Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ман Юнайтед и Ливерпуль назвали стартовые составы на топ-матч тура АПЛ
Англия
03 мая 2026, 16:47 | Обновлено 03 мая 2026, 16:54
481
0

Ман Юнайтед и Ливерпуль назвали стартовые составы на топ-матч тура АПЛ

3 мая в 17:30 пройдет центральный матч 35-го тура Английской Премьер-лиги

03 мая 2026, 16:47 | Обновлено 03 мая 2026, 16:54
481
0
Ман Юнайтед и Ливерпуль назвали стартовые составы на топ-матч тура АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Олд Траффорд

Названы стартовые составы на центральный матч 35-го тура Английской Премьер-лиги.

3 мая в 17:30 Манчестер Юнайтед сыграет с Ливерпулем на арене Олд Траффорд в Манчестере.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Наставники Майкл Каррик и Арне Слот определили стартовые составы команд.

Топ-5 АПЛ: Арсенал (76 очков), Ман Сити (70), Ман Юнайтед (61), Ливерпуль, Астон Вилла (по 58).

Ман Юнайтед и Ливерпуль назвали стартовые составы на топ-матч тура АПЛ

МЮ: Ламменс, Далот, Магуайр, Бруну Фернандеш, Кунья, Каземиро, Мбемо, Шоу, Хевен, Шешко, Мейну

Запас: Байындыр, Доргу, Маласия, Мазрауи, Йоро, Маунт, Угарте, Амад, Зиркзе

Ливерпуль: Вудман, ван Дейк, Конате, Вирц, Собослаи, Макаллистер, Джонс, Гакпо, Робертсон, Фримпонг, Гравенберх

Запас: Печи, Гомес, Керкез, Кьеза, Ньони, Моррисон, Нгумоха, Ндиайе, Райт

Инфографика

По теме:
Шахтер, учись. Кристал Пэлас разгромлен в АПЛ перед матчем ЛК
ВИДЕО. Отличный старт от МЮ. Шешко удвоил перевес хозяев над Ливерпулем
ВИДЕО. Быстрый гол. Матеус Кунья открыл счет для МЮ в игре с Ливерпулем
Ливерпуль Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед - Ливерпуль стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Выбор Костюка и Турана. Известны составы на матч Динамо – Шахтер
Футбол | 03 мая 2026, 16:49 2
Выбор Костюка и Турана. Известны составы на матч Динамо – Шахтер
Выбор Костюка и Турана. Известны составы на матч Динамо – Шахтер

Встреча начнется в 18:00

Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
Бокс | 03 мая 2026, 10:12 2
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион

Функционер заинтересован в организации боя против Кабайела

К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ
Футбол | 03.05.2026, 09:27
К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ
К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ
Иноуэ и Накатани определили абсолютного чемпиона мира в зрелищной битве
Бокс | 02.05.2026, 16:57
Иноуэ и Накатани определили абсолютного чемпиона мира в зрелищной битве
Иноуэ и Накатани определили абсолютного чемпиона мира в зрелищной битве
Динамо – Шахтер. Расклад от авторитетных специалистов
Футбол | 03.05.2026, 09:45
Динамо – Шахтер. Расклад от авторитетных специалистов
Динамо – Шахтер. Расклад от авторитетных специалистов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
УСИК: «Скоро мы с Фьюри уйдем, нас заменят такие боксеры, как...»
УСИК: «Скоро мы с Фьюри уйдем, нас заменят такие боксеры, как...»
02.05.2026, 06:02
Бокс
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
02.05.2026, 06:10 18
Футбол
ВИДЕО. Как и обещала. Костюк сделала сальто после чемпионства в Мадриде
ВИДЕО. Как и обещала. Костюк сделала сальто после чемпионства в Мадриде
02.05.2026, 19:52 13
Теннис
УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины
УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины
02.05.2026, 10:19 32
Футбол
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
02.05.2026, 10:14 1
Футбол
Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!
Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!
02.05.2026, 19:31 141
Теннис
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
03.05.2026, 07:22 1
Бокс
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
02.05.2026, 04:43 32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем