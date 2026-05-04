Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арне СЛОТ: «Все решения принимаются против нас. Судьи идут против нас»
Англия
04 мая 2026, 02:49 |
39
0

Арне СЛОТ: «Все решения принимаются против нас. Судьи идут против нас»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед»

04 мая 2026, 02:49 |
39
0
Арне СЛОТ: «Все решения принимаются против нас. Судьи идут против нас»
ФК Ливерпуль. Арне Слот

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (2:3) в матче 35-го тура Английской Премьер-лиги:

«Что я сказал команде в перерыве? Что не было необходимости уступать при счете 2:0 и что не было необходимости проигрывать этот матч. Хотя «Юнайтед» заслуживал преимущества 2:0 – пусть это будет абсолютно понятно. Мы пропустили два гола, и у них было много сильных сторон, пусть это также будет понятно, но два из них были забиты после стандартных положений и контратак, и мы попали в эту ловушку в обоих случаях. Первый гол мы пропустили после стандартного положения, а второй — когда играли через центр, где их игроки сильны в единоборствах, и быстрая контратака привела к счету 2:0.

Я видел, что в первом тайме мы выходили на хорошие позиции, но это ни к чему не привело. Ну, несколько ударов, но ничего серьезного, и я сказал, что если мы сможем совместить выход на эти позиции с чуть большей решительностью в прорыве в штрафную площадь – именно поэтому я сделал замену и поставил Коди на позицию форварда – то мы сможем сделать больше, чем просто владеть мячом, и именно это произошло во втором тайме. Также, конечно, мы сразу забили гол, потому что они неточно отдали пас. Прекрасный завершающий удар от Доминика, но они неточно отдали пас. Тогда у тебя есть импульс на своей стороне, и именно это у нас было во втором тайме, думаю.

Мы много теряли мяч, это правда. Вы знаете, когда приезжаете сюда, они хотят начать сильно и агрессивно, и мы это осознавали. Когда мы пропустили первый гол? На шестой минуте? Так что, действительно, в эти первые шесть минут я видел, что мы не подбирали отскоки, хотя у нас было несколько моментов, когда мы прессинговали их высоко. Но если вы пропускаете гол на шестой минуте на этом стадионе, то всегда знаете, что потом вам придется столкнуться с трудным периодом.

Я думаю, что после того, как мы пропустили гол, мы контролировали владение мячом, контролировали игру благодаря владению мячом, но потом, я думаю, это был один из первых случаев, когда мы потеряли мяч, и они провели контратаку, сделав счет 2:0. Тогда, конечно, все, что ты делал до этого, заслуживает много критики, но я не думаю, что между первым и вторым таймом было так много различий. Единственное отличие заключалось в том, что мы лучше контролировали их контратаки и создавали больше моментов благодаря владению мячом.

В моменте со вторым голом была игра рукой: если мяч имеет определенную траекторию, а она меняется, то контакт должен был быть – но он всегда легкий. Тогда нам следует провести дискуссию в футболе: достаточно ли этого, чтобы отменить гол? Но я думаю, что по правилам, если было прикосновение, гол должен был быть отменен. Но я не думаю, что для кого-то в этом сезоне является сюрпризом, что если вмешивается VAR, или если есть что-то, на что можно посмотреть, что может быть как правильным, так и неправильным, то это решение принимается против нас. Так было весь сезон. Каждый раз одно и то же. Если я вспомню домашний матч против «Пари Сен-Жермен», когда нам назначили пенальти за легкое прикосновение к Алексису Мак-Алистеру, но, конечно, VAR вмешивается и говорит: «Нет, нет, это не пенальти».

Через неделю, когда я вижу, как «Пари Сен-Жермен» играет против «Баварии», то же самое легкое прикосновение, пенальти остается. На прошлой неделе я видел, как мой вратарь лежал на полу с травмой, а судья не остановил игру. Сегодня я вижу, как игрок «Юнайтед» выходит за пределы поля, и судья останавливает игру, когда мы пытаемся продолжить. Так было весь сезон. Но второй гол мы пропустили не из-за игры рукой, а потому, что потеряли мяч в неудачном месте, а затем упустили несколько важных моментов в единоборствах. Мы должны сначала посмотреть на себя, пусть это будет абсолютно ясно и очевидно. Но решения в каждом матче были против нас, это также абсолютно ясно и очевидно, потому что когда мы играли против «Юнайтед» в первом матче сезона, один из моих игроков лежал на полу с пятью швами, а судья не остановил игру, и мы пропустили гол.

Это полная закономерность на протяжении всего сезона, но есть также закономерность, что мы пропускаем нелепые голы, когда мы являемся лучшей командой, и один или два игрока отвлекаются, а затем мы пропускаем гол. На это мы можем повлиять в большей степени, поэтому я должен сосредоточиться на этом гораздо больше, чем на этих решениях судей, которые идут против нас. Но ясно, что весь сезон такой.

Мы ожидаем, что Исак очень скоро вернется. Я не говорил об отсутствующих игроках и не говорю об этом сейчас. Если вы можете сыграть второй тайм так, как мы, нет нужды иметь здесь других игроков. С этой командой у нас был шанс выиграть этот матч, и мы были достаточно близки к этому. Но, как всегда, один момент расслабления сразу приводит к тому, что мы пропускаем гол... столько раз в этом сезоне мы ждали, чтобы забить, а потом пропускали, потому что расслабились на одну-две секунды в решающий момент.

Я бы не сказал, что обеспокоен тем, что мы еще не гарантировали себе Лигу чемпионов – я полностью осознаю, что нам нужны три очка. Вот почему я был так раздражен, что мы не заработали их сегодня. Хотя мы не заслуживали этих очков в первом тайме, это абсолютно ясно. Но если ты отыгрываешься после того, как проигрывал 0:2, то ты должен, по крайней мере, уехать отсюда с результатом, чего мы не сделали. Мы знали перед матчем, что у нас было четыре шанса набрать три очка, чтобы квалифицироваться в Лигу чемпионов. Теперь осталось три шанса».

По теме:
Майкл КАРРИК: «Это не то, о чем я действительно думаю»
Астон Вилла – Тоттенхем – 1:2. Де Дзерби вышел из зоны вылета. Видео голов
СИННЕР: «Я играю не ради рекордов, а играю для себя и моей команды»​​​​​​​
Ливерпуль Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед - Ливерпуль Арне Слот пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: ФК Ливерпуль
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игорь КОСТЮК: Он не забил с пяти метров. А пенальти? Такие Шахтеру ставили
Футбол | 03 мая 2026, 20:17 11
Игорь КОСТЮК: Он не забил с пяти метров. А пенальти? Такие Шахтеру ставили
Игорь КОСТЮК: Он не забил с пяти метров. А пенальти? Такие Шахтеру ставили

Киевляне проиграли 1:2

Судаков получил роскошный вариант трансфера. Его выгоняет Моуринью
Футбол | 03 мая 2026, 08:36 5
Судаков получил роскошный вариант трансфера. Его выгоняет Моуринью
Судаков получил роскошный вариант трансфера. Его выгоняет Моуринью

Футболист может перейти в Бундеслигу

Решение принято. Назван новый тренер сборной Украины
Футбол | 03.05.2026, 06:55
Решение принято. Назван новый тренер сборной Украины
Решение принято. Назван новый тренер сборной Украины
Сколько Шахтеру до чемпионства? Таблица УПЛ после потери очков ЛНЗ
Футбол | 03.05.2026, 06:47
Сколько Шахтеру до чемпионства? Таблица УПЛ после потери очков ЛНЗ
Сколько Шахтеру до чемпионства? Таблица УПЛ после потери очков ЛНЗ
У кого 8.8? Известна оценка Лунина за первый сухой матч в сезоне
Футбол | 04.05.2026, 02:20
У кого 8.8? Известна оценка Лунина за первый сухой матч в сезоне
У кого 8.8? Известна оценка Лунина за первый сухой матч в сезоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
02.05.2026, 12:40 4
Футбол
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
02.05.2026, 10:14 1
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины начала турнир с поражения
ЧМ по хоккею. Сборная Украины начала турнир с поражения
02.05.2026, 23:16 24
Хоккей
УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины
УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины
02.05.2026, 10:19 32
Футбол
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
03.05.2026, 07:22 3
Бокс
Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!
Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!
02.05.2026, 19:31 143
Теннис
Произошли значительные изменения в отношении поединка Усик – Верховен
Произошли значительные изменения в отношении поединка Усик – Верховен
03.05.2026, 05:42
Бокс
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
02.05.2026, 06:10 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем