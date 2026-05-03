Янник Синнер – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 мая состоится финальный матч на грунтовом турнире АТР 1000 в Мадриде (Испания).

Трофей Мастерса разыграют Янник Синнер (Италия, ATP 1) и Александр Зверев (Германия, ATP 3). Встреча начнется ориентировочно в 18:00 по Киеву.

Это будет 14-е очное противостояние соперников. Счет 9:4 в пользу Синнера.

Победитель поединка, помимо трофея, также заберет чек на €1 007 165.

