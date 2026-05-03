Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер разгромил Ворсклу. Определен победитель женского чемпионата Украины
Украина. Премьер лига
03 мая 2026, 16:39 | Обновлено 03 мая 2026, 16:47
Шахтер разгромил Ворсклу. Определен победитель женского чемпионата Украины

«Металлист 1925» досрочно завоевал трофей

ФК Металлист 1925

Харьковский клуб «Металлист 1925» стал победителем чемпионата Украины среди женщин в сезоне 2025/26.

«Металлист 1925» досрочно завоевал титул чемпиона Высшей лиги за четыре тура до окончания чемпионата.

Коронации харьковчан поспособствовала «Ворскла», которая разгромно проиграла «Шахтеру» и потеряла математические шансы на первое место.

«Металлист 1925» прервал доминацию «Ворсклы» в женской лиге, в 11-й раз став чемпионом страны.

В последних четырех турах «Металлисту 1925» предстоит сыграть против клубов «Ворскла» (8 мая), «Систер Одеса» (13 мая), «Колос» (17 мая) и «Шахтер» (22 мая).

Харьковский клуб уже гарантировал себе участие в квалификации Лиги чемпионов. За вторую путёвку поборются «Ворскла» и «Систер Одеса».

Третье место Высшей лиги будет представлять Украину в отборе женской Лиги Европы.

чемпионат Украины по футболу среди женщин Металлист 1925 Ворскла Полтава Шахтер Донецк Колос Ковалевка Систерс Одесса
