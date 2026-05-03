Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ШИЩЕНКО: «Невероятные эмоции. Я никогда раньше не был чемпионом»
Украина. Первая лига
03 мая 2026, 09:54 |
354
0

ШИЩЕНКО: «Невероятные эмоции. Я никогда раньше не был чемпионом»

«Буковина» досрочно стала чемпионом Первой лиги

03 мая 2026, 09:54 |
354
0
ШИЩЕНКО: «Невероятные эмоции. Я никогда раньше не был чемпионом»
Буковина. Сергей Шищенко

Главный тренер «Буковины» Сергей Шищенко прокомментировал победу команды над «Подольем» (2:0), которая позволила клубу досрочно оформить чемпионство в Первой лиге.

– Сергей Юрьевич, поздравляем с победой и завоеванием чемпионского титула Первой лиги! Каковы ваши первые эмоции?

– Я никогда раньше не был чемпионом, не выигрывал чемпионский титул, поэтому это невероятные эмоции. Это чувства, которые очень сложно передать словами – их нужно прожить. Я очень благодарен ребятам, руководству клуба, всем сотрудникам за ту работу, которую мы выполнили. То, что мы стали чемпионами – это историческое событие для клуба и для города. Недавно мы оформили путевку в Украинскую Премьер-лигу, а теперь еще и стали чемпионами досрочно, и это, конечно, добавляет особых эмоций. Сейчас меня переполняют чувства, которые действительно сложно описать словами. Конечно, хотелось бы оформить чемпионство дома, перед своими болельщиками, но так сложилось, что празднуем это достижение в Хмельницком. Вместе с тем сегодня нас поддерживали наши болельщики, которые приехали на выезд, и я хочу им отдельно поблагодарить, как и всем, кто поддерживает команду на протяжении всего сезона.

– «Буковина» уверенно контролировала ход матча. Каким в целом был план на игру против «Подолья»?

– Мы всегда стремимся доминировать на поле, контролировать мяч и действовать агрессивно. Против «Подолья» мы также играли исключительно на победу, ведь хотели уже сегодня оформить чемпионство – и нам это удалось. После того как мы вышли вперед, в определенных отрезках матча начали играть по счету. В некоторых моментах инициатива переходила к сопернику, но это было осознанное решение. Мы понимали, что счет нас устраивает и что чемпионство уже очень близко.

– Насколько важно было первыми открыть счет в этой игре?

– Первый гол всегда имеет большое значение, ведь он добавляет уверенности. Кроме того, после пропущенного мяча соперник вынужден раскрываться, идти вперед. Мы понимали, что «Подолье» сейчас находится в непростой ситуации, что им также нужно побеждать. Поэтому мы ожидали, что они пойдут вперед и будут пытаться отыграться. Как вы уже видели, второй мяч мы забили в контратаке.

– «Буковина» демонстрирует стабильные результаты на протяжении всего сезона. В чем главный секрет такого успеха?

– Это комплексная работа. Мы очень хотели выйти в УПЛ, ведь понимали, насколько это важно для города и для клуба. Мы верили, что нам это по силам, и в каждом матче играли на победу. И футболисты, и тренерский штаб, и все сотрудники клуба делали максимум для достижения этого результата. Именно эта общая цель и эта вера подталкивали нас в каждом матче двигаться вперед и побеждать, чтобы завоевать путевку в элитный дивизион Украины, а также стать чемпионами.

По теме:
Скандал! Клуб УПЛ возмущен судейством: «Вопросов больше, чем ответов»
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Полесье
75 матчей Классического дерби в УПЛ. На чьей стороне преимущество?
Буковина Черновцы Первая лига Украины Подолье Хмельницкий чемпионат Украины по футболу Сергей Шищенко
Иван Чирко Источник: ФК Буковина
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Невероятная драма в Крусибле. Определена финальная пара ЧМ по снукеру
Снукер | 03 мая 2026, 06:23 3
Невероятная драма в Крусибле. Определена финальная пара ЧМ по снукеру
Невероятная драма в Крусибле. Определена финальная пара ЧМ по снукеру

Китаец У Ицзе победил Марка Аллена 17:16 и сыграет в финале с Шоном Мерфи

ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
Бокс | 02 мая 2026, 08:47 3
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»

Нидерландец должен был сначала сразиться с Джошуа, но из этого ничего не вышло

ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
Хоккей | 02.05.2026, 10:30
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Футбол | 02.05.2026, 10:14
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Металлист 1925 – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 03.05.2026, 07:28
Металлист 1925 – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Металлист 1925 – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
02.05.2026, 08:08 58
Футбол
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
01.05.2026, 10:07 2
Бокс
Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!
Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!
02.05.2026, 19:31 142
Теннис
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
02.05.2026, 06:10 16
Футбол
Противостояние двух гигантов снукера. В полуфинале ЧМ сыграна вторая сессия
Противостояние двух гигантов снукера. В полуфинале ЧМ сыграна вторая сессия
01.05.2026, 16:23
Снукер
ВИДЕО. Как и обещала. Костюк сделала сальто после чемпионства в Мадриде
ВИДЕО. Как и обещала. Костюк сделала сальто после чемпионства в Мадриде
02.05.2026, 19:52 13
Теннис
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
02.05.2026, 04:43 32
Футбол
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
01.05.2026, 09:38 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем