000 в Риме
Рико Верховен получил по голове за три недели до боя с Усиком
Бокс | 04.05.2026, 07:20
Рико Верховен получил по голове за три недели до боя с Усиком
Рико Верховен получил по голове за три недели до боя с Усиком
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Сукис специалист? В чем?
Связался , чтобы пристроить россыпь посредственностей. 
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Популярные новости
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
04.05.2026, 06:12 5
Бокс
К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ
К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ
03.05.2026, 09:27 8
Футбол
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
03.05.2026, 07:22 4
Бокс
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
04.05.2026, 08:02 1
Футбол
Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо
Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо
03.05.2026, 19:58 253
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины начала турнир с поражения
ЧМ по хоккею. Сборная Украины начала турнир с поражения
02.05.2026, 23:16 24
Хоккей
ФИФА предупредила участников ЧМ-2026: сборная получит техническое поражение
ФИФА предупредила участников ЧМ-2026: сборная получит техническое поражение
03.05.2026, 06:32 1
Футбол
ВИДЕО. Как и обещала. Костюк сделала сальто после чемпионства в Мадриде
ВИДЕО. Как и обещала. Костюк сделала сальто после чемпионства в Мадриде
02.05.2026, 19:52 13
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем