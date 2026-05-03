Ман Юнайтед и Ливерпуль назвали стартовые составы на топ-матч тура АПЛ

Названы стартовые составы на центральный матч 35-го тура Английской Премьер-лиги.

3 мая в 17:30 Манчестер Юнайтед сыграет с Ливерпулем на арене Олд Траффорд в Манчестере.

Наставники Майкл Каррик и Арне Слот определили стартовые составы команд.

Топ-5 АПЛ: Арсенал (76 очков), Ман Сити (70), Ман Юнайтед (61), Ливерпуль, Астон Вилла (по 58).

МЮ: Ламменс, Далот, Магуайр, Бруну Фернандеш, Кунья, Каземиро, Мбемо, Шоу, Хевен, Шешко, Мейну

Запас: Байындыр, Доргу, Маласия, Мазрауи, Йоро, Маунт, Угарте, Амад, Зиркзе

Ливерпуль: Вудман, ван Дейк, Конате, Вирц, Собослаи, Макаллистер, Джонс, Гакпо, Робертсон, Фримпонг, Гравенберх

Запас: Печи, Гомес, Керкез, Кьеза, Ньони, Моррисон, Нгумоха, Ндиайе, Райт

