333 матча. МЮ продолжил феноменальную серию в АПЛ
МЮ снова не проиграл матч АПЛ на «Олд Траффорд», в котором выигрывал после первого тайма
Уникальная беспроигрышная серия Манчестер Юнайтед в АПЛ на «Олд Траффорд» длится уже 333 матча.
Данная серия состоит из тех поединков, в которых МЮ лидировал в счете после первого тайма.
Очередной жертвой Манчестер Юнайтед в этой серии стал Ливерпуль в матче 35 тура АПЛ сезона 2025/26.
МЮ выигрывал после первого тайма (2:0) и в итоге одержал победу со счетом 3:2.
У Манчестер Юнайтед еще нет ни одного поражения в истории АПЛ на «Олд Траффорд» в тех матчах, в которых он лидировал в счете после первого тайма!
Беспроигрышная серия Манчестер Юнайтед в АПЛ на «Олд Траффорд» в матчах, в которых команда побеждала после первого тайма
- 333 матча
- 307 побед
- 26 ничьих
- 0 поражений
