У кого 8.8? Известна оценка Лунина за первый сухой матч в сезоне
Матч с Эспаньолом завершился со счетом 2:0 в пользу Реала
Стала известна оценка вратаря Андрея Лунина за матч, в котором его «Реал» со счетом 2:0 обыграл «Эспаньол».
Поединок принимал стадион «Корнелья-Эль Прат».
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин вышел на поле в стартовом составе, отыграл поединок полностью, совершил 3 сейва и впервые в сезоне отстоял на ноль. Портал WhoScored оценил его игру в 7.3 балла.
Лучшим игроком встречи был признан вингер «Реала» Винисиус Жунион, который оформил дубль и получил оценку 8.8.
Оценки за матч Эспаньол – Реал:
