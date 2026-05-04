Эпичный камбэк. Фейеноорд почти гарантировал себе серебро Эредивизи
Матч против Ситтард завершился со счетом 2:1
В воскресенье, 3 мая 2026 года, состоялся матч 32-го тура Эредивизи между «Фортуной Ситтард» и роттердамским «Фейеноордом».
Поединок состоялся в Ситтарде на стадионе «Фортуна Ситтард» и завершился со счетом 2:1 в пользу гостевой команды.
Гости сумели одержать волевую победу благодаря голам на 84-й и 90-й минутах. На 80-й минуте «Фортуна» осталась в меньшинстве.
Эредивизи 2025/26. 32-й тур, 3 мая
Фортуна Ситтард – Фейеноорд – 1:2
Голы: Сирхюйс, 51 – Ватанабе, 84, Рид, 90
Удаление: Гледон, 80 (Фортуна)
Волендам – Херенвен – 0:2
Голы: Оен, 8, Венте, 86
Зволле – Хераклес – 1:0
Гол: Гарсия, 19
Удаление: Шеперман, 63 (Хераклес)
АЗ – Твенте – 2:2
Голы: Класи, 13, Копмейнерс, 90+5 – Овусу-Одуро, 32 (автогол), Ламмерс, 55
Спарта – Гоу Эхед Иглс – 2:2
Голы: Мито, 45+2, Лауритсен, 57 – Эдвардсен, 51, Дирксен, 77
Удаление: Сивертсен, 90+3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСВ Эйндховен
|32
|25
|3
|4
|92 - 43
|10.05.26 17:45 Гоу Эхед Иглс - ПСВ Эйндховен02.05.26 Аякс 2:2 ПСВ Эйндховен23.04.26 ПСВ Эйндховен 6:1 Зволле11.04.26 Спарта Роттердам 0:2 ПСВ Эйндховен04.04.26 ПСВ Эйндховен 4:3 Утрехт22.03.26 Телстар 3:1 ПСВ Эйндховен
|78
|2
|Фейеноорд
|32
|18
|7
|7
|67 - 43
|10.05.26 17:45 Фейеноорд - АЗ Алкмаар03.05.26 Фортуна Ситтард 1:2 Фейеноорд25.04.26 Фейеноорд 3:1 Гронинген12.04.26 НЕК Неймеген 1:1 Фейеноорд05.04.26 Волендам 0:0 Фейеноорд22.03.26 Фейеноорд 1:1 Аякс
|61
|3
|НЕК Неймеген
|32
|15
|11
|6
|74 - 50
|10.05.26 17:45 Гронинген - НЕК Неймеген02.05.26 НЕК Неймеген 1:1 Телстар25.04.26 Твенте 1:1 НЕК Неймеген12.04.26 НЕК Неймеген 1:1 Фейеноорд04.04.26 Эксельсиор 0:2 НЕК Неймеген22.03.26 НЕК Неймеген 2:2 Херенвен
|56
|4
|Аякс
|32
|14
|13
|5
|61 - 39
|10.05.26 17:45 Аякс - Утрехт02.05.26 Аякс 2:2 ПСВ Эйндховен25.04.26 НАК Бреда 0:2 Аякс11.04.26 Хераклес 0:3 Аякс04.04.26 Аякс 1:2 Твенте22.03.26 Фейеноорд 1:1 Аякс
|55
|5
|Твенте
|32
|14
|13
|5
|54 - 35
|10.05.26 17:45 Твенте - Спарта Роттердам03.05.26 АЗ Алкмаар 2:2 Твенте25.04.26 Твенте 1:1 НЕК Неймеген10.04.26 Твенте 2:1 Волендам04.04.26 Аякс 1:2 Твенте21.03.26 Фортуна Ситтард 1:2 Твенте
|55
|6
|АЗ Алкмаар
|32
|14
|8
|10
|54 - 47
|10.05.26 17:45 Фейеноорд - АЗ Алкмаар03.05.26 АЗ Алкмаар 2:2 Твенте23.04.26 Гоу Эхед Иглс 0:0 АЗ Алкмаар12.04.26 АЗ Алкмаар 3:0 Херенвен04.04.26 АЗ Алкмаар 2:0 Фортуна Ситтард22.03.26 Гронинген 3:0 АЗ Алкмаар
|50
|7
|Херенвен
|32
|14
|8
|10
|57 - 51
|10.05.26 17:45 НАК Бреда - Херенвен03.05.26 Волендам 0:2 Херенвен25.04.26 Херенвен 2:1 Фортуна Ситтард12.04.26 АЗ Алкмаар 3:0 Херенвен05.04.26 Херенвен 4:1 Хераклес22.03.26 НЕК Неймеген 2:2 Херенвен
|50
|8
|Утрехт
|32
|13
|8
|11
|51 - 41
|10.05.26 17:45 Аякс - Утрехт02.05.26 Утрехт 2:0 НАК Бреда26.04.26 Эксельсиор 5:0 Утрехт11.04.26 Утрехт 4:1 Телстар04.04.26 ПСВ Эйндховен 4:3 Утрехт22.03.26 Утрехт 2:0 Гоу Эхед Иглс
|47
|9
|Спарта Роттердам
|32
|12
|7
|13
|38 - 55
|10.05.26 17:45 Твенте - Спарта Роттердам03.05.26 Спарта Роттердам 2:2 Гоу Эхед Иглс22.04.26 Телстар 4:1 Спарта Роттердам11.04.26 Спарта Роттердам 0:2 ПСВ Эйндховен05.04.26 НАК Бреда 0:0 Спарта Роттердам21.03.26 Спарта Роттердам 2:0 Волендам
|43
|10
|Гронинген
|32
|12
|6
|14
|45 - 43
|10.05.26 17:45 Гронинген - НЕК Неймеген02.05.26 Гронинген 2:3 Эксельсиор25.04.26 Фейеноорд 3:1 Гронинген11.04.26 Гронинген 0:0 Гоу Эхед Иглс04.04.26 Телстар 0:2 Гронинген22.03.26 Гронинген 3:0 АЗ Алкмаар
|42
|11
|Гоу Эхед Иглс
|32
|8
|14
|10
|52 - 47
|10.05.26 17:45 Гоу Эхед Иглс - ПСВ Эйндховен03.05.26 Спарта Роттердам 2:2 Гоу Эхед Иглс23.04.26 Гоу Эхед Иглс 0:0 АЗ Алкмаар11.04.26 Гронинген 0:0 Гоу Эхед Иглс05.04.26 Гоу Эхед Иглс 5:0 Зволле22.03.26 Утрехт 2:0 Гоу Эхед Иглс
|38
|12
|Зволле
|32
|9
|10
|13
|42 - 66
|10.05.26 17:45 Фортуна Ситтард - Зволле03.05.26 Зволле 1:0 Хераклес23.04.26 ПСВ Эйндховен 6:1 Зволле12.04.26 Зволле 2:2 Эксельсиор05.04.26 Гоу Эхед Иглс 5:0 Зволле21.03.26 Зволле 2:1 НАК Бреда
|37
|13
|Фортуна Ситтард
|32
|10
|6
|16
|46 - 59
|10.05.26 17:45 Фортуна Ситтард - Зволле03.05.26 Фортуна Ситтард 1:2 Фейеноорд25.04.26 Херенвен 2:1 Фортуна Ситтард12.04.26 Фортуна Ситтард 1:1 НАК Бреда04.04.26 АЗ Алкмаар 2:0 Фортуна Ситтард21.03.26 Фортуна Ситтард 1:2 Твенте
|36
|14
|Эксельсиор
|32
|9
|7
|16
|39 - 53
|10.05.26 17:45 Эксельсиор - Волендам02.05.26 Гронинген 2:3 Эксельсиор26.04.26 Эксельсиор 5:0 Утрехт12.04.26 Зволле 2:2 Эксельсиор04.04.26 Эксельсиор 0:2 НЕК Неймеген20.03.26 Хераклес 1:1 Эксельсиор
|34
|15
|Телстар
|32
|7
|10
|15
|44 - 54
|10.05.26 17:45 Телстар - Хераклес02.05.26 НЕК Неймеген 1:1 Телстар22.04.26 Телстар 4:1 Спарта Роттердам11.04.26 Утрехт 4:1 Телстар04.04.26 Телстар 0:2 Гронинген22.03.26 Телстар 3:1 ПСВ Эйндховен
|31
|16
|Волендам
|32
|8
|7
|17
|33 - 52
|10.05.26 17:45 Эксельсиор - Волендам03.05.26 Волендам 0:2 Херенвен26.04.26 Хераклес 0:2 Волендам10.04.26 Твенте 2:1 Волендам05.04.26 Волендам 0:0 Фейеноорд21.03.26 Спарта Роттердам 2:0 Волендам
|31
|17
|НАК Бреда
|32
|5
|10
|17
|30 - 55
|10.05.26 17:45 НАК Бреда - Херенвен02.05.26 Утрехт 2:0 НАК Бреда25.04.26 НАК Бреда 0:2 Аякс12.04.26 Фортуна Ситтард 1:1 НАК Бреда05.04.26 НАК Бреда 0:0 Спарта Роттердам21.03.26 Зволле 2:1 НАК Бреда
|25
|18
|Хераклес
|32
|5
|4
|23
|34 - 80
|10.05.26 17:45 Телстар - Хераклес03.05.26 Зволле 1:0 Хераклес26.04.26 Хераклес 0:2 Волендам11.04.26 Хераклес 0:3 Аякс05.04.26 Херенвен 4:1 Хераклес20.03.26 Хераклес 1:1 Эксельсиор
|19
