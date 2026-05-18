В УАФ отказались от главного кандидата на должность тренера сборной Украины

Бывший полузащитник «Карпат» Денис Кожанов высказался по поводу возможного назначения Андреа Мальдеры на должность главного тренера сборной Украины.

Кожанов заявил, что среди украинских специалистов наиболее достойной кандидатурой для работы с национальной командой считает Мирона Маркевича.

«Если честно, мне сложно сказать, почему в УАФ в итоге не сделали ставку на Мирона Маркевича. Насколько я понимаю, именно его многие считали главным претендентом на эту должность. Он был кандидатом номер один», – отметил Кожанов.