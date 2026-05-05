Легионер ждет вызова от тренера сборной Украины. Его игнорировал Ребров
Желизко – о желании играть за сборную Украины
Полузащитник польской «Лехии» Иван Желизко рассказал, что готов к вызову в сборную Украины по футболу.
– Учитывая ваш нынешний уровень, стабильность и опыт в Европе, чувствуете ли вы готовность к вызову в сборную Украины? Были ли у вас разговоры или контакты с тренерским штабом национальной команды, возможно, относительно вашего прогресса или перспектив?
– Да, чувствую готовность, но никаких разговоров и обсуждений не было.
В этом сезоне Желизко провел 30 матчей, забил шесть голов и сделал семь результативных передач. Его трансферная стоимость оценивается в 3 миллиона евро.
