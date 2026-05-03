31-й титул Порту. Сколько до Бенфики?
Вспомним всех чемпионов Португалии
Порту в 31-й раз стал чемпионом Португалии.
Произошло это после победы над Алверкой со счетом 1:0 в 32 туре Примейры сезона 2025/26.
Теперь по количеству выигранных чемпионств Порту отстает от Бенфики (38) всего на 7.
Интересным фактом является то, что чемпионат Португалии в разное время выигрывали всего 5 команд.
Все чемпионы Португалии
- 38 – Бенфика
- 31 – Порту
- 21 – Спортинг
- 1 – Белененсеш
- 1 – Боавишта
