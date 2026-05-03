  4. 333 матча. МЮ продолжил феноменальную серию в АПЛ
03 мая 2026, 20:07 | Обновлено 03 мая 2026, 20:08
333 матча. МЮ продолжил феноменальную серию в АПЛ

МЮ снова не проиграл матч АПЛ на «Олд Траффорд», в котором выигрывал после первого тайма

Getty Images/Global Images Ukraine

Уникальная беспроигрышная серия Манчестер Юнайтед в АПЛ на «Олд Траффорд» длится уже 333 матча.

Данная серия состоит из тех поединков, в которых МЮ лидировал в счете после первого тайма.

Очередной жертвой Манчестер Юнайтед в этой серии стал Ливерпуль в матче 35 тура АПЛ сезона 2025/26.

МЮ выигрывал после первого тайма (2:0) и в итоге одержал победу со счетом 3:2.

У Манчестер Юнайтед еще нет ни одного поражения в истории АПЛ на «Олд Траффорд» в тех матчах, в которых он лидировал в счете после первого тайма!

Беспроигрышная серия Манчестер Юнайтед в АПЛ на «Олд Траффорд» в матчах, в которых команда побеждала после первого тайма

  • 333 матча
  • 307 побед
  • 26 ничьих
  • 0 поражений
Динамо – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
Игорь Костюк назвал виновных в поражении Динамо от Шахтера
УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины
Матвей Пономаренко занял первое место в мире, опередив Ламина Ямаля
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
Капитан знаменитого европейского клуба дисквалифицирован на целый год
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
ВИДЕО. Как и обещала. Костюк сделала сальто после чемпионства в Мадриде
Противостояние двух гигантов снукера. В полуфинале ЧМ сыграна вторая сессия
