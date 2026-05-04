Украина. Премьер лига04 мая 2026, 10:28
30 побед Шахтера над Динамо в УПЛ. На каких стадионах выигрывал?
Вспомним все стадионы Украины, на которых горняки побеждали киевлян в матчах чемпионата Украины
Донецкий Шахтер в 30-й раз победил Динамо в УПЛ.
Произошло это в 26 туре сезона 2025/26, в котором горняки победили киевлян со счетом 2:1.
Статистика матчей между Динамо и Шахтером в УПЛ
- 76 матчей
- 30 побед Шахтера
- 25 побед Динамо
- 21 ничья
- 96 голов Шахтера
- 89 голов Динамо
Эта победа Шахтера над Динамо в УПЛ стала третьей на стадионе «Динамо» им. Лобановского.
По этому поводу вспомним, на каких стадионах донецкий клуб побеждал киевлян в чемпионате Украины.
30 побед Шахтера над Динамо в УПЛ в разрезе стадионов
- 10 – НСК «Олимпийский» (Киев)
- 5 – «Донбасс Арена» (Донецк)
- 4 – «Арена Львов» (Львов)
- 3 – ЦС «Шахтер» (Донецк)
- 3 – «Динамо» им. Лобановского (Киев)
- 2 – РСК «Олимпийский» (Донецк)
- 2 – ОСК «Металлист» (Харьков)
- 1 – «Металлург» (Кривой Рог)
Більш усього дрючка відбувалася на Олімпійському! Як у пісні, від Данбасу до Карпат ми чпок-чпокаєм утят!
