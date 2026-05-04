Известны 12 команд, которые попадут в основной раунд Лиги чемпионов 2026/27
В воскресенье, 3 мая, путевку в самый престижный турнир Европы завоевал «Манчестер Юнайтед»
Аналитический портал Football Meets Data назвал 12 команд, которые стали обладателями мест в основном раунде Лиги чемпионов в следующем сезоне.
В воскресенье, 3 мая, путевку в самый престижный клубный турнир Европы получил английский «Манчестер Юнайтед», который одолел «Ливерпуль» в матче 35-го тура Премьер-лиги.
«Красные дьяволы» составили компанию представителям Испании, Германии, Нидерландов, Англии, Италии, Франции и Португалии:
- Барселона
- Бавария
- ПСВ
- Арсенал
- Реал Мадрид
- Интер
- Манчестер Сити
- ПСЖ
- Боруссия Дортмунд
- Вильярреал
- Порту
- Манчестер Юнайтед
Украинский «Шахтер» также может получить прямую путевку в основной этап Лиги чемпионов 2026/27, если сумеет сохранить первое место в Премьер-лиге в нынешнем сезоне.
Кроме того, необходимо, чтобы шотландский «Рейнджерс» и греческий «Олимпиакос» не стали победителями своих чемпионатов, а действующий победитель Лиги чемпионов параллельно гарантировал себе участие в турнире через внутреннее первенство.
✅ CONFIRMED— Football Meets Data (@fmeetsdata) May 3, 2026
After two seasons of absence, 🏴 Manchester United return to the 🔵 Champions League!
We now have ONE THIRD of all participants for 2026/27 confirmed.
🏁 12 down
⏳ 24 to go pic.twitter.com/9mkAChQk3G
