Стали известны лучшие тренер и футболист Украинской Премьер-лиги в апреле

Украинская Премьер-лига провела традиционное голосование, чтобы определить лучших тренера и игрока месяца в чемпионате. Процедура состоит из двух этапов.

На первом комментаторы и эксперты УПЛ ТВ, а также представители СМИ после каждого тура подвели его итоги – выбрали лучшего тренера, лучшего футболиста и символическую сборную.

В апреле в чемпионате состоялось четыре тура (плюс два матча доигрывания 15-го и 21-го туров), по итогам которых отобрали четырех тренеров и восемь футболистов.

На втором этапе состоялось голосование: отдельное – среди болельщиков в интернете и отдельное – среди комментаторов, экспертов УПЛ ТБ и представителей СМИ.

Лучшим футболистом Украинской Премьер-лиги апреля признан вингер Глейкер Мендоса («Кривбасс»). Венесуэлец в этом месяце провел феноменальный матч против «Динамо», в котором забил четыре (!) гола, а также отличился ассистом в матче против «Руха».

Полные результаты голосования среди футболистов

Футболист Клуб Эксперты Болельщики Вместе Глейкер МЕНДОСА Кривбасс 25,1% 30,4% 55,5% Назар ДОМЧАК Карпаты 20,3% 28,6% 48,9% Эдуард САРАПИЙ Полесье 19,4% 11,2% 30,6% Виталий БУЯЛЬСКИЙ Динамо 14,8% 9,3% 24,1% ЭГИНАЛДУ Шахтер 8,6% 8,5% 17,1% Александр АНДРИЕВСЬКИЙ Полесье 5,2% 4,8% 10,0% Карлос РОХАС Эпицентр 5,2% 4,2% 9,4% Андерсон ДЖОРДАН Заря 1,4% 3,0% 4,4% Вместе 100% 100% 200%

Среди тренеров победу одержал наставник «Карпат» Франсиско Фернандес, которого на первое место подняли голоса болельщиков (37,9%). Преимущества, полученного благодаря этому, хватило, чтобы нивелировать лидерство главного тренера «Шахтера» Арды Турана в опросе экспертов.

После добавления процентов в обоих опросах испанский специалист опередил турецкого на 0,7%. В апреле «Карпаты» набрали десять очков из 12 возможных, выиграли три матча из четырех с общим счетом 6:0 (победили и «Динамо» – 1:0).

Полные результаты голосования среди тренеров

Тренер Клуб Эксперты Болельщики Вместе Франсиско ФЕРНАНДЕС Карпаты 32,7% 37,9% 70,6% Арда ТУРАН Шахтер 37,7% 32,2% 69,9% Младен БАРТУЛОВИЧ Металлист 1925 20,0% 20,7% 40,7% Руслан КОСТЫШИН Колос 9,6% 9,2% 18,8% Разом 100% 100% 200%

Вітаємо лауреатів!