04 мая 2026, 01:52 |
Эпичный камбэк. Фейеноорд почти гарантировал себе серебро Эредивизи

Матч против Ситтард завершился со счетом 2:1

Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 3 мая 2026 года, состоялся матч 32-го тура Эредивизи между «Фортуной Ситтард» и роттердамским «Фейеноордом».

Поединок состоялся в Ситтарде на стадионе «Фортуна Ситтард» и завершился со счетом 2:1 в пользу гостевой команды.

Гости сумели одержать волевую победу благодаря голам на 84-й и 90-й минутах. На 80-й минуте «Фортуна» осталась в меньшинстве.

Эредивизи 2025/26. 32-й тур, 3 мая

Фортуна Ситтард – Фейеноорд – 1:2
Голы: Сирхюйс, 51 – Ватанабе, 84, Рид, 90
Удаление: Гледон, 80 (Фортуна)

Волендам – Херенвен – 0:2
Голы: Оен, 8, Венте, 86

Зволле – Хераклес – 1:0
Гол: Гарсия, 19
Удаление: Шеперман, 63 (Хераклес)

АЗ – Твенте – 2:2
Голы: Класи, 13, Копмейнерс, 90+5 – Овусу-Одуро, 32 (автогол), Ламмерс, 55

Спарта – Гоу Эхед Иглс – 2:2
Голы: Мито, 45+2, Лауритсен, 57 – Эдвардсен, 51, Дирксен, 77
Удаление: Сивертсен, 90+3

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСВ Эйндховен 32 25 3 4 92 - 43 10.05.26 17:45 Гоу Эхед Иглс - ПСВ Эйндховен02.05.26 Аякс 2:2 ПСВ Эйндховен23.04.26 ПСВ Эйндховен 6:1 Зволле11.04.26 Спарта Роттердам 0:2 ПСВ Эйндховен04.04.26 ПСВ Эйндховен 4:3 Утрехт22.03.26 Телстар 3:1 ПСВ Эйндховен 78
2 Фейеноорд 32 18 7 7 67 - 43 10.05.26 17:45 Фейеноорд - АЗ Алкмаар03.05.26 Фортуна Ситтард 1:2 Фейеноорд25.04.26 Фейеноорд 3:1 Гронинген12.04.26 НЕК Неймеген 1:1 Фейеноорд05.04.26 Волендам 0:0 Фейеноорд22.03.26 Фейеноорд 1:1 Аякс 61
3 НЕК Неймеген 32 15 11 6 74 - 50 10.05.26 17:45 Гронинген - НЕК Неймеген02.05.26 НЕК Неймеген 1:1 Телстар25.04.26 Твенте 1:1 НЕК Неймеген12.04.26 НЕК Неймеген 1:1 Фейеноорд04.04.26 Эксельсиор 0:2 НЕК Неймеген22.03.26 НЕК Неймеген 2:2 Херенвен 56
4 Аякс 32 14 13 5 61 - 39 10.05.26 17:45 Аякс - Утрехт02.05.26 Аякс 2:2 ПСВ Эйндховен25.04.26 НАК Бреда 0:2 Аякс11.04.26 Хераклес 0:3 Аякс04.04.26 Аякс 1:2 Твенте22.03.26 Фейеноорд 1:1 Аякс 55
5 Твенте 32 14 13 5 54 - 35 10.05.26 17:45 Твенте - Спарта Роттердам03.05.26 АЗ Алкмаар 2:2 Твенте25.04.26 Твенте 1:1 НЕК Неймеген10.04.26 Твенте 2:1 Волендам04.04.26 Аякс 1:2 Твенте21.03.26 Фортуна Ситтард 1:2 Твенте 55
6 АЗ Алкмаар 32 14 8 10 54 - 47 10.05.26 17:45 Фейеноорд - АЗ Алкмаар03.05.26 АЗ Алкмаар 2:2 Твенте23.04.26 Гоу Эхед Иглс 0:0 АЗ Алкмаар12.04.26 АЗ Алкмаар 3:0 Херенвен04.04.26 АЗ Алкмаар 2:0 Фортуна Ситтард22.03.26 Гронинген 3:0 АЗ Алкмаар 50
7 Херенвен 32 14 8 10 57 - 51 10.05.26 17:45 НАК Бреда - Херенвен03.05.26 Волендам 0:2 Херенвен25.04.26 Херенвен 2:1 Фортуна Ситтард12.04.26 АЗ Алкмаар 3:0 Херенвен05.04.26 Херенвен 4:1 Хераклес22.03.26 НЕК Неймеген 2:2 Херенвен 50
8 Утрехт 32 13 8 11 51 - 41 10.05.26 17:45 Аякс - Утрехт02.05.26 Утрехт 2:0 НАК Бреда26.04.26 Эксельсиор 5:0 Утрехт11.04.26 Утрехт 4:1 Телстар04.04.26 ПСВ Эйндховен 4:3 Утрехт22.03.26 Утрехт 2:0 Гоу Эхед Иглс 47
9 Спарта Роттердам 32 12 7 13 38 - 55 10.05.26 17:45 Твенте - Спарта Роттердам03.05.26 Спарта Роттердам 2:2 Гоу Эхед Иглс22.04.26 Телстар 4:1 Спарта Роттердам11.04.26 Спарта Роттердам 0:2 ПСВ Эйндховен05.04.26 НАК Бреда 0:0 Спарта Роттердам21.03.26 Спарта Роттердам 2:0 Волендам 43
10 Гронинген 32 12 6 14 45 - 43 10.05.26 17:45 Гронинген - НЕК Неймеген02.05.26 Гронинген 2:3 Эксельсиор25.04.26 Фейеноорд 3:1 Гронинген11.04.26 Гронинген 0:0 Гоу Эхед Иглс04.04.26 Телстар 0:2 Гронинген22.03.26 Гронинген 3:0 АЗ Алкмаар 42
11 Гоу Эхед Иглс 32 8 14 10 52 - 47 10.05.26 17:45 Гоу Эхед Иглс - ПСВ Эйндховен03.05.26 Спарта Роттердам 2:2 Гоу Эхед Иглс23.04.26 Гоу Эхед Иглс 0:0 АЗ Алкмаар11.04.26 Гронинген 0:0 Гоу Эхед Иглс05.04.26 Гоу Эхед Иглс 5:0 Зволле22.03.26 Утрехт 2:0 Гоу Эхед Иглс 38
12 Зволле 32 9 10 13 42 - 66 10.05.26 17:45 Фортуна Ситтард - Зволле03.05.26 Зволле 1:0 Хераклес23.04.26 ПСВ Эйндховен 6:1 Зволле12.04.26 Зволле 2:2 Эксельсиор05.04.26 Гоу Эхед Иглс 5:0 Зволле21.03.26 Зволле 2:1 НАК Бреда 37
13 Фортуна Ситтард 32 10 6 16 46 - 59 10.05.26 17:45 Фортуна Ситтард - Зволле03.05.26 Фортуна Ситтард 1:2 Фейеноорд25.04.26 Херенвен 2:1 Фортуна Ситтард12.04.26 Фортуна Ситтард 1:1 НАК Бреда04.04.26 АЗ Алкмаар 2:0 Фортуна Ситтард21.03.26 Фортуна Ситтард 1:2 Твенте 36
14 Эксельсиор 32 9 7 16 39 - 53 10.05.26 17:45 Эксельсиор - Волендам02.05.26 Гронинген 2:3 Эксельсиор26.04.26 Эксельсиор 5:0 Утрехт12.04.26 Зволле 2:2 Эксельсиор04.04.26 Эксельсиор 0:2 НЕК Неймеген20.03.26 Хераклес 1:1 Эксельсиор 34
15 Телстар 32 7 10 15 44 - 54 10.05.26 17:45 Телстар - Хераклес02.05.26 НЕК Неймеген 1:1 Телстар22.04.26 Телстар 4:1 Спарта Роттердам11.04.26 Утрехт 4:1 Телстар04.04.26 Телстар 0:2 Гронинген22.03.26 Телстар 3:1 ПСВ Эйндховен 31
16 Волендам 32 8 7 17 33 - 52 10.05.26 17:45 Эксельсиор - Волендам03.05.26 Волендам 0:2 Херенвен26.04.26 Хераклес 0:2 Волендам10.04.26 Твенте 2:1 Волендам05.04.26 Волендам 0:0 Фейеноорд21.03.26 Спарта Роттердам 2:0 Волендам 31
17 НАК Бреда 32 5 10 17 30 - 55 10.05.26 17:45 НАК Бреда - Херенвен02.05.26 Утрехт 2:0 НАК Бреда25.04.26 НАК Бреда 0:2 Аякс12.04.26 Фортуна Ситтард 1:1 НАК Бреда05.04.26 НАК Бреда 0:0 Спарта Роттердам21.03.26 Зволле 2:1 НАК Бреда 25
18 Хераклес 32 5 4 23 34 - 80 10.05.26 17:45 Телстар - Хераклес03.05.26 Зволле 1:0 Хераклес26.04.26 Хераклес 0:2 Волендам11.04.26 Хераклес 0:3 Аякс05.04.26 Херенвен 4:1 Хераклес20.03.26 Хераклес 1:1 Эксельсиор 19
Полная таблица

События матча

63’
Сем Схеперман (Хераклес) получает красную карточку.
19’
ГОЛ ! Мяч забил Ансельмо Гарсия Макналти (Зволле), асcист Райан Томас.
