  «Мало касаний — много пользы». Во Франции удивили оценкой игры Яремчука
04 мая 2026, 16:51 | Обновлено 04 мая 2026, 17:58
«Мало касаний — много пользы». Во Франции удивили оценкой игры Яремчука

Украинец забивает во втором матче подряд

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский нападающий «Лиона» Роман Яремчук в матче 32-го тура Лиги 1 помог своей команде обыграть «Ренн» (4:2) — прямого конкурента за «бронзу» чемпионата. На 37-й минуте игрок сборной Украины забил эффектный гол головой, сравняв счет в матче.

Большинство статистических порталов высоко оценили игру украинца, однако во Франции нашлись и те, кто был более сдержан в анализе выступлений Яремчука. Специализированный сайт Lyon Foot поставил Роману оценку 6,0.

«Немного касаний мяча, но украинец чрезвычайно полезен благодаря своей решающей игре головой и способности освобождать пространство для быстрых вингеров», – пояснил автор обзора.

Яремчук выступает за «Лион» с февраля на правах аренды. На счету украинца пять голов в 10 матчах.

Роман Яремчук Лион чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Андрей Плыгун Источник
То що, все таки, для команди важливіше - багато дотиків до м'яча, і не забиті голи ? Чи все таки головне забиті голи, попри мало дотиків ?
