Ринат Ахметов принял решение после победы Шахтера над Динамо

Журналист Игорь Бурбас сообщил, что игроки «Шахтера» получат премии за победу над киевским «Динамо» (2:1) в центральном матче тура УПЛ.

По его словам, в донецком клубе нет фиксированной бонусной системы на весь сезон – вознаграждения начисляются выборочно, в зависимости от важности матчей. Особенно это касается ключевых матчей в борьбе за чемпионство и игр против конкурентов из топ-группы.

Также отмечается, что отдельная система премирования действует и для выступлений в еврокубках, где команда получает бонусы за каждый матч.