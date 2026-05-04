Сваток сдержал атаки. Команда украинца одержала вторую победу подряд в MLS

Ночью, 4 мая, состоялся матч очередного тура MLS между «Остином» и «Сент-Луис Сити».

Уверенную победу на домашней арене «Q2 Stadium» одержала команда «Остин» – 2:0. Оба гола хозяева забили после перерыва.

Одним из ключевых игроков матча стал украинский защитник Александр Сваток, который провёл весь поединок за «Остин».

В итоге команда украинца начала успешную серию в чемпионате, одержав две победы подряд.

MLS. 4 мая

«Остин» – «Сент-Луис Сити» – 2:0

Голы: Рамирес, 69, Узуни, 81

«Нью-Йорк Сити» – «Ди Си Юнайтед» – 0:2

Голы: Мунтяну, 29, 75 (пен.)

Турнирная таблица (Восточная конференция):

Western Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Сан-Хосе Эртквейкс 11 9 1 1 26 - 7 10.05.26 05:30 Сан-Хосе Эртквейкс - Ванкувер Вайткепс 02.05.26 Торонто 1:1 Сан-Хосе Эртквейкс 26.04.26 Сент-Луис Сити 2:3 Сан-Хосе Эртквейкс 23.04.26 Сан-Хосе Эртквейкс 5:1 Остин 20.04.26 Лос-Анджелес 1:4 Сан-Хосе Эртквейкс 12.04.26 Спортинг Канзас-Сити 1:3 Сан-Хосе Эртквейкс 28 2 Ванкувер Вайткепс 10 8 1 1 26 - 6 10.05.26 05:30 Сан-Хосе Эртквейкс - Ванкувер Вайткепс 03.05.26 Лос-Анжелес Гэлакси 1:1 Ванкувер Вайткепс 26.04.26 Ванкувер Вайткепс 3:1 Колорадо Рэпидс 18.04.26 Ванкувер Вайткепс 3:0 Спортинг Канзас-Сити 12.04.26 Ванкувер Вайткепс 2:0 Нью-Йорк Сити 05.04.26 Ванкувер Вайткепс 3:2 Портленд Тимберс 25 3 Лос-Анджелес 11 6 3 2 19 - 8 11.05.26 04:00 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 03.05.26 Сан-Диего 2:2 Лос-Анджелес 25.04.26 Миннесота Юнайтед 0:1 Лос-Анджелес 23.04.26 Лос-Анджелес 0:0 Колорадо Рэпидс 20.04.26 Лос-Анджелес 1:4 Сан-Хосе Эртквейкс 11.04.26 Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес 21 4 Сиэтл Саундерс 9 6 2 1 13 - 5 10.05.26 05:30 Сиэтл Саундерс - Сан-Диего 02.05.26 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сиэтл Саундерс 26.04.26 Сиэтл Саундерс 2:1 Даллас 19.04.26 Сиэтл Саундерс 4:1 Сент-Луис Сити 05.04.26 Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс 22.03.26 Миннесота Юнайтед 0:0 Сиэтл Саундерс 20 5 Миннесота Юнайтед 11 6 2 3 14 - 16 11.05.26 02:00 Миннесота Юнайтед - Остин 03.05.26 Коламбус Крю 2:3 Миннесота Юнайтед 25.04.26 Миннесота Юнайтед 0:1 Лос-Анджелес 23.04.26 Даллас 0:1 Миннесота Юнайтед 19.04.26 Миннесота Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс 12.04.26 Сан-Диего 1:2 Миннесота Юнайтед 20 6 Реал Солт-Лейк 10 6 1 3 19 - 14 10.05.26 03:30 Даллас - Реал Солт-Лейк 02.05.26 Реал Солт-Лейк 2:0 Портленд Тимберс 27.04.26 Лос-Анжелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк 23.04.26 Реал Солт-Лейк 0:2 Интер Майами 19.04.26 Реал Солт-Лейк 4:2 Сан-Диего 04.04.26 Реал Солт-Лейк 3:1 Спортинг Канзас-Сити 19 7 Даллас 11 4 4 3 20 - 15 10.05.26 03:30 Даллас - Реал Солт-Лейк 03.05.26 Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Даллас 26.04.26 Сиэтл Саундерс 2:1 Даллас 23.04.26 Даллас 0:1 Миннесота Юнайтед 19.04.26 Даллас 2:2 Лос-Анжелес Гэлакси 12.04.26 Даллас 1:1 Сент-Луис Сити 16 8 Хьюстон Динамо 10 5 0 5 13 - 18 11.05.26 04:00 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 03.05.26 Хьюстон Динамо 1:0 Колорадо Рэпидс 26.04.26 Остин 2:0 Хьюстон Динамо 23.04.26 Хьюстон Динамо 1:0 Сан-Диего 19.04.26 Орландо Сити 0:1 Хьюстон Динамо 12.04.26 Колорадо Рэпидс 6:2 Хьюстон Динамо 15 9 Колорадо Рэпидс 11 4 1 6 22 - 19 10.05.26 04:30 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 03.05.26 Хьюстон Динамо 1:0 Колорадо Рэпидс 26.04.26 Ванкувер Вайткепс 3:1 Колорадо Рэпидс 23.04.26 Лос-Анджелес 0:0 Колорадо Рэпидс 18.04.26 Колорадо Рэпидс 2:3 Интер Майами 12.04.26 Колорадо Рэпидс 6:2 Хьюстон Динамо 13 10 Лос-Анжелес Гэлакси 11 3 4 4 16 - 17 10.05.26 02:30 Атланта Юнайтед - Лос-Анжелес Гэлакси 03.05.26 Лос-Анжелес Гэлакси 1:1 Ванкувер Вайткепс 27.04.26 Лос-Анжелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк 23.04.26 Коламбус Крю 2:1 Лос-Анжелес Гэлакси 19.04.26 Даллас 2:2 Лос-Анжелес Гэлакси 11.04.26 Остин 1:2 Лос-Анжелес Гэлакси 13 11 Остин 11 3 4 4 16 - 19 11.05.26 02:00 Миннесота Юнайтед - Остин 04.05.26 Остин 2:0 Сент-Луис Сити 26.04.26 Остин 2:0 Хьюстон Динамо 23.04.26 Сан-Хосе Эртквейкс 5:1 Остин 18.04.26 Торонто 3:3 Остин 11.04.26 Остин 1:2 Лос-Анжелес Гэлакси 13 12 Сан-Диего 11 3 3 5 19 - 19 10.05.26 05:30 Сиэтл Саундерс - Сан-Диего 03.05.26 Сан-Диего 2:2 Лос-Анджелес 26.04.26 Сан-Диего 1:2 Портленд Тимберс 23.04.26 Хьюстон Динамо 1:0 Сан-Диего 19.04.26 Реал Солт-Лейк 4:2 Сан-Диего 12.04.26 Сан-Диего 1:2 Миннесота Юнайтед 12 13 Портленд Тимберс 10 3 1 6 13 - 21 10.05.26 05:30 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 02.05.26 Реал Солт-Лейк 2:0 Портленд Тимберс 26.04.26 Сан-Диего 1:2 Портленд Тимберс 19.04.26 Миннесота Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс 11.04.26 Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес 05.04.26 Ванкувер Вайткепс 3:2 Портленд Тимберс 10 14 Сент-Луис Сити 10 1 3 6 9 - 18 10.05.26 04:30 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 04.05.26 Остин 2:0 Сент-Луис Сити 26.04.26 Сент-Луис Сити 2:3 Сан-Хосе Эртквейкс 19.04.26 Сиэтл Саундерс 4:1 Сент-Луис Сити 12.04.26 Даллас 1:1 Сент-Луис Сити 05.04.26 Нью-Йорк Сити 1:1 Сент-Луис Сити 6 15 Спортинг Канзас-Сити 10 1 2 7 8 - 26 10.05.26 05:30 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 02.05.26 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сиэтл Саундерс 26.04.26 Чикаго Файр 5:0 Спортинг Канзас-Сити 18.04.26 Ванкувер Вайткепс 3:0 Спортинг Канзас-Сити 12.04.26 Спортинг Канзас-Сити 1:3 Сан-Хосе Эртквейкс 04.04.26 Реал Солт-Лейк 3:1 Спортинг Канзас-Сити 5 Полная таблица

