  4. Ризнык объяснил, почему пропустил от Пономаренко с центра поля
Украина. Премьер лига
03 мая 2026, 22:20
Ризнык объяснил, почему пропустил от Пономаренко с центра поля

Матвей нанес невероятный удар

03 мая 2026, 22:20
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитро Ризнык

Вратарь «Шахтера» Дмитрий Ризнык прокомментировал победу над «Динамо» и высказался о голе Матвея Пономаренко с центра поля.

– Как вас настраивал Туран перед матчем и в перерыве, ведь было видно, что команда существенно изменила свой настрой?

– Никак не настраивал. Просто поговорили по-мужски в перерыве и все. Указал на пару тактических нюансов.

– Гол Пономаренко – это он прекрасно использовал момент или это может быть ваша ошибка?

– Идеально использовал, забил гол. Для нападающего это самое главное.

– Впереди матч с «Кристал Пелес». Каковы ожидания, какова мотивация перед матчем?

– Отыграться и пройти дальше в финал. Будем стараться играть, – сказал Ризнык.

Потому что прочитал о себе статью на Спорт.юа, и почувствовал себя "звездой" невовремя) 
Та відверта помилка воротаря - навіщо було так далеко виходити
Loh
