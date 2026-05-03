  4. Янник Синнер – Александр Зверев. Прогноз, анонс на финал ATP 1000 в Мадриде
03 мая 2026, 14:17 | Обновлено 03 мая 2026, 14:25
Янник Синнер – Александр Зверев. Прогноз, анонс на финал ATP 1000 в Мадриде

Поединок начнется 3 мая не ранее 18:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

3 мая, состоится финал теннисного турнира в Мадриде в мужском разряде, за титул сразятся Янник Синнер (АТР 1) – Александр Зверев (АТР 3).

Начало матча запланировано на 18:00 по киевскому времени.

Янник Синнер

Итальянец набрал сумасшедший ход, он выиграл 22 матча подряд, что позволило взять титулы в Индиан-Уэллс, Майами, Монако, а теперь он в шаге от победы в Мадриде. Такой рывок позволил Синнеру вернуть себе статус первой ракетки мира. На этом турнире нет главного конкурента Алькараса, так что этим стоит воспользоваться

В Мадриде спортсмен отдал пока только один сет, причем первый на турнире, в матче против француза Бонзи – 6:7, 6:1, 6:4, потом одолел датчанина Мюллера – 6:2, 6:3 и британца Норри – 6:2, 7:5. Синнер в четвертьфинале прошел испанца Ходара – 6:2, 7:6, а в полуфинале разобрался с французом Фисом – 6:2, 6:4. Янник сейчас неудержим, он в отличной форме.

Александр Зверев

Хоть немецкий теннисист и является третьей ракеткой мира, для него это только первый финал в году, целых пять раз он останавливался в полуфиналах, в Мадриде ему удалось одолеть этот рубеж.

Здесь Зверев начал с победы над аргентинцем Навоне – 6:1, 3:6, 6:3, далее был француз Атман – 6:3, 7:6. Тяжелой была битва против чеха Меншика – 6:4, 6:7, 6:3. В четвертьфинале удалось взять реванш у итальянца Коболли за поражение на последнем турнире в Мюнхене – 6:1, 6:4. Полуфинальный матч спортсмен выиграл у бельгийца Блокса – 6:2, 7:5. Зверев опытный теннисист топ-уровня, но конкурировать с Синнером и Алькарасом ему невероятно сложно.

Личные встречи

В очных противостояниях счет 9:4 в пользу Синнера, хотя здесь следует учесть тот факт, что итальянец выиграл последние восемь матчей. Зверев побеждал соперника еще в сентябре 2023 года.

Целых три раза пересекались теннисисты в этом сезоне, все встречи выиграл Синнер, последнюю, меньше месяца назад в Монако – 6:1, 6:4.

Прогноз

Судя по котировкам, букмекеры ожидают дежурной победы итальянца. Звереву тяжело будет психологически, не думаю, что он сможет одолеть неудобного для себя соперника. Ожидаю интересного матча, в котором поставлю на успех фаворита с форой -4 гейма за 1,85.

