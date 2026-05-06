Ринат Ахметов принял решение после победы Шахтера над Динамо
Футболисты донецкой команды получат премии
Журналист Игорь Бурбас сообщил, что игроки «Шахтера» получат премии за победу над киевским «Динамо» (2:1) в центральном матче тура УПЛ.
По его словам, в донецком клубе нет фиксированной бонусной системы на весь сезон – вознаграждения начисляются выборочно, в зависимости от важности матчей. Особенно это касается ключевых матчей в борьбе за чемпионство и игр против конкурентов из топ-группы.
Также отмечается, что отдельная система премирования действует и для выступлений в еврокубках, где команда получает бонусы за каждый матч.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
