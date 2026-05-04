Арне СЛОТ: «Все решения принимаются против нас. Судьи идут против нас»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (2:3) в матче 35-го тура Английской Премьер-лиги:

«Что я сказал команде в перерыве? Что не было необходимости уступать при счете 2:0 и что не было необходимости проигрывать этот матч. Хотя «Юнайтед» заслуживал преимущества 2:0 – пусть это будет абсолютно понятно. Мы пропустили два гола, и у них было много сильных сторон, пусть это также будет понятно, но два из них были забиты после стандартных положений и контратак, и мы попали в эту ловушку в обоих случаях. Первый гол мы пропустили после стандартного положения, а второй — когда играли через центр, где их игроки сильны в единоборствах, и быстрая контратака привела к счету 2:0.

Я видел, что в первом тайме мы выходили на хорошие позиции, но это ни к чему не привело. Ну, несколько ударов, но ничего серьезного, и я сказал, что если мы сможем совместить выход на эти позиции с чуть большей решительностью в прорыве в штрафную площадь – именно поэтому я сделал замену и поставил Коди на позицию форварда – то мы сможем сделать больше, чем просто владеть мячом, и именно это произошло во втором тайме. Также, конечно, мы сразу забили гол, потому что они неточно отдали пас. Прекрасный завершающий удар от Доминика, но они неточно отдали пас. Тогда у тебя есть импульс на своей стороне, и именно это у нас было во втором тайме, думаю.

Мы много теряли мяч, это правда. Вы знаете, когда приезжаете сюда, они хотят начать сильно и агрессивно, и мы это осознавали. Когда мы пропустили первый гол? На шестой минуте? Так что, действительно, в эти первые шесть минут я видел, что мы не подбирали отскоки, хотя у нас было несколько моментов, когда мы прессинговали их высоко. Но если вы пропускаете гол на шестой минуте на этом стадионе, то всегда знаете, что потом вам придется столкнуться с трудным периодом.

Я думаю, что после того, как мы пропустили гол, мы контролировали владение мячом, контролировали игру благодаря владению мячом, но потом, я думаю, это был один из первых случаев, когда мы потеряли мяч, и они провели контратаку, сделав счет 2:0. Тогда, конечно, все, что ты делал до этого, заслуживает много критики, но я не думаю, что между первым и вторым таймом было так много различий. Единственное отличие заключалось в том, что мы лучше контролировали их контратаки и создавали больше моментов благодаря владению мячом.

В моменте со вторым голом была игра рукой: если мяч имеет определенную траекторию, а она меняется, то контакт должен был быть – но он всегда легкий. Тогда нам следует провести дискуссию в футболе: достаточно ли этого, чтобы отменить гол? Но я думаю, что по правилам, если было прикосновение, гол должен был быть отменен. Но я не думаю, что для кого-то в этом сезоне является сюрпризом, что если вмешивается VAR, или если есть что-то, на что можно посмотреть, что может быть как правильным, так и неправильным, то это решение принимается против нас. Так было весь сезон. Каждый раз одно и то же. Если я вспомню домашний матч против «Пари Сен-Жермен», когда нам назначили пенальти за легкое прикосновение к Алексису Мак-Алистеру, но, конечно, VAR вмешивается и говорит: «Нет, нет, это не пенальти».

Через неделю, когда я вижу, как «Пари Сен-Жермен» играет против «Баварии», то же самое легкое прикосновение, пенальти остается. На прошлой неделе я видел, как мой вратарь лежал на полу с травмой, а судья не остановил игру. Сегодня я вижу, как игрок «Юнайтед» выходит за пределы поля, и судья останавливает игру, когда мы пытаемся продолжить. Так было весь сезон. Но второй гол мы пропустили не из-за игры рукой, а потому, что потеряли мяч в неудачном месте, а затем упустили несколько важных моментов в единоборствах. Мы должны сначала посмотреть на себя, пусть это будет абсолютно ясно и очевидно. Но решения в каждом матче были против нас, это также абсолютно ясно и очевидно, потому что когда мы играли против «Юнайтед» в первом матче сезона, один из моих игроков лежал на полу с пятью швами, а судья не остановил игру, и мы пропустили гол.

Это полная закономерность на протяжении всего сезона, но есть также закономерность, что мы пропускаем нелепые голы, когда мы являемся лучшей командой, и один или два игрока отвлекаются, а затем мы пропускаем гол. На это мы можем повлиять в большей степени, поэтому я должен сосредоточиться на этом гораздо больше, чем на этих решениях судей, которые идут против нас. Но ясно, что весь сезон такой.

Мы ожидаем, что Исак очень скоро вернется. Я не говорил об отсутствующих игроках и не говорю об этом сейчас. Если вы можете сыграть второй тайм так, как мы, нет нужды иметь здесь других игроков. С этой командой у нас был шанс выиграть этот матч, и мы были достаточно близки к этому. Но, как всегда, один момент расслабления сразу приводит к тому, что мы пропускаем гол... столько раз в этом сезоне мы ждали, чтобы забить, а потом пропускали, потому что расслабились на одну-две секунды в решающий момент.

Я бы не сказал, что обеспокоен тем, что мы еще не гарантировали себе Лигу чемпионов – я полностью осознаю, что нам нужны три очка. Вот почему я был так раздражен, что мы не заработали их сегодня. Хотя мы не заслуживали этих очков в первом тайме, это абсолютно ясно. Но если ты отыгрываешься после того, как проигрывал 0:2, то ты должен, по крайней мере, уехать отсюда с результатом, чего мы не сделали. Мы знали перед матчем, что у нас было четыре шанса набрать три очка, чтобы квалифицироваться в Лигу чемпионов. Теперь осталось три шанса».