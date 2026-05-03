Майкл КАРРИК: «У него огромный талант»
Коуч «Манчестер Юнайтед» дал пресс-конференцию перед игрой с «Ливерпулем»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик дал пресс-конференцию перед матчем 35-го тура АПЛ с «Ливерпулем», который состоится 3 мая в 17:30 по киевскому времени:
– Амад Диалло отлично сыграл против «Ливерпуля» на «Энфилде» в октябре. Мне просто хотелось узнать, что ты думаешь о его выступлениях с тех пор, как ты пришел в клуб. С декабря он не забивал и не делал голевых передач. Как думаете, что ему нужно сделать, чтобы действительно улучшить свою игру?
– На самом деле я считаю, что Амад играет хорошо. Думаю, что за цифрами в плане голов и голевых передач скрывается гораздо больше. Играя в такой побеждающей команде, как наша, беспокоиться о цифрах – это не к месту, ведь он приносит команде огромную пользу. У него огромный талант, он очень способный, но его трудолюбие и отношение к делу также просто фантастические. Иногда он играл на разных позициях. Я большой поклонник Амада, я думаю, ему не повезло, что нам пришлось изменить тактику против «Брентфорда», и именно по этой причине он ушел с поля. Я считаю, что он принес команде огромную пользу. Именно это, а не то, что попадает в заголовки, на самом деле делает команду успешной, и Амад – часть этого.
– В последний раз, когда «Манчестер Юнайтед» дважды обыграл «Ливерпуль» на «Энфилде», вы были на трибуне в секторе гостей. Какие у вас остались воспоминания об этом? Насколько это было волнительно?
– Я бы предпочел быть на поле в тот момент, но я был травмирован. Я воспользовался возможностью пойти – я делал это несколько раз – в сектор гостей, чтобы почувствовать атмосферу, проникнуться ею, понять ее. Когда Уэйн Руни забил, было много радости, и на мгновение-другое ты как будто теряешь самообладание. Остались действительно хорошие воспоминания об этом. Конечно, прошло уже немало времени с тех пор, как мы это сделали. Надеюсь, в воскресенье нам удастся добиться еще одного хорошего результата».
– После матча на днях вы сказали, что, хотя вы, конечно, хотите пройти в Лигу чемпионов, не стоит слишком рано радоваться. Это то, что вы пытаетесь донести до игроков, или они и так понимают, что, хотя Лига чемпионов – это большое достижение, им нужно стремиться к чему-то большему?
– Я просто думаю, что это вопрос настроя, на самом деле, на протяжении всего процесса. Иногда это исходит от меня, в плане определения повестки дня, постановки целей, определения задач. Я думаю, что ребята достаточно голодны и достаточно хорошо понимают этот клуб, где мы хотим быть, как мы хотим, чтобы все выглядело. Мы не собираемся увлекаться определенными вещами. Это хороший шаг, это огромный прогресс с точки зрения того, что мы находимся на этом этапе. То, через что они прошли как команда в прошлом сезоне, и то, что сейчас они борются за лидерство и находятся в верхней части таблицы, — это большой скачок и большой шаг. Им как игрокам и команде за это нужно отдать должное. Но они, безусловно, понимают, что это лишь очередной шаг, и мы хотим продолжать стремиться к большему».
– Об этом мы поговорили с Мейсоном Маунтом во вторник, и он сказал, что этот клуб и эти игроки хотят побороться за титул, и создалось впечатление, что он, возможно, уже думает о следующем сезоне. Мне было интересно, как вы, как тренер, воспринимаете такие слова? Кроме того, кажется, что это вполне реальная возможность, учитывая, как нестабильно складывается сезон для «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» — как мы видим, чемпионы прошлого сезона в этом сезоне отстают.
– Выиграть чемпионат – это высшее достижение, это особенное событие, и для того, чтобы ребята почувствовали себя уверенно, требуется очень многое. У меня есть надежда и вера в то, что это возможно в ближайшем будущем, [и] именно там мы хотим оказаться, и насколько мы близки к этому, покажет время. Я не собираюсь делать громких заявлений по этому поводу, но я думаю, что это, опять же, улучшение команды, результаты, которые мы показали в матчах с теми командами, с которыми мы играли, я думаю, это дает ребятам большую уверенность, и нам нужно продолжать делать правильные шаги».
– Смотрели ли вы матч «ПСЖ» – «Бавария» и, если да, является ли это тем стандартом атакующей игры, к которому должны стремиться «Манчестер Юнайтед» и другие команды? Разве такая игра не пробуждает желание вернуться на этот уровень соревнований?
– Конечно, хочется участвовать в таких вечерах, в финальных стадиях турниров, в Лиге чемпионов, конечно. Мне посчастливилось сделать это в прошлом, в великих матчах, и хочется испытывать себя на самом-самом высоком уровне. Да, именно к этому мы и стремимся, без сомнения. Это был фантастический матч. Не уверен, что Джонатан Вудгейт и Джонни Эванс, находившиеся в центре событий в качестве защитников и линейных защитников, думали так же, как нападающие, но это футбол, как вы знаете. Это был фантастический матч, и на следующей неделе нас ждет решающая игра.
– Арне Слот подтвердил, что Мохамед Салах не сыграет в матче в воскресенье, что мы и так знали. Я знаю, что обычно вы не говорите о игроках другой команды, но учитывая характер матча, учитывая, кто он такой и насколько он был занозой в боку этого клуба на протяжении многих лет, можете ли вы выразить словами, насколько он был, по сути, проблемой, и каким подспорьем является то, что в воскресенье он не будет играть против вас?
– Да, я думаю, полное уважение к тому, чего он достиг. Нам порой было тяжело на это смотреть, и, конечно, тяжело играть против него, но я испытываю огромное уважение к тому, что он сделал для «Ливерпуля», для лиги, и к тому уровню игры, который он демонстрировал на протяжении столь долгого времени. Все когда-нибудь заканчивается, и он, очевидно, не примет участия в этой игре, но мы желаем ему всего наилучшего в том, что ждет его впереди».
– Вы бы предпочли не встречаться с ним в воскресенье?
– Я, конечно, не буду так говорить, потому что у них есть хорошие игроки, у них очень хороший состав и несколько сильных индивидуальных игроков, так что я не буду заходить так далеко. Но послушайте, он уже очень долгое время является одним из лучших игроков, когда-либо выступавших в этой великой лиге, так что ему за это вся честь и хвала.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|35
|23
|7
|5
|67 - 26
|10.05.26 18:30 Вест Хэм - Арсенал02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал11.04.26 Арсенал 1:2 Борнмут14.03.26 Арсенал 2:0 Эвертон
|76
|2
|Манчестер Сити
|33
|21
|7
|5
|66 - 29
|04.05.26 22:00 Эвертон - Манчестер Сити22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал12.04.26 Челси 0:3 Манчестер Сити14.03.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити04.03.26 Манчестер Сити 2:2 Ноттингем Форест
|70
|3
|Манчестер Юнайтед
|34
|17
|10
|7
|60 - 46
|03.05.26 17:30 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед13.04.26 Манчестер Юнайтед 1:2 Лидс20.03.26 Борнмут 2:2 Манчестер Юнайтед15.03.26 Манчестер Юнайтед 3:1 Астон Вилла
|61
|4
|Ливерпуль
|34
|17
|7
|10
|57 - 44
|03.05.26 17:30 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль11.04.26 Ливерпуль 2:0 Фулхэм21.03.26 Брайтон 2:1 Ливерпуль15.03.26 Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм
|58
|5
|Астон Вилла
|34
|17
|7
|10
|47 - 42
|03.05.26 21:00 Астон Вилла - Тоттенхэм25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд12.04.26 Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла22.03.26 Астон Вилла 2:0 Вест Хэм15.03.26 Манчестер Юнайтед 3:1 Астон Вилла
|58
|6
|Брентфорд
|35
|14
|9
|12
|52 - 46
|09.05.26 19:30 Манчестер Сити - Брентфорд02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм11.04.26 Брентфорд 2:2 Эвертон21.03.26 Лидс 0:0 Брентфорд
|51
|7
|Брайтон
|35
|13
|11
|11
|49 - 42
|09.05.26 17:00 Брайтон - Вулверхэмптон02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон21.04.26 Брайтон 3:0 Челси18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон11.04.26 Бёрнли 0:2 Брайтон21.03.26 Брайтон 2:1 Ливерпуль
|50
|8
|Борнмут
|34
|11
|16
|7
|52 - 52
|03.05.26 16:00 Борнмут - Кристал Пэлас22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут11.04.26 Арсенал 1:2 Борнмут20.03.26 Борнмут 2:2 Манчестер Юнайтед14.03.26 Бёрнли 0:0 Борнмут
|49
|9
|Челси
|34
|13
|9
|12
|53 - 45
|04.05.26 17:00 Челси - Ноттингем Форест21.04.26 Брайтон 3:0 Челси18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед12.04.26 Челси 0:3 Манчестер Сити21.03.26 Эвертон 3:0 Челси14.03.26 Челси 0:1 Ньюкасл
|48
|10
|Фулхэм
|35
|14
|6
|15
|44 - 49
|09.05.26 17:00 Фулхэм - Борнмут02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм11.04.26 Ливерпуль 2:0 Фулхэм21.03.26 Фулхэм 3:1 Бёрнли
|48
|11
|Эвертон
|34
|13
|8
|13
|41 - 41
|04.05.26 22:00 Эвертон - Манчестер Сити25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль11.04.26 Брентфорд 2:2 Эвертон21.03.26 Эвертон 3:0 Челси14.03.26 Арсенал 2:0 Эвертон
|47
|12
|Сандерленд
|35
|12
|11
|12
|37 - 46
|09.05.26 17:00 Сандерленд - Манчестер Юнайтед02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд12.04.26 Сандерленд 1:0 Тоттенхэм22.03.26 Ньюкасл 1:2 Сандерленд
|47
|13
|Ньюкасл
|35
|13
|6
|16
|49 - 51
|10.05.26 16:00 Ноттингем Форест - Ньюкасл02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут12.04.26 Кристал Пэлас 2:1 Ньюкасл22.03.26 Ньюкасл 1:2 Сандерленд
|45
|14
|Кристал Пэлас
|33
|11
|10
|12
|36 - 39
|03.05.26 16:00 Борнмут - Кристал Пэлас25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм12.04.26 Кристал Пэлас 2:1 Ньюкасл15.03.26 Кристал Пэлас 0:0 Лидс05.03.26 Тоттенхэм 1:3 Кристал Пэлас
|43
|15
|Лидс
|35
|10
|13
|12
|47 - 52
|11.05.26 22:00 Тоттенхэм - Лидс01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон13.04.26 Манчестер Юнайтед 1:2 Лидс21.03.26 Лидс 0:0 Брентфорд
|43
|16
|Ноттингем Форест
|34
|10
|9
|15
|41 - 45
|04.05.26 17:00 Челси - Ноттингем Форест24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли12.04.26 Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла22.03.26 Тоттенхэм 0:3 Ноттингем Форест15.03.26 Ноттингем Форест 0:0 Фулхэм
|39
|17
|Вест Хэм
|35
|9
|9
|17
|42 - 61
|10.05.26 18:30 Вест Хэм - Арсенал02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм10.04.26 Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон22.03.26 Астон Вилла 2:0 Вест Хэм
|36
|18
|Тоттенхэм
|34
|8
|10
|16
|43 - 53
|03.05.26 21:00 Астон Вилла - Тоттенхэм25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон12.04.26 Сандерленд 1:0 Тоттенхэм22.03.26 Тоттенхэм 0:3 Ноттингем Форест15.03.26 Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм
|34
|19
|Бёрнли
|35
|4
|8
|23
|35 - 71
|10.05.26 16:00 Бёрнли - Астон Вилла01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли11.04.26 Бёрнли 0:2 Брайтон21.03.26 Фулхэм 3:1 Бёрнли
|20
|20
|Вулверхэмптон
|35
|3
|9
|23
|25 - 63
|09.05.26 17:00 Брайтон - Вулверхэмптон02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон10.04.26 Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон16.03.26 Брентфорд 2:2 Вулверхэмптон
|18
