Легионер ждет вызова от тренера сборной Украины. Его игнорировал Ребров

Полузащитник польской «Лехии» Иван Желизко рассказал, что готов к вызову в сборную Украины по футболу.

– Учитывая ваш нынешний уровень, стабильность и опыт в Европе, чувствуете ли вы готовность к вызову в сборную Украины? Были ли у вас разговоры или контакты с тренерским штабом национальной команды, возможно, относительно вашего прогресса или перспектив?

– Да, чувствую готовность, но никаких разговоров и обсуждений не было.

В этом сезоне Желизко провел 30 матчей, забил шесть голов и сделал семь результативных передач. Его трансферная стоимость оценивается в 3 миллиона евро.