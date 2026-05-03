Олег ФЕДОР: «Конечно, есть шансы на серебро»
Олег Федор рад удачной игрой против конкурента
Полузащитник «Полесья» Олег Федор эксклюзивно для Sport.ua оценил соперника после игры 26-го тура Премьер-лиги Украины против «Металлиста 1925» (1:0).
– Какие первые эмоции после игры?
– Очень тяжелая игра была. Рады, что удалось победить одного из наших конкурентов за призовые места.
– Какой ключевой момент матча?
– Даже не знаю, что сказать. Наверное, быстрый гол.
– Можете сравнить «Металлист 1925» с прошлыми соперниками?
– Хороший соперник, хорошо подготовленный тактически, у него хорошо выстроен рисунок игры, индивидуально сильные футболисты, поэтому было очень сложно.
– Какую установку давал тренер перед выходом на поле?
– Ничем не отличалась установка от всех других игр. Настраивал.
– Как оцените шансы побороться за серебро?
– Конечно, они есть.
Команда из Житомира уступает всего одно очко идущему на второй строчке таблицы ЛНЗ.
