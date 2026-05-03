ФОТО. Определен первый финалист женской Лиги чемпионов 2025/26

Вечером 2 мая состоялся ответный полуфинальный матч женской Лиги чемпионов 2025/26.

Французский Лион одержал победу над лондонским Арсеналом со счетом 3:1.

После поражения в первой игре (1:2) французская команда взяла реванш и вышла в финал. Решающий гол забила Юле Бранд на 86-й минуте.

В другом полуфинале играют Барселона и Бавария (1:1 в первой игре, второй матч – 3 мая).

Финал женской ЛЧ запланирован на 23 мая в Осло, столице Норвегии.

Лига чемпионов 2025/26 (женщины)

Полуфинал, ответный матч, 2 мая 2026

Лион (Франция) – Арсенал (Англия) – 3:1 (первый матч – 1:2)

Голы: Рейнар, 21, Диани, 36, Бранд, 86 – Руссо, 75

