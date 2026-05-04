  4. Лукас ФЕРРЕЙРА: «Арда всегда умеет находить правильные слова»
04 мая 2026, 00:44 | Обновлено 04 мая 2026, 01:15
Лукас ФЕРРЕЙРА: «Арда всегда умеет находить правильные слова»

Вингер «Шахтера» прокомментировал победу над «Динамо»

Вингер донецкого «Шахтера» Лукас Феррейра прокомментировал победу над киевским «Динамо» (2:1) в матче 26-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Лукас, тебе удалось забить во втором матче подряд, да еще и в ворота такого принципиального соперника, как «Динамо». Какие у тебя впечатления после матча?

– Очень счастлив и благодарю Бога за такой шанс и благословение. Классическое дерби – это всегда невероятные эмоции, а самое главное то, что мы заработали важные три очка, которые приближают нас к главной цели – чемпионству. Рад отличиться забитым мячом и принести пользу команде.

– Во втором тайме команда заметно прибавила. В чем заключалась сложность в первой половине игры?

– В первом тайме мы были несколько выбиты из нашего традиционного стиля игры, немного не хватало резкости. Впрочем, Арда всегда умеет найти правильные слова в раздевалке, и очень часто это срабатывает в нашу пользу уже после перерыва.

– Эксперты, разбирая твой забитый гол, отмечали действия Проспера и Траоре. Кому больше всего благодарен в этой атаке?

– Это все общекомандная работа, не могу выделить кого-то из них. Мы вместе тренируемся и проходим через все. Наверное, все-таки Траоре, по той причине, что именно он отдал голевую передачу, а это всегда идет в статистику. Однако чрезвычайно благодарен и Просперу за великолепное начало атаки.

– Понятна невероятная радость после финального свистка и победы в дерби. Добавит ли эта победа вдохновения перед полуфинальным матчем с «Кристал Пэлес»?

– Безусловно! То, что мы сумели удержать победу, очень важный момент для нас. Впереди сверхсложное испытание, понимаем, с чем придется столкнуться. Вместе с тем полностью уверен в команде, имею стопроцентную мечту, и мы отдадим все силы, чтобы попытаться переломить противостояние в нашу пользу.

Дмитрий Вус Источник: ФК Шахтер Донецк
