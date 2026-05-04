Стали известны лучшие тренер и футболист Украинской Премьер-лиги в апреле
Признание от болельщиков, экспертов и журналистов получили Глейкер Мендоса и Фран Фернандес
Украинская Премьер-лига провела традиционное голосование, чтобы определить лучших тренера и игрока месяца в чемпионате. Процедура состоит из двух этапов.
На первом комментаторы и эксперты УПЛ ТВ, а также представители СМИ после каждого тура подвели его итоги – выбрали лучшего тренера, лучшего футболиста и символическую сборную.
В апреле в чемпионате состоялось четыре тура (плюс два матча доигрывания 15-го и 21-го туров), по итогам которых отобрали четырех тренеров и восемь футболистов.
На втором этапе состоялось голосование: отдельное – среди болельщиков в интернете и отдельное – среди комментаторов, экспертов УПЛ ТБ и представителей СМИ.
Лучшим футболистом Украинской Премьер-лиги апреля признан вингер Глейкер Мендоса («Кривбасс»). Венесуэлец в этом месяце провел феноменальный матч против «Динамо», в котором забил четыре (!) гола, а также отличился ассистом в матче против «Руха».
Полные результаты голосования среди футболистов
|
Футболист
|
Клуб
|
Эксперты
|
Болельщики
|
Вместе
|
Глейкер МЕНДОСА
|
Кривбасс
|
25,1%
|
30,4%
|
55,5%
|
Назар ДОМЧАК
|
Карпаты
|
20,3%
|
28,6%
|
48,9%
|
Эдуард САРАПИЙ
|
Полесье
|
19,4%
|
11,2%
|
30,6%
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
Динамо
|
14,8%
|
9,3%
|
24,1%
|
ЭГИНАЛДУ
|
Шахтер
|
8,6%
|
8,5%
|
17,1%
|
Александр АНДРИЕВСЬКИЙ
|Полесье
|
5,2%
|
4,8%
|
10,0%
|
Карлос РОХАС
|
Эпицентр
|
5,2%
|
4,2%
|
9,4%
|
Андерсон ДЖОРДАН
|
Заря
|
1,4%
|
3,0%
|
4,4%
|
Вместе
|
|
100%
|
100%
|
200%
Среди тренеров победу одержал наставник «Карпат» Франсиско Фернандес, которого на первое место подняли голоса болельщиков (37,9%). Преимущества, полученного благодаря этому, хватило, чтобы нивелировать лидерство главного тренера «Шахтера» Арды Турана в опросе экспертов.
После добавления процентов в обоих опросах испанский специалист опередил турецкого на 0,7%. В апреле «Карпаты» набрали десять очков из 12 возможных, выиграли три матча из четырех с общим счетом 6:0 (победили и «Динамо» – 1:0).
Полные результаты голосования среди тренеров
|
Тренер
|
Клуб
|
Эксперты
|
Болельщики
|
Вместе
|
Франсиско ФЕРНАНДЕС
|
Карпаты
|
32,7%
|
37,9%
|
70,6%
|
Арда ТУРАН
|
Шахтер
|
37,7%
|
32,2%
|
69,9%
|
Младен БАРТУЛОВИЧ
|
Металлист 1925
|
20,0%
|
20,7%
|
40,7%
|
Руслан КОСТЫШИН
|
Колос
|
9,6%
|
9,2%
|
18,8%
|
Разом
|
|
100%
|
100%
|
200%
Вітаємо лауреатів!
