Сваток сдержал атаки. Команда украинца одержала вторую победу подряд в MLS
«Остин» снова продемонстрировал свое мастерство на родном стадионе
Ночью, 4 мая, состоялся матч очередного тура MLS между «Остином» и «Сент-Луис Сити».
Уверенную победу на домашней арене «Q2 Stadium» одержала команда «Остин» – 2:0. Оба гола хозяева забили после перерыва.
Одним из ключевых игроков матча стал украинский защитник Александр Сваток, который провёл весь поединок за «Остин».
В итоге команда украинца начала успешную серию в чемпионате, одержав две победы подряд.
MLS. 4 мая
«Остин» – «Сент-Луис Сити» – 2:0
Голы: Рамирес, 69, Узуни, 81
«Нью-Йорк Сити» – «Ди Си Юнайтед» – 0:2
Голы: Мунтяну, 29, 75 (пен.)
Турнирная таблица (Восточная конференция):
|Western
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Сан-Хосе Эртквейкс
|11
|9
|1
|1
|26 - 7
|10.05.26 05:30 Сан-Хосе Эртквейкс - Ванкувер Вайткепс02.05.26 Торонто 1:1 Сан-Хосе Эртквейкс26.04.26 Сент-Луис Сити 2:3 Сан-Хосе Эртквейкс23.04.26 Сан-Хосе Эртквейкс 5:1 Остин20.04.26 Лос-Анджелес 1:4 Сан-Хосе Эртквейкс12.04.26 Спортинг Канзас-Сити 1:3 Сан-Хосе Эртквейкс
|28
|2
|Ванкувер Вайткепс
|10
|8
|1
|1
|26 - 6
|10.05.26 05:30 Сан-Хосе Эртквейкс - Ванкувер Вайткепс03.05.26 Лос-Анжелес Гэлакси 1:1 Ванкувер Вайткепс26.04.26 Ванкувер Вайткепс 3:1 Колорадо Рэпидс18.04.26 Ванкувер Вайткепс 3:0 Спортинг Канзас-Сити12.04.26 Ванкувер Вайткепс 2:0 Нью-Йорк Сити05.04.26 Ванкувер Вайткепс 3:2 Портленд Тимберс
|25
|3
|Лос-Анджелес
|11
|6
|3
|2
|19 - 8
|11.05.26 04:00 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо03.05.26 Сан-Диего 2:2 Лос-Анджелес25.04.26 Миннесота Юнайтед 0:1 Лос-Анджелес23.04.26 Лос-Анджелес 0:0 Колорадо Рэпидс20.04.26 Лос-Анджелес 1:4 Сан-Хосе Эртквейкс11.04.26 Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес
|21
|4
|Сиэтл Саундерс
|9
|6
|2
|1
|13 - 5
|10.05.26 05:30 Сиэтл Саундерс - Сан-Диего02.05.26 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сиэтл Саундерс26.04.26 Сиэтл Саундерс 2:1 Даллас19.04.26 Сиэтл Саундерс 4:1 Сент-Луис Сити05.04.26 Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс22.03.26 Миннесота Юнайтед 0:0 Сиэтл Саундерс
|20
|5
|Миннесота Юнайтед
|11
|6
|2
|3
|14 - 16
|11.05.26 02:00 Миннесота Юнайтед - Остин03.05.26 Коламбус Крю 2:3 Миннесота Юнайтед25.04.26 Миннесота Юнайтед 0:1 Лос-Анджелес23.04.26 Даллас 0:1 Миннесота Юнайтед19.04.26 Миннесота Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс12.04.26 Сан-Диего 1:2 Миннесота Юнайтед
|20
|6
|Реал Солт-Лейк
|10
|6
|1
|3
|19 - 14
|10.05.26 03:30 Даллас - Реал Солт-Лейк02.05.26 Реал Солт-Лейк 2:0 Портленд Тимберс27.04.26 Лос-Анжелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк23.04.26 Реал Солт-Лейк 0:2 Интер Майами19.04.26 Реал Солт-Лейк 4:2 Сан-Диего04.04.26 Реал Солт-Лейк 3:1 Спортинг Канзас-Сити
|19
|7
|Даллас
|11
|4
|4
|3
|20 - 15
|10.05.26 03:30 Даллас - Реал Солт-Лейк03.05.26 Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Даллас26.04.26 Сиэтл Саундерс 2:1 Даллас23.04.26 Даллас 0:1 Миннесота Юнайтед19.04.26 Даллас 2:2 Лос-Анжелес Гэлакси12.04.26 Даллас 1:1 Сент-Луис Сити
|16
|8
|Хьюстон Динамо
|10
|5
|0
|5
|13 - 18
|11.05.26 04:00 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо03.05.26 Хьюстон Динамо 1:0 Колорадо Рэпидс26.04.26 Остин 2:0 Хьюстон Динамо23.04.26 Хьюстон Динамо 1:0 Сан-Диего19.04.26 Орландо Сити 0:1 Хьюстон Динамо12.04.26 Колорадо Рэпидс 6:2 Хьюстон Динамо
|15
|9
|Колорадо Рэпидс
|11
|4
|1
|6
|22 - 19
|10.05.26 04:30 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити03.05.26 Хьюстон Динамо 1:0 Колорадо Рэпидс26.04.26 Ванкувер Вайткепс 3:1 Колорадо Рэпидс23.04.26 Лос-Анджелес 0:0 Колорадо Рэпидс18.04.26 Колорадо Рэпидс 2:3 Интер Майами12.04.26 Колорадо Рэпидс 6:2 Хьюстон Динамо
|13
|10
|Лос-Анжелес Гэлакси
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|10.05.26 02:30 Атланта Юнайтед - Лос-Анжелес Гэлакси03.05.26 Лос-Анжелес Гэлакси 1:1 Ванкувер Вайткепс27.04.26 Лос-Анжелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк23.04.26 Коламбус Крю 2:1 Лос-Анжелес Гэлакси19.04.26 Даллас 2:2 Лос-Анжелес Гэлакси11.04.26 Остин 1:2 Лос-Анжелес Гэлакси
|13
|11
|Остин
|11
|3
|4
|4
|16 - 19
|11.05.26 02:00 Миннесота Юнайтед - Остин04.05.26 Остин 2:0 Сент-Луис Сити26.04.26 Остин 2:0 Хьюстон Динамо23.04.26 Сан-Хосе Эртквейкс 5:1 Остин18.04.26 Торонто 3:3 Остин11.04.26 Остин 1:2 Лос-Анжелес Гэлакси
|13
|12
|Сан-Диего
|11
|3
|3
|5
|19 - 19
|10.05.26 05:30 Сиэтл Саундерс - Сан-Диего03.05.26 Сан-Диего 2:2 Лос-Анджелес26.04.26 Сан-Диего 1:2 Портленд Тимберс23.04.26 Хьюстон Динамо 1:0 Сан-Диего19.04.26 Реал Солт-Лейк 4:2 Сан-Диего12.04.26 Сан-Диего 1:2 Миннесота Юнайтед
|12
|13
|Портленд Тимберс
|10
|3
|1
|6
|13 - 21
|10.05.26 05:30 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити02.05.26 Реал Солт-Лейк 2:0 Портленд Тимберс26.04.26 Сан-Диего 1:2 Портленд Тимберс19.04.26 Миннесота Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс11.04.26 Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес05.04.26 Ванкувер Вайткепс 3:2 Портленд Тимберс
|10
|14
|Сент-Луис Сити
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|10.05.26 04:30 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити04.05.26 Остин 2:0 Сент-Луис Сити26.04.26 Сент-Луис Сити 2:3 Сан-Хосе Эртквейкс19.04.26 Сиэтл Саундерс 4:1 Сент-Луис Сити12.04.26 Даллас 1:1 Сент-Луис Сити05.04.26 Нью-Йорк Сити 1:1 Сент-Луис Сити
|6
|15
|Спортинг Канзас-Сити
|10
|1
|2
|7
|8 - 26
|10.05.26 05:30 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити02.05.26 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сиэтл Саундерс26.04.26 Чикаго Файр 5:0 Спортинг Канзас-Сити18.04.26 Ванкувер Вайткепс 3:0 Спортинг Канзас-Сити12.04.26 Спортинг Канзас-Сити 1:3 Сан-Хосе Эртквейкс04.04.26 Реал Солт-Лейк 3:1 Спортинг Канзас-Сити
|5
Турнирная таблица (Восточная конференция):
|Eastern
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Нэшвилл
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|10.05.26 04:00 Нэшвилл - ДС Юнайтед03.05.26 Филадельфия Юнион 0:0 Нэшвилл26.04.26 Нэшвилл 4:2 Шарлотт19.04.26 Атланта Юнайтед 0:2 Нэшвилл12.04.26 Шарлотт 1:2 Нэшвилл05.04.26 Чикаго Файр 1:0 Нэшвилл
|23
|2
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|6
|1
|3
|18 - 12
|10.05.26 02:30 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион03.05.26 Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Шарлотт26.04.26 Интер Майами 1:1 Нью-Инглэнд Революшн23.04.26 Атланта Юнайтед 1:2 Нью-Инглэнд Революшн19.04.26 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Коламбус Крю12.04.26 Нью-Инглэнд Революшн 1:0 ДС Юнайтед
|19
|3
|Интер Майами
|11
|5
|4
|2
|22 - 19
|09.05.26 20:00 Торонто - Интер Майами03.05.26 Интер Майами 3:4 Орландо Сити26.04.26 Интер Майами 1:1 Нью-Инглэнд Революшн23.04.26 Реал Солт-Лейк 0:2 Интер Майами18.04.26 Колорадо Рэпидс 2:3 Интер Майами12.04.26 Интер Майами 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз
|19
|4
|Чикаго Файр
|10
|5
|2
|3
|19 - 11
|09.05.26 21:30 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз03.05.26 Чикаго Файр 2:3 Цинциннати26.04.26 Чикаго Файр 5:0 Спортинг Канзас-Сити19.04.26 Цинциннати 3:3 Чикаго Файр12.04.26 Чикаго Файр 1:0 Атланта Юнайтед05.04.26 Чикаго Файр 1:0 Нэшвилл
|17
|5
|ДС Юнайтед
|11
|4
|3
|4
|13 - 15
|10.05.26 04:00 Нэшвилл - ДС Юнайтед03.05.26 Нью-Йорк Сити 0:2 ДС Юнайтед26.04.26 ДС Юнайтед 3:2 Орландо Сити23.04.26 Нью-Йорк Ред Буллз 4:4 ДС Юнайтед19.04.26 Филадельфия Юнион 0:0 ДС Юнайтед12.04.26 Нью-Инглэнд Революшн 1:0 ДС Юнайтед
|15
|6
|Цинциннати
|11
|4
|3
|4
|22 - 25
|10.05.26 02:30 Шарлотт - Цинциннати03.05.26 Чикаго Файр 2:3 Цинциннати26.04.26 Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз23.04.26 Нью-Йорк Сити 4:4 Цинциннати19.04.26 Цинциннати 3:3 Чикаго Файр11.04.26 Торонто 1:1 Цинциннати
|15
|7
|Шарлотт
|11
|4
|2
|5
|18 - 19
|10.05.26 02:30 Шарлотт - Цинциннати03.05.26 Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Шарлотт26.04.26 Нэшвилл 4:2 Шарлотт23.04.26 Орландо Сити 4:1 Шарлотт19.04.26 Нью-Йорк Сити 1:2 Шарлотт12.04.26 Шарлотт 1:2 Нэшвилл
|14
|8
|Торонто
|11
|3
|5
|3
|18 - 20
|09.05.26 20:00 Торонто - Интер Майами02.05.26 Торонто 1:1 Сан-Хосе Эртквейкс25.04.26 Торонто 1:2 Атланта Юнайтед23.04.26 Торонто 3:3 Филадельфия Юнион18.04.26 Торонто 3:3 Остин11.04.26 Торонто 1:1 Цинциннати
|14
|9
|Нью-Йорк Сити
|11
|3
|3
|5
|19 - 18
|10.05.26 23:30 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю03.05.26 Нью-Йорк Сити 0:2 ДС Юнайтед25.04.26 Монреаль Импакт 1:0 Нью-Йорк Сити23.04.26 Нью-Йорк Сити 4:4 Цинциннати19.04.26 Нью-Йорк Сити 1:2 Шарлотт12.04.26 Ванкувер Вайткепс 2:0 Нью-Йорк Сити
|12
|10
|Коламбус Крю
|11
|3
|3
|5
|16 - 16
|10.05.26 23:30 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю03.05.26 Коламбус Крю 2:3 Миннесота Юнайтед26.04.26 Коламбус Крю 2:0 Филадельфия Юнион23.04.26 Коламбус Крю 2:1 Лос-Анжелес Гэлакси19.04.26 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Коламбус Крю13.04.26 Коламбус Крю 1:1 Орландо Сити
|12
|11
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|3
|3
|5
|16 - 27
|09.05.26 21:30 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз03.05.26 Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Даллас26.04.26 Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз23.04.26 Нью-Йорк Ред Буллз 4:4 ДС Юнайтед18.04.26 Монреаль Импакт 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз12.04.26 Интер Майами 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз
|12
|12
|Атланта Юнайтед
|11
|3
|1
|7
|12 - 18
|10.05.26 02:30 Атланта Юнайтед - Лос-Анжелес Гэлакси03.05.26 Атланта Юнайтед 3:1 Монреаль Импакт25.04.26 Торонто 1:2 Атланта Юнайтед23.04.26 Атланта Юнайтед 1:2 Нью-Инглэнд Революшн19.04.26 Атланта Юнайтед 0:2 Нэшвилл12.04.26 Чикаго Файр 1:0 Атланта Юнайтед
|10
|13
|Орландо Сити
|11
|3
|1
|7
|16 - 32
|09.05.26 23:30 Монреаль Импакт - Орландо Сити03.05.26 Интер Майами 3:4 Орландо Сити26.04.26 ДС Юнайтед 3:2 Орландо Сити23.04.26 Орландо Сити 4:1 Шарлотт19.04.26 Орландо Сити 0:1 Хьюстон Динамо13.04.26 Коламбус Крю 1:1 Орландо Сити
|10
|14
|Монреаль Импакт
|10
|3
|0
|7
|14 - 23
|09.05.26 23:30 Монреаль Импакт - Орландо Сити03.05.26 Атланта Юнайтед 3:1 Монреаль Импакт25.04.26 Монреаль Импакт 1:0 Нью-Йорк Сити18.04.26 Монреаль Импакт 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз11.04.26 Монреаль Импакт 1:2 Филадельфия Юнион04.04.26 Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Монреаль Импакт
|9
|15
|Филадельфия Юнион
|11
|1
|3
|7
|9 - 17
|10.05.26 02:30 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион03.05.26 Филадельфия Юнион 0:0 Нэшвилл26.04.26 Коламбус Крю 2:0 Филадельфия Юнион23.04.26 Торонто 3:3 Филадельфия Юнион19.04.26 Филадельфия Юнион 0:0 ДС Юнайтед11.04.26 Монреаль Импакт 1:2 Филадельфия Юнион
|6
