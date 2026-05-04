Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сваток сдержал атаки. Команда украинца одержала вторую победу подряд в MLS
МЛС США
Остин
04.05.2026 00:30 – FT 2 : 0
Сент-Луис Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Major League Soccer
04 мая 2026, 07:44 | Обновлено 04 мая 2026, 08:55
82
0

Сваток сдержал атаки. Команда украинца одержала вторую победу подряд в MLS

«Остин» снова продемонстрировал свое мастерство на родном стадионе

04 мая 2026, 07:44 | Обновлено 04 мая 2026, 08:55
82
0
Сваток сдержал атаки. Команда украинца одержала вторую победу подряд в MLS
Getty Images/Global Images Ukraine

Ночью, 4 мая, состоялся матч очередного тура MLS между «Остином» и «Сент-Луис Сити».

Уверенную победу на домашней арене «Q2 Stadium» одержала команда «Остин» – 2:0. Оба гола хозяева забили после перерыва.

Одним из ключевых игроков матча стал украинский защитник Александр Сваток, который провёл весь поединок за «Остин».

В итоге команда украинца начала успешную серию в чемпионате, одержав две победы подряд.

MLS. 4 мая

«Остин» – «Сент-Луис Сити» – 2:0

Голы: Рамирес, 69, Узуни, 81

«Нью-Йорк Сити» – «Ди Си Юнайтед» – 0:2

Голы: Мунтяну, 29, 75 (пен.)

Турнирная таблица (Восточная конференция):

Western Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Сан-Хосе Эртквейкс 11 9 1 1 26 - 7 10.05.26 05:30 Сан-Хосе Эртквейкс - Ванкувер Вайткепс02.05.26 Торонто 1:1 Сан-Хосе Эртквейкс26.04.26 Сент-Луис Сити 2:3 Сан-Хосе Эртквейкс23.04.26 Сан-Хосе Эртквейкс 5:1 Остин20.04.26 Лос-Анджелес 1:4 Сан-Хосе Эртквейкс12.04.26 Спортинг Канзас-Сити 1:3 Сан-Хосе Эртквейкс 28
2 Ванкувер Вайткепс 10 8 1 1 26 - 6 10.05.26 05:30 Сан-Хосе Эртквейкс - Ванкувер Вайткепс03.05.26 Лос-Анжелес Гэлакси 1:1 Ванкувер Вайткепс26.04.26 Ванкувер Вайткепс 3:1 Колорадо Рэпидс18.04.26 Ванкувер Вайткепс 3:0 Спортинг Канзас-Сити12.04.26 Ванкувер Вайткепс 2:0 Нью-Йорк Сити05.04.26 Ванкувер Вайткепс 3:2 Портленд Тимберс 25
3 Лос-Анджелес 11 6 3 2 19 - 8 11.05.26 04:00 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо03.05.26 Сан-Диего 2:2 Лос-Анджелес25.04.26 Миннесота Юнайтед 0:1 Лос-Анджелес23.04.26 Лос-Анджелес 0:0 Колорадо Рэпидс20.04.26 Лос-Анджелес 1:4 Сан-Хосе Эртквейкс11.04.26 Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес 21
4 Сиэтл Саундерс 9 6 2 1 13 - 5 10.05.26 05:30 Сиэтл Саундерс - Сан-Диего02.05.26 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сиэтл Саундерс26.04.26 Сиэтл Саундерс 2:1 Даллас19.04.26 Сиэтл Саундерс 4:1 Сент-Луис Сити05.04.26 Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс22.03.26 Миннесота Юнайтед 0:0 Сиэтл Саундерс 20
5 Миннесота Юнайтед 11 6 2 3 14 - 16 11.05.26 02:00 Миннесота Юнайтед - Остин03.05.26 Коламбус Крю 2:3 Миннесота Юнайтед25.04.26 Миннесота Юнайтед 0:1 Лос-Анджелес23.04.26 Даллас 0:1 Миннесота Юнайтед19.04.26 Миннесота Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс12.04.26 Сан-Диего 1:2 Миннесота Юнайтед 20
6 Реал Солт-Лейк 10 6 1 3 19 - 14 10.05.26 03:30 Даллас - Реал Солт-Лейк02.05.26 Реал Солт-Лейк 2:0 Портленд Тимберс27.04.26 Лос-Анжелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк23.04.26 Реал Солт-Лейк 0:2 Интер Майами19.04.26 Реал Солт-Лейк 4:2 Сан-Диего04.04.26 Реал Солт-Лейк 3:1 Спортинг Канзас-Сити 19
7 Даллас 11 4 4 3 20 - 15 10.05.26 03:30 Даллас - Реал Солт-Лейк03.05.26 Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Даллас26.04.26 Сиэтл Саундерс 2:1 Даллас23.04.26 Даллас 0:1 Миннесота Юнайтед19.04.26 Даллас 2:2 Лос-Анжелес Гэлакси12.04.26 Даллас 1:1 Сент-Луис Сити 16
8 Хьюстон Динамо 10 5 0 5 13 - 18 11.05.26 04:00 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо03.05.26 Хьюстон Динамо 1:0 Колорадо Рэпидс26.04.26 Остин 2:0 Хьюстон Динамо23.04.26 Хьюстон Динамо 1:0 Сан-Диего19.04.26 Орландо Сити 0:1 Хьюстон Динамо12.04.26 Колорадо Рэпидс 6:2 Хьюстон Динамо 15
9 Колорадо Рэпидс 11 4 1 6 22 - 19 10.05.26 04:30 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити03.05.26 Хьюстон Динамо 1:0 Колорадо Рэпидс26.04.26 Ванкувер Вайткепс 3:1 Колорадо Рэпидс23.04.26 Лос-Анджелес 0:0 Колорадо Рэпидс18.04.26 Колорадо Рэпидс 2:3 Интер Майами12.04.26 Колорадо Рэпидс 6:2 Хьюстон Динамо 13
10 Лос-Анжелес Гэлакси 11 3 4 4 16 - 17 10.05.26 02:30 Атланта Юнайтед - Лос-Анжелес Гэлакси03.05.26 Лос-Анжелес Гэлакси 1:1 Ванкувер Вайткепс27.04.26 Лос-Анжелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк23.04.26 Коламбус Крю 2:1 Лос-Анжелес Гэлакси19.04.26 Даллас 2:2 Лос-Анжелес Гэлакси11.04.26 Остин 1:2 Лос-Анжелес Гэлакси 13
11 Остин 11 3 4 4 16 - 19 11.05.26 02:00 Миннесота Юнайтед - Остин04.05.26 Остин 2:0 Сент-Луис Сити26.04.26 Остин 2:0 Хьюстон Динамо23.04.26 Сан-Хосе Эртквейкс 5:1 Остин18.04.26 Торонто 3:3 Остин11.04.26 Остин 1:2 Лос-Анжелес Гэлакси 13
12 Сан-Диего 11 3 3 5 19 - 19 10.05.26 05:30 Сиэтл Саундерс - Сан-Диего03.05.26 Сан-Диего 2:2 Лос-Анджелес26.04.26 Сан-Диего 1:2 Портленд Тимберс23.04.26 Хьюстон Динамо 1:0 Сан-Диего19.04.26 Реал Солт-Лейк 4:2 Сан-Диего12.04.26 Сан-Диего 1:2 Миннесота Юнайтед 12
13 Портленд Тимберс 10 3 1 6 13 - 21 10.05.26 05:30 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити02.05.26 Реал Солт-Лейк 2:0 Портленд Тимберс26.04.26 Сан-Диего 1:2 Портленд Тимберс19.04.26 Миннесота Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс11.04.26 Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес05.04.26 Ванкувер Вайткепс 3:2 Портленд Тимберс 10
14 Сент-Луис Сити 10 1 3 6 9 - 18 10.05.26 04:30 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити04.05.26 Остин 2:0 Сент-Луис Сити26.04.26 Сент-Луис Сити 2:3 Сан-Хосе Эртквейкс19.04.26 Сиэтл Саундерс 4:1 Сент-Луис Сити12.04.26 Даллас 1:1 Сент-Луис Сити05.04.26 Нью-Йорк Сити 1:1 Сент-Луис Сити 6
15 Спортинг Канзас-Сити 10 1 2 7 8 - 26 10.05.26 05:30 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити02.05.26 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сиэтл Саундерс26.04.26 Чикаго Файр 5:0 Спортинг Канзас-Сити18.04.26 Ванкувер Вайткепс 3:0 Спортинг Канзас-Сити12.04.26 Спортинг Канзас-Сити 1:3 Сан-Хосе Эртквейкс04.04.26 Реал Солт-Лейк 3:1 Спортинг Канзас-Сити 5
Полная таблица

Турнирная таблица (Восточная конференция):

Eastern Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Нэшвилл 10 7 2 1 21 - 6 10.05.26 04:00 Нэшвилл - ДС Юнайтед03.05.26 Филадельфия Юнион 0:0 Нэшвилл26.04.26 Нэшвилл 4:2 Шарлотт19.04.26 Атланта Юнайтед 0:2 Нэшвилл12.04.26 Шарлотт 1:2 Нэшвилл05.04.26 Чикаго Файр 1:0 Нэшвилл 23
2 Нью-Инглэнд Революшн 10 6 1 3 18 - 12 10.05.26 02:30 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион03.05.26 Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Шарлотт26.04.26 Интер Майами 1:1 Нью-Инглэнд Революшн23.04.26 Атланта Юнайтед 1:2 Нью-Инглэнд Революшн19.04.26 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Коламбус Крю12.04.26 Нью-Инглэнд Революшн 1:0 ДС Юнайтед 19
3 Интер Майами 11 5 4 2 22 - 19 09.05.26 20:00 Торонто - Интер Майами03.05.26 Интер Майами 3:4 Орландо Сити26.04.26 Интер Майами 1:1 Нью-Инглэнд Революшн23.04.26 Реал Солт-Лейк 0:2 Интер Майами18.04.26 Колорадо Рэпидс 2:3 Интер Майами12.04.26 Интер Майами 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз 19
4 Чикаго Файр 10 5 2 3 19 - 11 09.05.26 21:30 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз03.05.26 Чикаго Файр 2:3 Цинциннати26.04.26 Чикаго Файр 5:0 Спортинг Канзас-Сити19.04.26 Цинциннати 3:3 Чикаго Файр12.04.26 Чикаго Файр 1:0 Атланта Юнайтед05.04.26 Чикаго Файр 1:0 Нэшвилл 17
5 ДС Юнайтед 11 4 3 4 13 - 15 10.05.26 04:00 Нэшвилл - ДС Юнайтед03.05.26 Нью-Йорк Сити 0:2 ДС Юнайтед26.04.26 ДС Юнайтед 3:2 Орландо Сити23.04.26 Нью-Йорк Ред Буллз 4:4 ДС Юнайтед19.04.26 Филадельфия Юнион 0:0 ДС Юнайтед12.04.26 Нью-Инглэнд Революшн 1:0 ДС Юнайтед 15
6 Цинциннати 11 4 3 4 22 - 25 10.05.26 02:30 Шарлотт - Цинциннати03.05.26 Чикаго Файр 2:3 Цинциннати26.04.26 Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз23.04.26 Нью-Йорк Сити 4:4 Цинциннати19.04.26 Цинциннати 3:3 Чикаго Файр11.04.26 Торонто 1:1 Цинциннати 15
7 Шарлотт 11 4 2 5 18 - 19 10.05.26 02:30 Шарлотт - Цинциннати03.05.26 Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Шарлотт26.04.26 Нэшвилл 4:2 Шарлотт23.04.26 Орландо Сити 4:1 Шарлотт19.04.26 Нью-Йорк Сити 1:2 Шарлотт12.04.26 Шарлотт 1:2 Нэшвилл 14
8 Торонто 11 3 5 3 18 - 20 09.05.26 20:00 Торонто - Интер Майами02.05.26 Торонто 1:1 Сан-Хосе Эртквейкс25.04.26 Торонто 1:2 Атланта Юнайтед23.04.26 Торонто 3:3 Филадельфия Юнион18.04.26 Торонто 3:3 Остин11.04.26 Торонто 1:1 Цинциннати 14
9 Нью-Йорк Сити 11 3 3 5 19 - 18 10.05.26 23:30 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю03.05.26 Нью-Йорк Сити 0:2 ДС Юнайтед25.04.26 Монреаль Импакт 1:0 Нью-Йорк Сити23.04.26 Нью-Йорк Сити 4:4 Цинциннати19.04.26 Нью-Йорк Сити 1:2 Шарлотт12.04.26 Ванкувер Вайткепс 2:0 Нью-Йорк Сити 12
10 Коламбус Крю 11 3 3 5 16 - 16 10.05.26 23:30 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю03.05.26 Коламбус Крю 2:3 Миннесота Юнайтед26.04.26 Коламбус Крю 2:0 Филадельфия Юнион23.04.26 Коламбус Крю 2:1 Лос-Анжелес Гэлакси19.04.26 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Коламбус Крю13.04.26 Коламбус Крю 1:1 Орландо Сити 12
11 Нью-Йорк Ред Буллз 11 3 3 5 16 - 27 09.05.26 21:30 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз03.05.26 Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Даллас26.04.26 Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз23.04.26 Нью-Йорк Ред Буллз 4:4 ДС Юнайтед18.04.26 Монреаль Импакт 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз12.04.26 Интер Майами 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз 12
12 Атланта Юнайтед 11 3 1 7 12 - 18 10.05.26 02:30 Атланта Юнайтед - Лос-Анжелес Гэлакси03.05.26 Атланта Юнайтед 3:1 Монреаль Импакт25.04.26 Торонто 1:2 Атланта Юнайтед23.04.26 Атланта Юнайтед 1:2 Нью-Инглэнд Революшн19.04.26 Атланта Юнайтед 0:2 Нэшвилл12.04.26 Чикаго Файр 1:0 Атланта Юнайтед 10
13 Орландо Сити 11 3 1 7 16 - 32 09.05.26 23:30 Монреаль Импакт - Орландо Сити03.05.26 Интер Майами 3:4 Орландо Сити26.04.26 ДС Юнайтед 3:2 Орландо Сити23.04.26 Орландо Сити 4:1 Шарлотт19.04.26 Орландо Сити 0:1 Хьюстон Динамо13.04.26 Коламбус Крю 1:1 Орландо Сити 10
14 Монреаль Импакт 10 3 0 7 14 - 23 09.05.26 23:30 Монреаль Импакт - Орландо Сити03.05.26 Атланта Юнайтед 3:1 Монреаль Импакт25.04.26 Монреаль Импакт 1:0 Нью-Йорк Сити18.04.26 Монреаль Импакт 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз11.04.26 Монреаль Импакт 1:2 Филадельфия Юнион04.04.26 Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Монреаль Импакт 9
15 Филадельфия Юнион 11 1 3 7 9 - 17 10.05.26 02:30 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион03.05.26 Филадельфия Юнион 0:0 Нэшвилл26.04.26 Коламбус Крю 2:0 Филадельфия Юнион23.04.26 Торонто 3:3 Филадельфия Юнион19.04.26 Филадельфия Юнион 0:0 ДС Юнайтед11.04.26 Монреаль Импакт 1:2 Филадельфия Юнион 6
Полная таблица

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Мюрто Узуни (Остин), асcист Christian Ramirez.
69’
ГОЛ ! Мяч забил Christian Ramirez (Остин), асcист Даниэль Перейра.
По теме:
Чемпионат Турции: 5 голов от восьми команд
Эпичный камбэк. Фейеноорд почти гарантировал себе серебро Эредивизи
Астон Вилла – Тоттенхем – 1:2. Де Дзерби вышел из зоны вылета. Видео голов
Остин (MLS) Александр Сваток Сент-Луис Сити Major League Soccer (MLS) видео голов и обзор Нью-Йорк Сити Ди Си Юнайтед пенальти
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Яремчук дал комментарий после гола за Лион. Украинец начал камбэк
Футбол | 04 мая 2026, 08:29 0
Яремчук дал комментарий после гола за Лион. Украинец начал камбэк
Яремчук дал комментарий после гола за Лион. Украинец начал камбэк

Роман Яремчук стал одним из авторов победы над «Ренном»

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу, чтобы он возглавил сборную Украины»
Футбол | 03 мая 2026, 11:12 20
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу, чтобы он возглавил сборную Украины»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу, чтобы он возглавил сборную Украины»

Знаменитый тренер не хочет видеть иностранного специалиста

Пономаренко рассказал, был ли пенальти в ворота Шахтера в матче с Динамо
Футбол | 04.05.2026, 08:47
Пономаренко рассказал, был ли пенальти в ворота Шахтера в матче с Динамо
Пономаренко рассказал, был ли пенальти в ворота Шахтера в матче с Динамо
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
Бокс | 03.05.2026, 10:12
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо
Футбол | 03.05.2026, 19:58
Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо
Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
03.05.2026, 07:52 2
Футбол
Иноуэ и Накатани определили абсолютного чемпиона мира в зрелищной битве
Иноуэ и Накатани определили абсолютного чемпиона мира в зрелищной битве
02.05.2026, 16:57 1
Бокс
УАФ и Андрей Шевченко выбрали главного тренера сборной Украины – источник
УАФ и Андрей Шевченко выбрали главного тренера сборной Украины – источник
02.05.2026, 16:00 71
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины начала турнир с поражения
ЧМ по хоккею. Сборная Украины начала турнир с поражения
02.05.2026, 23:16 24
Хоккей
ФОТО. Муж Костюк и Заневска держали боксеры на награждении. Что это значит?
ФОТО. Муж Костюк и Заневска держали боксеры на награждении. Что это значит?
02.05.2026, 22:46 13
Теннис
К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ
К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ
03.05.2026, 09:27 8
Футбол
Лунин обратился к Костюк после победы Марты на турнире WTA в Мадриде
Лунин обратился к Костюк после победы Марты на турнире WTA в Мадриде
02.05.2026, 20:11 1
Теннис
УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины
УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины
02.05.2026, 10:19 47
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем