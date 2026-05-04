Игорь Суркис выступил с неожиданным заявлением

«Буковина» досрочно обеспечила себе чемпионство в Первой лиге Украины сезона 2025/2026.

Черновицкая команда стала недосягаемой для конкурентов за четыре тура до финиша турнира, гарантировав себе золотые медали.

С выдающимся успехом клуб и его болельщиков поздравил президент «Динамо» Игорь Суркис.

«От имени футбольного клуба «Динамо» (Киев) и от себя лично поздравляю футбольный клуб «Буковина» с завоеванием титула чемпиона Первой лиги сезона 2025/2026!

В этом сезоне «Буковина» показала высокий уровень и доказала, что заслуживает быть среди лучших клубов Украины. Ярким доказательством этого является тот факт, что команда не потерпела ни одного поражения в Первой лиге.

Недавно пути «Динамо» и «Буковины» пересеклись в полуфинале Кубка Украины. Вопреки всем прогнозам, на футбольном поле «Буковина» показала, что может конкурировать с грандами.

Желаю «Буковине» процветания, побед и свершений в новом сезоне и на новом уровне. Ждем следующих встреч на футбольном поле!», – отметил Суркис.