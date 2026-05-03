  4. Олег ШАНДРУК: «Трудно что-то комментировать. Мы сыграли ужасно»
03 мая 2026, 09:04 |
НК Верес. Олег Шандрук

Главный тренер ровенского Вереса Олег Шандрук поделился эмоциями после безумного матча своей команды против Эпицентра (3:3) в 26 туре УПЛ.

– В конце матча даже было небольшое разочарование. Потому что у Семена Волченко был стопроцентный шанс принести нам победу.

Но мы принимаем эту ничью. После – 0:2 хотел бы отметить характер команды. Сегодня были грубые ошибки в фазе обороны, но основное - это реакция команды. Она сегодня была верна. И болельщики все же получили удовольствие, за которым пришли на стадион.

Что произошло в начале? Концентрация. Здесь сложно подробно комментировать. Надо посмотреть, услышать мнение игроков напрямую. Но в обороне мы сыграли ужасно. Это факт. И это не характерно нам, поэтому меня очень разочаровало.

Но, опять же, очень важно, что игравшие в обороне игроки правильно отреагировали на ошибки. Ошибается каждый. Очень важно, как мы на это реагируем. И сегодня была отличная реакция.

В перерыве мы некоторые коррективы внесли в игру и команда вышла максимально агрессивно на второй тайм – мы также два быстрых гола забили в начале второго тайма. Если бы мы так быстро не пропустили после этих двух голов – возможно, второй тайм удался бы эмоционально легче и мы могли бы эту игру выиграть. Но это, опять же, слово «если бы». Благодарен команде за характер, но ошибки есть и их нужно исправлять.

Впереди выезд во Львов и очень мало времени для подготовки к домашней игре с Кривбассом. Для нас это где-то своего рода вызов, потому что команда постоянно готовится в шестидневно-семидневных микроциклах. Впереди – очень короткие циклы и, наверное, учитывая дисквалификации и травматизм – восстановление будет основной проблемой. Матчи сейчас – насыщенные, очень много отдается сил. Особенно ментальных.Поэтому будем пытаться восстанавливаться, – сказал Олег.

