03 мая 2026, 10:33
31-й титул Порту. Сколько до Бенфики?

Вспомним всех чемпионов Португалии

Порту в 31-й раз стал чемпионом Португалии.

Произошло это после победы над Алверкой со счетом 1:0 в 32 туре Примейры сезона 2025/26.

Теперь по количеству выигранных чемпионств Порту отстает от Бенфики (38) всего на 7.

Интересным фактом является то, что чемпионат Португалии в разное время выигрывали всего 5 команд.

Вспомним всех чемпионов в истории португальской Примейры.

Все чемпионы Португалии

  • 38 – Бенфика
  • 31 – Порту
  • 21 – Спортинг
  • 1 – Белененсеш
  • 1 – Боавишта
