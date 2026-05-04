Ангелина Калинина – Камила Осорио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча квалификации турнира WTA 1000 в Риме
4 мая украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 93) начнет выступления в квалификации грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.
В первом раунде отбора украинка сыграет против Камилы Осорио (Колумбия, WTA 83). Поединок начнется ориентировочно в 14:45 по Киеву.
Это будет третье очное противостояние соперниц. Счет 1:1.
Победительница поединка в финале квалификации встретится либо с Дарьей Семенистой (Латвия, WTA 112), либо с Кэти Волынец (США, WTA 104).
