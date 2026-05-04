04 мая 2026, 13:51 |
Стали известны лучшие тренер и футболист Украинской Премьер-лиги в апреле

Признание от болельщиков, экспертов и журналистов получили Глейкер Мендоса и Фран Фернандес

Украинская Премьер-лига. Глейкер Мендоса и Фран Фернандес

Украинская Премьер-лига провела традиционное голосование, чтобы определить лучших тренера и игрока месяца в чемпионате. Процедура состоит из двух этапов.

На первом комментаторы и эксперты УПЛ ТВ, а также представители СМИ после каждого тура подвели его итоги – выбрали лучшего тренера, лучшего футболиста и символическую сборную.

В апреле в чемпионате состоялось четыре тура (плюс два матча доигрывания 15-го и 21-го туров), по итогам которых отобрали четырех тренеров и восемь футболистов.

На втором этапе состоялось голосование: отдельное – среди болельщиков в интернете и отдельное – среди комментаторов, экспертов УПЛ ТБ и представителей СМИ.

Лучшим футболистом Украинской Премьер-лиги апреля признан вингер Глейкер Мендоса («Кривбасс»). Венесуэлец в этом месяце провел феноменальный матч против «Динамо», в котором забил четыре (!) гола, а также отличился ассистом в матче против «Руха».

Полные результаты голосования среди футболистов

Футболист

Клуб

Эксперты

Болельщики

Вместе

Глейкер МЕНДОСА

Кривбасс

25,1%

30,4%

55,5%

Назар ДОМЧАК

Карпаты

20,3%

28,6%

48,9%

Эдуард САРАПИЙ

Полесье

19,4%

11,2%

30,6%

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

Динамо

14,8%

9,3%

24,1%

ЭГИНАЛДУ

Шахтер

8,6%

8,5%

17,1%

Александр АНДРИЕВСЬКИЙ

 Полесье

5,2%

4,8%

10,0%

Карлос РОХАС

Эпицентр

5,2%

4,2%

9,4%

Андерсон ДЖОРДАН

Заря

1,4%

3,0%

4,4%

Вместе

100%

100%

200%

Среди тренеров победу одержал наставник «Карпат» Франсиско Фернандес, которого на первое место подняли голоса болельщиков (37,9%). Преимущества, полученного благодаря этому, хватило, чтобы нивелировать лидерство главного тренера «Шахтера» Арды Турана в опросе экспертов.

После добавления процентов в обоих опросах испанский специалист опередил турецкого на 0,7%. В апреле «Карпаты» набрали десять очков из 12 возможных, выиграли три матча из четырех с общим счетом 6:0 (победили и «Динамо» – 1:0).

Полные результаты голосования среди тренеров

Тренер

Клуб

Эксперты

Болельщики

Вместе

Франсиско ФЕРНАНДЕС

Карпаты

32,7%

37,9%

70,6%

Арда ТУРАН

Шахтер

37,7%

32,2%

69,9%

Младен БАРТУЛОВИЧ

Металлист 1925

20,0%

20,7%

40,7%

Руслан КОСТЫШИН

Колос

9,6%

9,2%

18,8%

Разом

100%

100%

200%

Вітаємо лауреатів!

Николай Тытюк Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
