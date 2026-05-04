Артем БОНДАРЕНКО: «Остается одна победа до чемпионства»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко прокомментировал победу над киевским «Динамо» (2:1) в матче 26-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Артем, победить «Динамо» – это круто, а победить их дважды за сезон – очень круто. Какие впечатления после финального свистка?

– Очень счастлив, что победили. Как вы сказали, победить «Динамо» – это круто, тем более в Киеве. Здесь хорошая атмосфера и футбольный праздник, поэтому мы очень счастливы.

– Вспомним хронологию матча и безумный удар Матвея Пономаренко. Не сломило ли это «Шахтер» и не испугались ли вы такого развития событий?

– Неприятно пропускать такие мячи, почти из ничего. Впрочем, следует отметить качество гола – он был на невероятном уровне. Для нас главное было успокоить игру, чтобы она проходила под нашим контролем.

– Интересно, каким был разговор в перерыве с тренерским штабом, ведь во втором тайме «Шахтер» очень уверенно прибавил, что и воплотилось в итоговый результат.

– В первом тайме допускались многие простые ошибки, нетипичные для нас, но, как подчеркивал тренерский штаб, самое главное было успокоиться и демонстрировать свою игру.

– Тренер был довольно спокоен после забитых мячей, но после финального свистка вся скамейка запасных и тренерский штаб испытывали невероятные эмоции. Это не просто победа, а уже, возможно, предвкушение золотых медалей?

– Осталась одна победа до чемпионства, но «Динамо» – это невероятно принципиальный соперник, и мы действительно были счастливы победить здесь.

– Сейчас все отмечают тяжелый график «Шахтера» из-за переездов, матчей еврокубков, но, несмотря ни на что, удается побеждать «Динамо». Расскажи об этом периоде. Можно ли сказать, что он лучший в карьере?

– Это можно назвать марафоном на выживание, это будет более уместно. Позавчера вечером приехали, а сейчас сразу садимся в поезд и отправляемся дальше. Впрочем, такая ситуация, и я думаю, что полуфинал еврокубка – привилегия, поэтому это наша работа, не будем жаловаться. Рады, что в чемпионате наши результаты не страдают из-за этого и мы продолжаем побеждать.