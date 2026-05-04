От Дженоа до Интера. Все победители чемпионата Италии

Миланский Интер в 21-й раз в своей истории стал победителем чемпионата Италии.

Нерадзури оформили чемпионство сезона 2025/26 в матче 35 тура против Пармы.

Интер по количеству титулов чемпиона Италии уступает только Ювентусу, в активе которого 36 выигранных трофеев.

Упомянем всех чемпионов Италии, первым из которых был Дженоа в 1898 году, в сводной таблице.

Все чемпионы Италии

36 – Ювентус (2019/20)

21 – Интер (2025/26)

19 – Милан (2021/22)

9 – Дженоа (1923/24)

7 – Торино (1975/76)

7 – Болонья (1963/64)

7 – Про Верчелли (1921/22)

4 – Наполи (2024/25)

3 – Рома (2000/01)

2 – Лацио (1999/00)

2 – Фиорентина (1968/69)

1 – Сампдория (1990/91)

1 – Верона (1984/85)

1 – Кальяри (1969/70)

1 – Новезе (1921/22)

1 – Козале (1913/14)

В скобках – последний чемпионский сезон