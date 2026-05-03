Ризнык объяснил, почему пропустил от Пономаренко с центра поля
Матвей нанес невероятный удар
Вратарь «Шахтера» Дмитрий Ризнык прокомментировал победу над «Динамо» и высказался о голе Матвея Пономаренко с центра поля.
– Как вас настраивал Туран перед матчем и в перерыве, ведь было видно, что команда существенно изменила свой настрой?
– Никак не настраивал. Просто поговорили по-мужски в перерыве и все. Указал на пару тактических нюансов.
– Гол Пономаренко – это он прекрасно использовал момент или это может быть ваша ошибка?
– Идеально использовал, забил гол. Для нападающего это самое главное.
– Впереди матч с «Кристал Пелес». Каковы ожидания, какова мотивация перед матчем?
– Отыграться и пройти дальше в финал. Будем стараться играть, – сказал Ризнык.
