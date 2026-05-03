Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег ФЕДОР: «Конечно, есть шансы на серебро»
Украина. Премьер лига
03 мая 2026, 19:03 | Обновлено 03 мая 2026, 19:04
171
0

Олег ФЕДОР: «Конечно, есть шансы на серебро»

Олег Федор рад удачной игрой против конкурента

03 мая 2026, 19:03 | Обновлено 03 мая 2026, 19:04
171
0
Олег ФЕДОР: «Конечно, есть шансы на серебро»
ФК Полесье. Олег Федор

Полузащитник «Полесья» Олег Федор эксклюзивно для Sport.ua оценил соперника после игры 26-го тура Премьер-лиги Украины против «Металлиста 1925» (1:0).

– Какие первые эмоции после игры?

– Очень тяжелая игра была. Рады, что удалось победить одного из наших конкурентов за призовые места.

– Какой ключевой момент матча?

– Даже не знаю, что сказать. Наверное, быстрый гол.

– Можете сравнить «Металлист 1925» с прошлыми соперниками?

– Хороший соперник, хорошо подготовленный тактически, у него хорошо выстроен рисунок игры, индивидуально сильные футболисты, поэтому было очень сложно.

– Какую установку давал тренер перед выходом на поле?

– Ничем не отличалась установка от всех других игр. Настраивал.

– Как оцените шансы побороться за серебро?

– Конечно, они есть.

Команда из Житомира уступает всего одно очко идущему на второй строчке таблицы ЛНЗ.

По теме:
КАЛЮЖНЫЙ: «Нельзя в пользу Полесья пенальти ставить? В чем секрет?
Гиорги МАЙСУРАДЗЕ: «Вау, это было поразительно»
ВИДЕО. Как Шахтер забил Динамо. Перед этим Ярмоленко упал на газон
Олег Федор чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Металлист 1925 Металлист 1925 - Полесье эксклюзив
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
Бокс | 03 мая 2026, 07:22 1
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»

Функционер хочет зрелищных боёв

Почему следующей топ-продажей Шахтера должен стать Ризнык, а не бразилец
Футбол | 03 мая 2026, 10:14 17
Почему следующей топ-продажей Шахтера должен стать Ризнык, а не бразилец
Почему следующей топ-продажей Шахтера должен стать Ризнык, а не бразилец

А вот сумеет ли донецкий клуб осуществить эту сделку – посмотрим. Это работа для Палкина и Срны

Судаков получил роскошный вариант трансфера. Его выгоняет Моуринью
Футбол | 03.05.2026, 08:36
Судаков получил роскошный вариант трансфера. Его выгоняет Моуринью
Судаков получил роскошный вариант трансфера. Его выгоняет Моуринью
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
Бокс | 03.05.2026, 10:12
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
Выбор Костюка и Турана. Известны составы на матч Динамо – Шахтер
Футбол | 03.05.2026, 16:49
Выбор Костюка и Турана. Известны составы на матч Динамо – Шахтер
Выбор Костюка и Турана. Известны составы на матч Динамо – Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
02.05.2026, 10:14 1
Футбол
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
02.05.2026, 09:28 17
Футбол
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
02.05.2026, 08:47 4
Бокс
Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!
Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!
02.05.2026, 19:31 142
Теннис
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
02.05.2026, 06:10 18
Футбол
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
02.05.2026, 12:40 4
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины начала турнир с поражения
ЧМ по хоккею. Сборная Украины начала турнир с поражения
02.05.2026, 23:16 24
Хоккей
УСИК: «Скоро мы с Фьюри уйдем, нас заменят такие боксеры, как...»
УСИК: «Скоро мы с Фьюри уйдем, нас заменят такие боксеры, как...»
02.05.2026, 06:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем