  4. От Дженоа до Интера. Все победители чемпионата Италии
04 мая 2026, 11:17 | Обновлено 04 мая 2026, 11:28
Сколько чемпионских трофеев в коллекции итальянских команд? Сводная таблица чемпионов

Миланский Интер в 21-й раз в своей истории стал победителем чемпионата Италии.

Нерадзури оформили чемпионство сезона 2025/26 в матче 35 тура против Пармы.

Интер по количеству титулов чемпиона Италии уступает только Ювентусу, в активе которого 36 выигранных трофеев.

Упомянем всех чемпионов Италии, первым из которых был Дженоа в 1898 году, в сводной таблице.

Все чемпионы Италии

  • 36 – Ювентус (2019/20)
  • 21 – Интер (2025/26)
  • 19 – Милан (2021/22)
  • 9 – Дженоа (1923/24)
  • 7 – Торино (1975/76)
  • 7 – Болонья (1963/64)
  • 7 – Про Верчелли (1921/22)
  • 4 – Наполи (2024/25)
  • 3 – Рома (2000/01)
  • 2 – Лацио (1999/00)
  • 2 – Фиорентина (1968/69)
  • 1 – Сампдория (1990/91)
  • 1 – Верона (1984/85)
  • 1 – Кальяри (1969/70)
  • 1 – Новезе (1921/22)
  • 1 – Козале (1913/14)

В скобках – последний чемпионский сезон

