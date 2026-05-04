Майкл КАРРИК: «Это не то, о чем я действительно думаю»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (2:3) в матче 35-го тура Английской Премьер-лиги:

«С одной стороны, я горжусь тем, что мы вышли в Лигу чемпионов. А с другой – считаю, что проделанная работа, игра игроков, а также команды, с которыми мы играли и против которых достигли хороших результатов, – это то, из чего мы, несомненно, можем многое взять на вооружение. Если быть честным, то, думаю, в какой-то момент это было немного далеко. Поэтому была проделана большая работа, чтобы вывести нас на такую позицию за три тура до конца и закрепить это. Но это не то, о чем мы действительно говорили как группа. Думаю, это не то, что мы чрезмерно празднуем. Я считаю, что это лишь шаг. Мы хотим большего. Мы хотим занять более высокое место в лиге, но, безусловно, огромная заслуга принадлежит игрокам и тренерскому штабу за то, что они вывели нас на эту позицию на данном этапе.

Мне помогают хорошие игроки. Хорошие тренеры, хороший штаб. Я считаю, что связь, которая у нас всех сложилась, была довольно особенной, и нам приходилось достигать этого разными способами. Мы выигрывали матчи по-разному, с разными вызовами, и сегодняшний матч снова был другим. Просто продолжаешь пытаться делать правильные вещи и понимать, что значит быть здесь, а игроки так хорошо все воспринимают. Сделать это, имея в запасе несколько матчей, как у нас, – это одно, но мы хотим продолжать двигаться вперед и мощно завершить сезон.

Мы забили много голов, знаете. Мы забивали, думаю, практически в каждом матче. Поэтому, на мой взгляд, нашим главным приоритетом была работа без мяча и попытка стать более сложными для соперника в течение длительного времени. Мы знали, что сегодня они выставили много полузащитников и пытались отобрать мяч и контролировать его, это стало для нас большим вызовом, и, конечно, мы пытались проявить свои сильные стороны в игре. Я считаю, что мы отлично начали матч. Я считаю, что мы также очень хорошо начали матч против «Брентфорда», и, честно говоря, я так же доволен тем, как мы завершили игру.

Думаю, после двух быстрых неудач это могло сбить нас с толку, но характер и вера, которые продемонстрировали ребята, а также фактическое качество нашей игры после этого были действительно хорошими.

Голы, которые мы пропустили? Ошибки случаются. Амад и Сенне Ламменс — это два фантастических игрока, которые многое сделали для того, чтобы вывести нас туда, где мы сейчас находимся. Это часть футбола. К счастью для всех, сегодня нам удалось выйти победителями. Если вернуться к тому, что было, то это было своеобразное глубокое чувство веры, которое испытывается в такие моменты. Мы все можем об этом говорить, но я думаю, что это связь с игроками, их готовность тяжело работать друг за друга, жертвовать друг за друга, и все получают от этого пользу. Если кто-то допускает ошибку, мы ему поможем, и это часть футбола. В конце концов, это качественный футбол. Тактика – это лишь одна сторона, но на самом деле именно менталитет и отношение к игре помогают пройти через сложные и тяжелые времена. Этот период, конечно, был сложным, но я считаю, что мы завершили его очень сильно.

Я думаю, что под моим руководством за 14 матчей мы должны быть первыми, если не у вершины. Но это само по себе показывает, что ребята сделали много вещей действительно, действительно хорошо. Конечно, мы хотим продолжать улучшать мелочи. Я думаю, что мы не можем недооценивать то, что ребята сделали за этот период времени и в различных аспектах, что меня больше всего порадовало и дает нам гибкость в дальнейшем движении вперед.

Моя будущая должность? На данный момент это не то, о чем я действительно думаю».