Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ринат Ахметов принял решение после победы Шахтера над Динамо
06 мая 2026, 08:22
Ринат Ахметов принял решение после победы Шахтера над Динамо

Футболисты донецкой команды получат премии

Журналист Игорь Бурбас сообщил, что игроки «Шахтера» получат премии за победу над киевским «Динамо» (2:1) в центральном матче тура УПЛ.

По его словам, в донецком клубе нет фиксированной бонусной системы на весь сезон – вознаграждения начисляются выборочно, в зависимости от важности матчей. Особенно это касается ключевых матчей в борьбе за чемпионство и игр против конкурентов из топ-группы.

Также отмечается, что отдельная система премирования действует и для выступлений в еврокубках, где команда получает бонусы за каждый матч.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Динамо - Шахтер премиальные Ринат Ахметов Игорь Бурбас
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
