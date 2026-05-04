04 мая 2026, 10:28
30 побед Шахтера над Динамо в УПЛ. На каких стадионах выигрывал?

Вспомним все стадионы Украины, на которых горняки побеждали киевлян в матчах чемпионата Украины

Донецкий Шахтер в 30-й раз победил Динамо в УПЛ.

Произошло это в 26 туре сезона 2025/26, в котором горняки победили киевлян со счетом 2:1.

Статистика матчей между Динамо и Шахтером в УПЛ

  • 76 матчей
  • 30 побед Шахтера
  • 25 побед Динамо
  • 21 ничья
  • 96 голов Шахтера
  • 89 голов Динамо

Эта победа Шахтера над Динамо в УПЛ стала третьей на стадионе «Динамо» им. Лобановского.

По этому поводу вспомним, на каких стадионах донецкий клуб побеждал киевлян в чемпионате Украины.

30 побед Шахтера над Динамо в УПЛ в разрезе стадионов

  • 10 – НСК «Олимпийский» (Киев)
  • 5 – «Донбасс Арена» (Донецк)
  • 4 – «Арена Львов» (Львов)
  • 3 – ЦС «Шахтер» (Донецк)
  • 3 – «Динамо» им. Лобановского (Киев)
  • 2 – РСК «Олимпийский» (Донецк)
  • 2 – ОСК «Металлист» (Харьков)
  • 1 – «Металлург» (Кривой Рог)
Більш усього дрючка відбувалася на Олімпійському! Як у пісні, від Данбасу до Карпат ми чпок-чпокаєм утят!
