Италия04 мая 2026, 11:17 | Обновлено 04 мая 2026, 11:28
От Дженоа до Интера. Все победители чемпионата Италии
Сколько чемпионских трофеев в коллекции итальянских команд? Сводная таблица чемпионов
Миланский Интер в 21-й раз в своей истории стал победителем чемпионата Италии.
Нерадзури оформили чемпионство сезона 2025/26 в матче 35 тура против Пармы.
Интер по количеству титулов чемпиона Италии уступает только Ювентусу, в активе которого 36 выигранных трофеев.
Упомянем всех чемпионов Италии, первым из которых был Дженоа в 1898 году, в сводной таблице.
Все чемпионы Италии
- 36 – Ювентус (2019/20)
- 21 – Интер (2025/26)
- 19 – Милан (2021/22)
- 9 – Дженоа (1923/24)
- 7 – Торино (1975/76)
- 7 – Болонья (1963/64)
- 7 – Про Верчелли (1921/22)
- 4 – Наполи (2024/25)
- 3 – Рома (2000/01)
- 2 – Лацио (1999/00)
- 2 – Фиорентина (1968/69)
- 1 – Сампдория (1990/91)
- 1 – Верона (1984/85)
- 1 – Кальяри (1969/70)
- 1 – Новезе (1921/22)
- 1 – Козале (1913/14)
В скобках – последний чемпионский сезон
