  4. Эффект Барселоны. Хетафе потерпел фиаско, Бетис разгромил аутсайдера
03 мая 2026, 21:38
Эффект Барселоны. Хетафе потерпел фиаско, Бетис разгромил аутсайдера

3 мая прошли матчи 34-го тура Ла Лиги

3 мая перед вечерним матчем мадридского «Реала» прошли три поединка 34-го тура испанской Ла Лиги.

«Сельта» дома обыграла «Эльче», хотя гости владели мячом и нанесли больше ударов – 3:1.

«Хетафе» после неудачи против «Барселоны» продолжил своё падение: на этот раз подопечные Хосе Бордаласа проиграли дома «Райо Вальекано» (0:2).

Разгромную победу оформил «Бетис», который перед своими болельщиками разобрался с аутсайдером «Овьедо» – 3:0.

Ла Лига. 34-й тур, 3 мая

«Сельта» – «Эльче» – 3:1

Голы: Альварес, 14, Аспас, 30, Иглесиас, 85 – Андре Силва, 82 (пен.)

«Хетафе» – «Райо Вальекано» – 0:2

Голы: Камельо, 38, Нтека, 73

«Бетис» – «Овьедо» – 3:0

Голы: Кучо, 22, 58, Эззальзули, 45

Турнирная таблица:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 34 29 1 4 89 - 31 10.05.26 22:00 Барселона - Реал Мадрид02.05.26 Осасуна 1:2 Барселона25.04.26 Хетафе 0:2 Барселона22.04.26 Барселона 1:0 Сельта11.04.26 Барселона 4:1 Эспаньол04.04.26 Атлетико Мадрид 1:2 Барселона 88
2 Реал Мадрид 33 23 5 5 68 - 31 03.05.26 22:00 Эспаньол - Реал Мадрид24.04.26 Бетис 1:1 Реал Мадрид21.04.26 Реал Мадрид 2:1 Алавес10.04.26 Реал Мадрид 1:1 Жирона04.04.26 Мальорка 2:1 Реал Мадрид22.03.26 Реал Мадрид 3:2 Атлетико Мадрид 74
3 Вильярреал 34 21 5 8 64 - 39 10.05.26 15:00 Мальорка - Вильярреал02.05.26 Вильярреал 5:1 Леванте26.04.26 Вильярреал 2:1 Сельта23.04.26 Реал Овьедо 1:1 Вильярреал12.04.26 Атлетик Бильбао 1:2 Вильярреал06.04.26 Жирона 1:0 Вильярреал 68
4 Атлетико Мадрид 34 19 6 9 58 - 37 09.05.26 19:30 Атлетико Мадрид - Сельта02.05.26 Валенсия 0:2 Атлетико Мадрид25.04.26 Атлетико Мадрид 3:2 Атлетик Бильбао22.04.26 Эльче 3:2 Атлетико Мадрид11.04.26 Севилья 2:1 Атлетико Мадрид04.04.26 Атлетико Мадрид 1:2 Барселона 63
5 Бетис 34 13 14 7 52 - 41 09.05.26 22:00 Реал Сосьедад - Бетис03.05.26 Бетис 3:0 Реал Овьедо24.04.26 Бетис 1:1 Реал Мадрид21.04.26 Жирона 2:3 Бетис12.04.26 Осасуна 1:1 Бетис04.04.26 Бетис 0:0 Эспаньол 53
6 Сельта 34 12 11 11 48 - 44 09.05.26 19:30 Атлетико Мадрид - Сельта03.05.26 Сельта 3:1 Эльче26.04.26 Вильярреал 2:1 Сельта22.04.26 Барселона 1:0 Сельта12.04.26 Сельта 0:3 Реал Овьедо05.04.26 Валенсия 2:3 Сельта 47
7 Хетафе 34 13 5 16 28 - 36 10.05.26 19:30 Реал Овьедо - Хетафе03.05.26 Хетафе 0:2 Райо Вальекано25.04.26 Хетафе 0:2 Барселона22.04.26 Реал Сосьедад 0:1 Хетафе13.04.26 Леванте 1:0 Хетафе05.04.26 Хетафе 2:0 Атлетик Бильбао 44
8 Атлетик Бильбао 34 13 5 16 40 - 50 10.05.26 17:15 Атлетик Бильбао - Валенсия02.05.26 Алавес 2:4 Атлетик Бильбао25.04.26 Атлетико Мадрид 3:2 Атлетик Бильбао21.04.26 Атлетик Бильбао 1:0 Осасуна12.04.26 Атлетик Бильбао 1:2 Вильярреал05.04.26 Хетафе 2:0 Атлетик Бильбао 44
9 Реал Сосьедад 33 11 10 12 52 - 52 04.05.26 22:00 Севилья - Реал Сосьедад26.04.26 Райо Вальекано 3:3 Реал Сосьедад22.04.26 Реал Сосьедад 0:1 Хетафе11.04.26 Реал Сосьедад 3:3 Алавес04.04.26 Реал Сосьедад 2:0 Леванте20.03.26 Вильярреал 3:1 Реал Сосьедад 43
10 Осасуна 34 11 9 14 40 - 42 08.05.26 22:00 Леванте - Осасуна02.05.26 Осасуна 1:2 Барселона26.04.26 Осасуна 2:1 Севилья21.04.26 Атлетик Бильбао 1:0 Осасуна12.04.26 Осасуна 1:1 Бетис05.04.26 Алавес 2:2 Осасуна 42
11 Райо Вальекано 34 10 12 12 35 - 41 11.05.26 22:00 Райо Вальекано - Жирона03.05.26 Хетафе 0:2 Райо Вальекано26.04.26 Райо Вальекано 3:3 Реал Сосьедад23.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эспаньол12.04.26 Мальорка 3:0 Райо Вальекано03.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эльче 42
12 Валенсия 34 10 9 15 37 - 50 10.05.26 17:15 Атлетик Бильбао - Валенсия02.05.26 Валенсия 0:2 Атлетико Мадрид25.04.26 Валенсия 2:1 Жирона21.04.26 Мальорка 1:1 Валенсия11.04.26 Эльче 1:0 Валенсия05.04.26 Валенсия 2:3 Сельта 39
13 Эспаньол 33 10 9 14 37 - 49 03.05.26 22:00 Эспаньол - Реал Мадрид27.04.26 Эспаньол 0:0 Леванте23.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эспаньол11.04.26 Барселона 4:1 Эспаньол04.04.26 Бетис 0:0 Эспаньол21.03.26 Эспаньол 1:2 Хетафе 39
14 Эльче 34 9 11 14 45 - 53 09.05.26 15:00 Эльче - Алавес03.05.26 Сельта 3:1 Эльче26.04.26 Реал Овьедо 1:2 Эльче22.04.26 Эльче 3:2 Атлетико Мадрид11.04.26 Эльче 1:0 Валенсия03.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эльче 38
15 Мальорка 34 10 8 16 42 - 51 10.05.26 15:00 Мальорка - Вильярреал01.05.26 Жирона 0:1 Мальорка25.04.26 Алавес 2:1 Мальорка21.04.26 Мальорка 1:1 Валенсия12.04.26 Мальорка 3:0 Райо Вальекано04.04.26 Мальорка 2:1 Реал Мадрид 38
16 Жирона 34 9 11 14 36 - 51 11.05.26 22:00 Райо Вальекано - Жирона01.05.26 Жирона 0:1 Мальорка25.04.26 Валенсия 2:1 Жирона21.04.26 Жирона 2:3 Бетис10.04.26 Реал Мадрид 1:1 Жирона06.04.26 Жирона 1:0 Вильярреал 38
17 Алавес 34 9 9 16 40 - 53 09.05.26 15:00 Эльче - Алавес02.05.26 Алавес 2:4 Атлетик Бильбао25.04.26 Алавес 2:1 Мальорка21.04.26 Реал Мадрид 2:1 Алавес11.04.26 Реал Сосьедад 3:3 Алавес05.04.26 Алавес 2:2 Осасуна 36
18 Севилья 33 9 7 17 40 - 55 04.05.26 22:00 Севилья - Реал Сосьедад26.04.26 Осасуна 2:1 Севилья23.04.26 Леванте 2:0 Севилья11.04.26 Севилья 2:1 Атлетико Мадрид05.04.26 Реал Овьедо 1:0 Севилья21.03.26 Севилья 0:2 Валенсия 34
19 Леванте 34 8 9 17 38 - 55 08.05.26 22:00 Леванте - Осасуна02.05.26 Вильярреал 5:1 Леванте27.04.26 Эспаньол 0:0 Леванте23.04.26 Леванте 2:0 Севилья13.04.26 Леванте 1:0 Хетафе04.04.26 Реал Сосьедад 2:0 Леванте 33
20 Реал Овьедо 34 6 10 18 26 - 54 10.05.26 19:30 Реал Овьедо - Хетафе03.05.26 Бетис 3:0 Реал Овьедо26.04.26 Реал Овьедо 1:2 Эльче23.04.26 Реал Овьедо 1:1 Вильярреал12.04.26 Сельта 0:3 Реал Овьедо05.04.26 Реал Овьедо 1:0 Севилья 28
Полная таблица

Андрей Витренко
