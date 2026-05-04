«Мало касаний — много пользы». Во Франции удивили оценкой игры Яремчука

Украинский нападающий «Лиона» Роман Яремчук в матче 32-го тура Лиги 1 помог своей команде обыграть «Ренн» (4:2) — прямого конкурента за «бронзу» чемпионата. На 37-й минуте игрок сборной Украины забил эффектный гол головой, сравняв счет в матче.

Большинство статистических порталов высоко оценили игру украинца, однако во Франции нашлись и те, кто был более сдержан в анализе выступлений Яремчука. Специализированный сайт Lyon Foot поставил Роману оценку 6,0.

«Немного касаний мяча, но украинец чрезвычайно полезен благодаря своей решающей игре головой и способности освобождать пространство для быстрых вингеров», – пояснил автор обзора.

Яремчук выступает за «Лион» с февраля на правах аренды. На счету украинца пять голов в 10 матчах.