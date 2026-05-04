Известны 12 команд, которые попадут в основной раунд Лиги чемпионов 2026/27

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Манчестер Юнайтед

Аналитический портал Football Meets Data назвал 12 команд, которые стали обладателями мест в основном раунде Лиги чемпионов в следующем сезоне.

В воскресенье, 3 мая, путевку в самый престижный клубный турнир Европы получил английский «Манчестер Юнайтед», который одолел «Ливерпуль» в матче 35-го тура Премьер-лиги.

«Красные дьяволы» составили компанию представителям Испании, Германии, Нидерландов, Англии, Италии, Франции и Португалии:

  • Барселона
  • Бавария
  • ПСВ
  • Арсенал
  • Реал Мадрид
  • Интер
  • Манчестер Сити
  • ПСЖ
  • Боруссия Дортмунд
  • Вильярреал
  • Порту
  • Манчестер Юнайтед

Украинский «Шахтер» также может получить прямую путевку в основной этап Лиги чемпионов 2026/27, если сумеет сохранить первое место в Премьер-лиге в нынешнем сезоне.

Кроме того, необходимо, чтобы шотландский «Рейнджерс» и греческий «Олимпиакос» не стали победителями своих чемпионатов, а действующий победитель Лиги чемпионов параллельно гарантировал себе участие в турнире через внутреннее первенство.

