Майкл КАРРИК: «У него огромный талант»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик дал пресс-конференцию перед матчем 35-го тура АПЛ с «Ливерпулем», который состоится 3 мая в 17:30 по киевскому времени:

– Амад Диалло отлично сыграл против «Ливерпуля» на «Энфилде» в октябре. Мне просто хотелось узнать, что ты думаешь о его выступлениях с тех пор, как ты пришел в клуб. С декабря он не забивал и не делал голевых передач. Как думаете, что ему нужно сделать, чтобы действительно улучшить свою игру?

– На самом деле я считаю, что Амад играет хорошо. Думаю, что за цифрами в плане голов и голевых передач скрывается гораздо больше. Играя в такой побеждающей команде, как наша, беспокоиться о цифрах – это не к месту, ведь он приносит команде огромную пользу. У него огромный талант, он очень способный, но его трудолюбие и отношение к делу также просто фантастические. Иногда он играл на разных позициях. Я большой поклонник Амада, я думаю, ему не повезло, что нам пришлось изменить тактику против «Брентфорда», и именно по этой причине он ушел с поля. Я считаю, что он принес команде огромную пользу. Именно это, а не то, что попадает в заголовки, на самом деле делает команду успешной, и Амад – часть этого.

– В последний раз, когда «Манчестер Юнайтед» дважды обыграл «Ливерпуль» на «Энфилде», вы были на трибуне в секторе гостей. Какие у вас остались воспоминания об этом? Насколько это было волнительно?

– Я бы предпочел быть на поле в тот момент, но я был травмирован. Я воспользовался возможностью пойти – я делал это несколько раз – в сектор гостей, чтобы почувствовать атмосферу, проникнуться ею, понять ее. Когда Уэйн Руни забил, было много радости, и на мгновение-другое ты как будто теряешь самообладание. Остались действительно хорошие воспоминания об этом. Конечно, прошло уже немало времени с тех пор, как мы это сделали. Надеюсь, в воскресенье нам удастся добиться еще одного хорошего результата».

– После матча на днях вы сказали, что, хотя вы, конечно, хотите пройти в Лигу чемпионов, не стоит слишком рано радоваться. Это то, что вы пытаетесь донести до игроков, или они и так понимают, что, хотя Лига чемпионов – это большое достижение, им нужно стремиться к чему-то большему?

– Я просто думаю, что это вопрос настроя, на самом деле, на протяжении всего процесса. Иногда это исходит от меня, в плане определения повестки дня, постановки целей, определения задач. Я думаю, что ребята достаточно голодны и достаточно хорошо понимают этот клуб, где мы хотим быть, как мы хотим, чтобы все выглядело. Мы не собираемся увлекаться определенными вещами. Это хороший шаг, это огромный прогресс с точки зрения того, что мы находимся на этом этапе. То, через что они прошли как команда в прошлом сезоне, и то, что сейчас они борются за лидерство и находятся в верхней части таблицы, — это большой скачок и большой шаг. Им как игрокам и команде за это нужно отдать должное. Но они, безусловно, понимают, что это лишь очередной шаг, и мы хотим продолжать стремиться к большему».

– Об этом мы поговорили с Мейсоном Маунтом во вторник, и он сказал, что этот клуб и эти игроки хотят побороться за титул, и создалось впечатление, что он, возможно, уже думает о следующем сезоне. Мне было интересно, как вы, как тренер, воспринимаете такие слова? Кроме того, кажется, что это вполне реальная возможность, учитывая, как нестабильно складывается сезон для «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» — как мы видим, чемпионы прошлого сезона в этом сезоне отстают.

– Выиграть чемпионат – это высшее достижение, это особенное событие, и для того, чтобы ребята почувствовали себя уверенно, требуется очень многое. У меня есть надежда и вера в то, что это возможно в ближайшем будущем, [и] именно там мы хотим оказаться, и насколько мы близки к этому, покажет время. Я не собираюсь делать громких заявлений по этому поводу, но я думаю, что это, опять же, улучшение команды, результаты, которые мы показали в матчах с теми командами, с которыми мы играли, я думаю, это дает ребятам большую уверенность, и нам нужно продолжать делать правильные шаги».

– Смотрели ли вы матч «ПСЖ» – «Бавария» и, если да, является ли это тем стандартом атакующей игры, к которому должны стремиться «Манчестер Юнайтед» и другие команды? Разве такая игра не пробуждает желание вернуться на этот уровень соревнований?

– Конечно, хочется участвовать в таких вечерах, в финальных стадиях турниров, в Лиге чемпионов, конечно. Мне посчастливилось сделать это в прошлом, в великих матчах, и хочется испытывать себя на самом-самом высоком уровне. Да, именно к этому мы и стремимся, без сомнения. Это был фантастический матч. Не уверен, что Джонатан Вудгейт и Джонни Эванс, находившиеся в центре событий в качестве защитников и линейных защитников, думали так же, как нападающие, но это футбол, как вы знаете. Это был фантастический матч, и на следующей неделе нас ждет решающая игра.

– Арне Слот подтвердил, что Мохамед Салах не сыграет в матче в воскресенье, что мы и так знали. Я знаю, что обычно вы не говорите о игроках другой команды, но учитывая характер матча, учитывая, кто он такой и насколько он был занозой в боку этого клуба на протяжении многих лет, можете ли вы выразить словами, насколько он был, по сути, проблемой, и каким подспорьем является то, что в воскресенье он не будет играть против вас?

– Да, я думаю, полное уважение к тому, чего он достиг. Нам порой было тяжело на это смотреть, и, конечно, тяжело играть против него, но я испытываю огромное уважение к тому, что он сделал для «Ливерпуля», для лиги, и к тому уровню игры, который он демонстрировал на протяжении столь долгого времени. Все когда-нибудь заканчивается, и он, очевидно, не примет участия в этой игре, но мы желаем ему всего наилучшего в том, что ждет его впереди».

– Вы бы предпочли не встречаться с ним в воскресенье?

– Я, конечно, не буду так говорить, потому что у них есть хорошие игроки, у них очень хороший состав и несколько сильных индивидуальных игроков, так что я не буду заходить так далеко. Но послушайте, он уже очень долгое время является одним из лучших игроков, когда-либо выступавших в этой великой лиге, так что ему за это вся честь и хвала.