Эпичный камбэк. Фейеноорд почти гарантировал себе серебро Эредивизи

В воскресенье, 3 мая 2026 года, состоялся матч 32-го тура Эредивизи между «Фортуной Ситтард» и роттердамским «Фейеноордом».

Поединок состоялся в Ситтарде на стадионе «Фортуна Ситтард» и завершился со счетом 2:1 в пользу гостевой команды.

Гости сумели одержать волевую победу благодаря голам на 84-й и 90-й минутах. На 80-й минуте «Фортуна» осталась в меньшинстве.

Эредивизи 2025/26. 32-й тур, 3 мая

Фортуна Ситтард – Фейеноорд – 1:2

Голы: Сирхюйс, 51 – Ватанабе, 84, Рид, 90

Удаление: Гледон, 80 (Фортуна)

Волендам – Херенвен – 0:2

Голы: Оен, 8, Венте, 86

Зволле – Хераклес – 1:0

Гол: Гарсия, 19

Удаление: Шеперман, 63 (Хераклес)

АЗ – Твенте – 2:2

Голы: Класи, 13, Копмейнерс, 90+5 – Овусу-Одуро, 32 (автогол), Ламмерс, 55

Спарта – Гоу Эхед Иглс – 2:2

Голы: Мито, 45+2, Лауритсен, 57 – Эдвардсен, 51, Дирксен, 77

Удаление: Сивертсен, 90+3

Турнирная таблица