333 матча. МЮ продолжил феноменальную серию в АПЛ

Уникальная беспроигрышная серия Манчестер Юнайтед в АПЛ на «Олд Траффорд» длится уже 333 матча.

Данная серия состоит из тех поединков, в которых МЮ лидировал в счете после первого тайма.

Очередной жертвой Манчестер Юнайтед в этой серии стал Ливерпуль в матче 35 тура АПЛ сезона 2025/26.

МЮ выигрывал после первого тайма (2:0) и в итоге одержал победу со счетом 3:2.

У Манчестер Юнайтед еще нет ни одного поражения в истории АПЛ на «Олд Траффорд» в тех матчах, в которых он лидировал в счете после первого тайма!

