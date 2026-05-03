ШИЩЕНКО: «Невероятные эмоции. Я никогда раньше не был чемпионом»

Главный тренер «Буковины» Сергей Шищенко прокомментировал победу команды над «Подольем» (2:0), которая позволила клубу досрочно оформить чемпионство в Первой лиге.

– Сергей Юрьевич, поздравляем с победой и завоеванием чемпионского титула Первой лиги! Каковы ваши первые эмоции?

– Я никогда раньше не был чемпионом, не выигрывал чемпионский титул, поэтому это невероятные эмоции. Это чувства, которые очень сложно передать словами – их нужно прожить. Я очень благодарен ребятам, руководству клуба, всем сотрудникам за ту работу, которую мы выполнили. То, что мы стали чемпионами – это историческое событие для клуба и для города. Недавно мы оформили путевку в Украинскую Премьер-лигу, а теперь еще и стали чемпионами досрочно, и это, конечно, добавляет особых эмоций. Сейчас меня переполняют чувства, которые действительно сложно описать словами. Конечно, хотелось бы оформить чемпионство дома, перед своими болельщиками, но так сложилось, что празднуем это достижение в Хмельницком. Вместе с тем сегодня нас поддерживали наши болельщики, которые приехали на выезд, и я хочу им отдельно поблагодарить, как и всем, кто поддерживает команду на протяжении всего сезона.

– «Буковина» уверенно контролировала ход матча. Каким в целом был план на игру против «Подолья»?

– Мы всегда стремимся доминировать на поле, контролировать мяч и действовать агрессивно. Против «Подолья» мы также играли исключительно на победу, ведь хотели уже сегодня оформить чемпионство – и нам это удалось. После того как мы вышли вперед, в определенных отрезках матча начали играть по счету. В некоторых моментах инициатива переходила к сопернику, но это было осознанное решение. Мы понимали, что счет нас устраивает и что чемпионство уже очень близко.

– Насколько важно было первыми открыть счет в этой игре?

– Первый гол всегда имеет большое значение, ведь он добавляет уверенности. Кроме того, после пропущенного мяча соперник вынужден раскрываться, идти вперед. Мы понимали, что «Подолье» сейчас находится в непростой ситуации, что им также нужно побеждать. Поэтому мы ожидали, что они пойдут вперед и будут пытаться отыграться. Как вы уже видели, второй мяч мы забили в контратаке.

– «Буковина» демонстрирует стабильные результаты на протяжении всего сезона. В чем главный секрет такого успеха?

– Это комплексная работа. Мы очень хотели выйти в УПЛ, ведь понимали, насколько это важно для города и для клуба. Мы верили, что нам это по силам, и в каждом матче играли на победу. И футболисты, и тренерский штаб, и все сотрудники клуба делали максимум для достижения этого результата. Именно эта общая цель и эта вера подталкивали нас в каждом матче двигаться вперед и побеждать, чтобы завоевать путевку в элитный дивизион Украины, а также стать чемпионами.