Тренер Ворсклы: «Уверен, что сможем выйти из этой ситуации»

В поединке 26-го тура Первой лиги «Ворскла» в Киеве со счетом 0:1 проиграла «Левому Берегу». Итог матча подвел тренер полтавского клуба Валерий Куценко.

– В первом тайме ребята пытались не дать сопернику пространства. И первый тайм, и второй тайм держались, выполняли все, но, к сожалению, одна ошибка привела к пропущенному голу. И самое главное, что все равно, когда мы проигрывали, у ребят было желание, они хотели сравнять счет. И были моменты, было две контратаки, где нужно было реализовать, но не хватило мастерства.

Ребятам скажу, что они молодцы. И мы не забываем, что мы играли против Левого Берега, команды, которая хочет выйти в Украинскую Премьер-лигу. Наши ребята дали бой. К сожалению мы не получили зачетные баллы.

– Ворскла находится в зоне переходных матчей. Какое настроение у вас и у вашего коллектива?

– Мы пока пытаемся не смотреть туда, поэтому мы настраиваемся на каждую игру. Трудно психологически, но мы с ребятами общаемся, доносим до них тренерским штабом, что все равно есть шансы, есть еще матчи. И я уверен, что сможем выйти из этой ситуации, если будет такое желание, если будут ребята сражаться друг за друга, будет команда на поле – то и будет результат. Мы от каждой игры зависим, поэтому сейчас нужно проанализировать и готовиться к следующему матчу.